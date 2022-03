So urteilen Anwälte über Rechtsschutz-Versicherer

22.3.2022 – Mit der WGV haben Anwälte klar überwiegend negative Erfahrungen in Sachen Rechtsschutz-Versicherung gemacht. Am besten schnitt der ADAC ab. Dies zeigt eine nicht-repräsentative Umfrage unter 423 Mitgliedern des Deutschen Anwaltsvereins, die in der Finanztest-Ausgabe 4/2022 veröffentlicht wurde.

WERBUNG

Die Stiftung Warentest hat in der Ausgabe 4/2022 ihrer Zeitschrift Finanztest ihren aktuellen Rechtsschutz-Test publiziert (VersicherungsJournal 16.3.2022). In Ergänzung dazu wurden auch die Ergebnisse einer Umfrage unter Rechtsanwälten zu ihren Erfahrungen mit Rechtsschutz-Versicherern veröffentlicht.

Wie die Erfahrung mit Rechtschutz-Versicherern bewertet wurde

An der nicht-repräsentativen Onlineumfrage, die im Dezember 2021 durchgeführt worden ist, nahmen 423 Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins teil. Die Interviewten sollten angeben, mit welchen Anbietern sie in den letzten zwölf Monaten am häufigsten zu tun hatten und ob die Erfahrungen positiv oder negativ waren.

Zur Bewertung stand den Umfrageteilnehmern eine vierstufige Skala zur Verfügung („positiv“, „eher positiv“, „eher negativ“, „negativ“). 23 Gesellschaften kamen auf mindestens 44 Bewertungen.

Mit fünf Anbietern überwiegend „(eher) schlechte“ Erfahrungen

Von diesen erhielten 18 Anbieter überwiegend die Beurteilung „positiv“ oder „eher positiv“. Am schlechtesten schnitt – wie schon bei ähnlichen Befragungen in früheren Jahren (22.4.2020, 19.7.2018) – die WGV-Versicherung AG ab. Lediglich etwas mehr als jeder dritte der 83 Antworten war zumindest „eher positiv“.

Ebenfalls überwiegend zumindest „eher negative“ Erfahrungen haben die befragten Juristen erneut mit der Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG und der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG gemacht. Neuerdings zu dieser Gruppe gehören die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die Arag SE.

Die Juristen hätten insbesondere Probleme bei der Honorarzahlung beklagt, aber auch „‚lange Bearbeitungszeiten‘, ‚schlechter Erreichbarkeit‘ des Versicherers und ‚Deckungsverweigerungen‘“. Letzteres sei problematisch für Kunden, die sich einen Rechtsstreit auf eigene Kosten nicht leisten könnten.

ADAC kommt am besten weg

Am häufigsten zu tun hatten die Umfrageteilnehmer mit der Allianz Versicherungs-AG, die hinter der Arag die Nummer zwei Markt ist. Dies gilt sowohl für die Rangliste nach Beiträgen als auch Verträgen (7.3.2022). Der Anteil der zumindest „eher positiven“ Erfahrungen ist mit über drei Vierteln der fünfthöchste unter den aufgelisteten Unternehmen.

Jeweils einen Hauch besser schnitten die Ergo Versicherung AG und die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. ab. In einem engen Rennen um den Spitzenplatz setzte sich die ADAC Versicherung AG mit 82,6 Prozent gegen die Zurich Gruppe Deutschland (inklusive DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt); 81 Prozent) durch.

Beim ADAC wählten 44 Prozent die Antwortoption „positiv“, was einem um 15 Punkte höheren Anteil als bei den besten anderen Unternehmen entspricht. Weitere fast 40 Prozent entschieden sich für „eher positiv“. Demzufolge fällt der Anteil der zumindest „eher negativen“ mit etwa einem Sechstel so niedrig aus wie bei keinem anderen Anbieter.

Die Zeitschrift Finanztest 4/2022 ist für 6,50 Euro im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Das Heft ist auch als E-Paper für 5,99 Euro online erhältlich. Der Test „Rechtsschutz-Versicherung im Vergleich“ kostet im Einzelabruf fünf Euro.