So verändern sich die Überschussbeteiligungen

20.12.2021 – Der Großteil der bisher bekannten 27 Deklarationen für 2022 liegt auf dem Niveau des laufenden Jahres. Abschläge haben nur die Alte Leipziger, die Condor, die Ergo Leben, die Ergo Vorsorge, die Hansemerkur (für die „Neue Klassik“), die R+V a.G., die R+V AG und die Victoria vorgenommen. Die höchste laufende Verzinsung bietet die Ideal mit 3,00 Prozent. Auch bei der gesamten Verzinsung haben die Berliner mit 3,70 Prozent die Nase vorn.

Gegen Ende eines jeden Jahres geben die Lebensversicherer bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Kunden im kommenden Jahr gutschreiben. In den letzten Tagen haben sich einige weitere Anbieter aus der Deckung gewagt und ihre Deklarationen veröffentlicht.

Inter hält laufende Verzinsung konstant

Die Inter Lebensversicherung AG, die mit rund 94 Millionen Euro verdienten Bruttobeiträgen zu den eher kleinen Akteuren auf dem deutschen Markt gehört (Marktanteil: 0,10 Prozent), bietet Neu- und Bestandskunden weiterhin eine laufende Verzinsung von 2,00 Prozent.

Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung wird mit im Schnitt 2,52 angegeben. Das Unternehmen teilte weiter mit, dass die laufende Verzinsung für Einmalanlagen von 1,50 im laufenden Jahr auf 1,75 Prozent erhöht werde.

Laut Übersichten der Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH sowie des Branchendienstes PKV-Vorteile.de (ein Angebot von Vorsorgewiki e.K.) nehmen auch die Deutsche Ärzteversicherung AG (2,60 Prozent) sowie die Hannoversche Lebensversicherung AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. (jeweils 2,25 Prozent) keine Veränderungen der laufenden Verzinsung im Vergleich zu 2021 vor.

Hansemerkur hält laufende Verzinsung für „Klassik“ stabil, aber…

Die Hansemerkur Lebensversicherung AG hält laut einer Pressemeldung vom Freitag „sämtliche geltenden Überschusssätze für klassische Rentenversicherungen stabil und weist für 2022 eine laufende Verzinsung der Sparanteile von 2,00 Prozent aus“. Damit bleibe die laufende Verzinsung im vierten Jahr in Folge auf konstantem Niveau.

Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss und Beteiligung an den Bewertungsreserven gibt das Unternehmen mit unverändert 2,10 Prozent an. Die Hamburger, die in den vergangenen Jahren wegen des deutlich ausgeweiteten Einmalbeitragsgeschäfts (21.4.2021) zu den am stärksten wachsenden Lebensversicherern gehört (24.8.2021, 20.4.2021), teilte zudem Folgendes mit:

„Beim Sparplan gegen Einmalbeitrag beträgt die laufende Verzinsung 1,25 Prozent (2021: 1,25 Prozent) und der Gesamtzins 1,35 Prozent (2021: 1,35 Prozent). Weitestgehend unverändert bleiben auch die Risikoüberschüsse in den Risikolebens- und Berufsunfähigkeits-Versicherungen sowie beim Sterbegeld.“

…senkt Verzinsung für „Neue Klassik“

Bei den Tarifen der „Neuen Klassik“ fällt die laufende Verzinsung bei Neuabschlüssen in 2022 mit 2,00 Prozent um 0,20 Prozentpunkte niedriger aus als im laufenden Jahr. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss liegt den Angaben zufolge bei 2,10 (2021: 2,30) Prozent.

Zum Hintergrund wird erläutert: „Aufgrund der durch den Gesetzgeber zum 1.1.2022 beschlossenen Senkung des Höchstrechnungszinses von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent entfällt der bisherige Zinsaufschlag von 0,2 Prozentpunkten gegenüber der klassischen Rentenversicherung.“

Vergleichsweise wenige Absenkungen

Zum Redaktionsschluss am 17. Dezember lagen über zwei Dutzend Deklarationen vor. Anders als für das laufende Jahr, als in etwa zwei von drei Fällen die laufende Verzinsung um bis zu über einen Prozentpunkt heruntergeschraubt wurde (VersicherungsJournal 7.1.2021), sind Absenkungen aktuell eher die Ausnahme.

Neben der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G. (29.11.2021) nehmen nur die Ergo-Lebensversicherer (13.12.2021) sowie die R+V-Lebensversicherer inklusive der Condor Lebensversicherungs-AG eine Absenkung von in der Spitze 0,25 Prozentpunkten vor.

Die Akteure mit der höchsten/ niedrigsten laufenden Verzinsung

Die höchste laufende Verzinsung bietet nach jetzigem Stand die Ideal Lebensversicherung a.G. Die Berliner sind der einzige Akteur mit einer Drei vor dem Komma (20.10.2021).

Dahinter folgen mit jeweils 2,60 Prozent die Axa Lebensversicherung AG (auch für die DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG; 23.11.2021), die Deutsche Ärzteversicherung AG und die Versorgungswerk der Presse GmbH für das Vorsorgekonzept „Perspektive“ (7.12.2021).

Am Ende der Rangliste findet sich die R+V Lebensversicherung a.G. mit einer laufenden Verzinsung von 1,25 Prozent wieder. Jeweils 1,55 Prozent sind es für Klassik-Kunden der Condor und für „PrivatRente“- (wird im Neugeschäft nicht mehr angeboten) sowie „PrivatRente Performance“-Kunden der R+V Lebensversicherung AG.

Ideal auch bei der gesamten Verzinsung an der Spitze

Auch bei der gesamten Verzinsung inklusive weiterer Überschusskomponenten liegt die Ideal mit 3,70 Prozent an der Spitze. Dahinter folgen die Presseversorgung („Perspektive) mit 3,50 Prozent und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit 3,35 Prozent (17.11.2021).

Generell gilt: Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.