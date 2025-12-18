Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

So verändern sich die Überschussbeteiligungen

19.12.2025 – Jede vierte der bisher bekannten rund drei Dutzend Deklarationen für 2026 liegt über dem Niveau des laufenden Jahres. Den größten Aufschlag hat die Athora vorgenommen (plus 0,5 Prozentpunkte), die damit nach jetzigem Stand auch die höchste laufende Verzinsung bietet. (3,50 Prozent). Sie liegt auch bei der gesamten Verzinsung mit 4,5 Prozent vorn. Dies zeigt ein Überblick des VersicherungsJournals über die Überschussbeteiligungen von 28 Marktteilnehmern mit 62 Prozent Marktanteil.

Die Lebensversicherer geben gegen Ende eines jeden Jahres bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im kommenden Jahr gutschreiben. Zum Redaktionsschluss am 18. Dezember lagen etwa drei Dutzend Deklarationen von 27 Anbietern mit etwa 62 Prozent Marktanteil (verdiente Bruttoprämien) vor.

Im Vergleich zur letzten Übersicht (VersicherungsJournal 11.12.2025) sind die Deklarationen von sieben Marktteilnehmern hinzugekommen. Nur einer davon erhöht die laufende Verzinsung für 2026. Dies ist nach Daten der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (von 2,0 auf 2,4 Prozent).

Weitere Erhöher

Sieben weitere Deklarationen fallen höher aus als im laufenden Jahr. Noch stärker angehoben als die Stuttgarter hat mit 0,5 Prozentpunkten (auf 3,5 Prozent) nur die Athora Lebensversicherung AG (14.11.2025),

Erhöht haben auch die Entis Lebensversicherung AG (von 3,35 auf 3,4 Prozent), die Proxalto Lebensversicherung AG (von 2,6 auf 2,7 Prozent) und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (um jeweils 0,15 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent (Klassik) beziehungsweise auf 2,5 Prozent („Moderne Klassik“)) (24.11.2025).

Ihren Satz angehoben haben auch die Ergo Lebensversicherung AG (von 2,7 auf 3,0 Prozent), die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von 2,8 auf 2,9 Prozent) (21.11.2025) sowie die Inter Lebensversicherung AG (von 3,25 auf 3,4 Prozent) (18.11.2025).

Erhöher (Bild: Wichert)

Athora mit der höchsten laufenden Verzinsung

Durch die deutliche Erhöhung setzt sich die Athora mit 3,5 Prozent nach jetzigem Stand an die Spitze des Marktes. Dahinter folgen die Entis und die Inter mit jeweils 3,4 Prozent laufender Verzinsung vor der Provinzial Lebensversicherung AG (5.12.2025) und der VPV Lebensversicherungs-AG (für das seit Oktober erhältliche Produkt „Flex Garant Invest“) mit jeweils 3,25 Prozent.

3,2 Prozent (auf das klassische Sicherungsvermögen in hybriden Fondspolicen mit Garantie) bietet weiterhin die Europa Lebensversicherung AG, wie das Unternehmen der Redaktion mitteilte. Erneut 3,05 Prozent für das sichere Kapital bietet die mit 7,7 Prozent Marktanteil an zweiter Stelle im Umsatzranking rangierende R+V Lebensversicherung AG für die „R+V-AnsparKombi Safe+Smart“.

Höchste laufende Verzinsung (Bild: Wichert)

Wie die R+V lässt übrigens auch Branchenprimus Allianz Lebensversicherungs-AG die laufende Verzinsung konstant. Sie bietet ihren Klassik- („Perspektive“-) Kunden weiterhin 2,7 (2,8) Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt unverändert 3,5 (3,8) Prozent (1.12.2025).

Athora mit der höchsten gesamten Verzinsung

Acht weitere Deklarationen haben eine Drei vor dem Komma, wie der nachstehenden Tabellenübersicht entnommen werden kann. Aus dieser geht auch hervor, dass nach jetzigem Stand die Athora nicht nur die höchste laufende, sondern mit 4,5 Prozent auch die höchste gesamte Verzinsung bietet.

Eine Vier vor dem Komma steht ansonsten nur noch bei der Versorgungswerk der Presse GmbH, der Provinzial, der Ergo Vorsorge und beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G.

Übersicht Überschussdeklarationen (Stand: 18.12.2025)

Anbieter

Marktanteil

Gesamte Verzinsung

Laufende Verzinsung

2026

2025

Veränderung

Alle Werte in Prozent, bis auf Veränderung (in Prozentpunkten); * = keine konkreten Werte veröffentlicht; ** = gilt für die Direktversicherung, (in eckigen Klammern: Unterstützungskasse); *** = für die Klassik, für „Universal Life“ andere Regelung; Quelle Marktanteile (verdiente Bruttobeiträge 2024): Map-Report 941; Quelle Deklarationen: Assekurata, Unternehmensangaben, eigene Recherche.

Allianz (Klassik)

26,46

3,50

2,70

2,70

-

Allianz („Perspektive“)

 

3,80

2,80

2,80

-

Alte Leipziger (Klassik)

3,00

2,60

2,40

2,25

+0,15

Alte Leipziger (Klassik modern)*

 

2,75

2,50

2,35

+0,15

Athora

0,13

4,50

3,50

3,00

+0,50

Axa Lebensversicherung AG (auch DBV)

2,03

*

3,00

3,00

-

Continentale Lebensversicherung AG (Klassik mit Mindestgarantie)

1,29

3,51

2,90

2,90

-

DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG

0,50

bis zu 3,30

2,40

2,40

-

DEVK Verein

0,35

bis zu 4,10

3,00

3,00

-

Entis

0,05

*

3,40

3,35

+0,05

Ergo Leben

1,61

3,25

3,00

2,70

+0,30

Ergo Vorsorge

1,41

bis zu 4,20

2,90

2,80

+0,10

Europa Lebensversicherung AG (Klassik mit Mindestgarantie)

0,39

3,40

3,20

3,20

-

Gothaer Lebensversicherung AG (Klassik)

1,53

*

2,45

2,45

-

Gothaer (Neue Klassik)

 

*

2,75

2,75

-

**Klinikrente Versorgungswerk GmbH („Chance“)

 

mind. 3,50 [3,60]

*

*

-

**Klinikrente („Perspektive“)

 

mind. 3,50 [3,60]

2,60 [2,65]

2,60 [2,65]

-

***Ideal Lebensversicherung a.G.

0,28

bis zu 3,70**

3,00

3,00

-

Inter

0,09

„im Schnitt“ 3,84

3,40

3,25

+0,15

Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871)

0,79

bis zu 3,60

2,70

2,70

-

LVM Lebensversicherungs-AG

0,99

*

2,40

2,40

-

Nürnberger Lebensversicherung AG

2,47

„rund“ 3,38

2,95

2,95

-

Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig

0,13

3,80

3,00

3,00

-

Presseversorgung (Klassik)

 

4,00

2,90

2,90

-

Presseversorgung („Perspektive“)

 

4,30

3,00

3,00

-

Provinzial

2,37

bis zu 4,05

3,25

3,25

-

Proxalto

2,14

*

2,70

2,60

+0,10

R+V AG („AnlageKombi Safe+Smart“)

7,68

3,00

3,00

3,00

-

R+V AG („AnsparKombi Safe+Smart“)

 

3,05

3,05

3,05

-

Stuttgarter

0,74

*

2,40

2,00

+0,40

SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG

1,66

3,25

2,25

2,25

-

Swiss Life Lebensversicherung SE

1,57

2,80

2,50

2,50

-

VPV

0,45

3,75

3,00

3,00

-

VPV („Flex Garant“)

 

4,00

3,25

-

-

Württembergische Lebensversicherung AG

1,86

*

2,55

2,55

-

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Direktversicherung · Fondspolicen · Lebensversicherung · Mapreport · Marktanteil · Neue Klassik · Rating · Überschussbeteiligung · Unterstützungskasse · Versorgungswerk · Zinsen
 
