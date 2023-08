So unterschiedlich ist die Höhe der Altersrente je Bundesland

30.8.2023 – Vergleicht man die durchschnittliche Rentenhöhe der Bezieher einer gesetzlichen Altersrente, die mindestens 35 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren, je Bundesland, zeigen sich deutliche Unterschiede. So betrug zum Beispiel die Differenz zwischen dem Bundesland mit der im Schnitt höchsten Rente und demjenigen mit der niedrigsten 250 Euro. Das Rankings der Länder mit den höchsten Durchschnittsrenten bei den langjährig Versicherten sowie bei allen Beziehern einer Altersrente fallen zudem unterschiedlich aus.

Die jüngst veröffentlichten Statistikberichte „Rente 2022“ und „Rentenatlas 2023“ der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zeigen die regionalen Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Höhe der gesetzlichen Altersrente auf.

Die „Rente 2022“ enthält die ausgezahlten Beträge aller Altersrentenarten – also die Bruttorente abzüglich der von den Rentenbeziehern zu zahlenden Beiträge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, jedoch ohne Abzug einer möglichen Einkommenssteuer.

Der „Rentenatlas 2023“ hingegen listet die jeweilige Bruttorentenhöhe der langjährig Versicherten auf; also der Rentenbezieher, die bis zum Beginn der Altersrente 35 Jahre oder länger in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) versichert waren.

Unterschiede im Vergleich Ost/West

Vergleicht man die beiden Statistiken miteinander, zeigt sich, dass im Schnitt die Höhe der ausbezahlten Altersrenten aller Rentenbezieher in Ostdeutschland höher ist als in Westdeutschland.

Gegenteilig verhält es sich bei der durchschnittlichen Bruttorente der langjährig Versicherten. Hier liegen die durchschnittlichen Rentenhöhen der Rentner, die in den alten Bundesländern wohnen, über denen der neuen Bundesländer.

Höhere Altersrenten in Ost- als in Westdeutschland

Ende letzten Jahres erhielten fast 18,58 Millionen Personen eine gesetzliche Altersrente ausbezahlt. Die durchschnittlich ausgezahlte Rentenhöhe je Rentenbezieher betrug insgesamt monatlich 1.054 Euro vor Steuern. Einen Wohnort in Deutschland hatten davon rund 17,36 Millionen Personen. Deren Durchschnittsleistung (Zahlbetrag vor Steuern) lag bei 1.099 Euro.

Die ersten sechs Regionen mit den höchsten Durchschnittsrenten belegen wie letztes Jahr die fünf ostdeutschen Bundesländer und Berlin. Sie lagen alle über dem bundesweiten Durchschnitt bei der Nettorentenhöhe vor Steuern. Nur in einem Bundesland, nämlich in Baden-Württemberg, lag der Rentenzahlbetrag ebenfalls über dem Durchschnitt.

Die Rentner in allen anderen westdeutschen Bundesländern hatten dagegen im deutschlandweiten Vergleich eine unterdurchschnittliche, ausbezahlte Rentenhöhe.

225 Euro Unterschied

Betrachtet man Ost- und Westberlin getrennt, zeigt sich auch hier die Ungleichheit zwischen Ost- und Westdeutschland. In Ostberlin lag die Bezugshöhe bei den Bestandsrentnern im Schnitt bei 1.324 Euro, in Westberlin dagegen bei 1.048 Euro.

In Brandenburg, dem Bundesland, in dem die Rentner die höchste Durchschnittsrente hatten, war die Durchschnittsaltersrente um 225 Euro beziehungsweise rund 22 Prozent höher als in Rheinland-Pfalz, dem Bundesland mit dem niedrigsten Wert.

Bestandsrentner: Durchschnittlicher Zahlbetrag* aller gesetzlichen Altersrenten Ende 2022 in Euro Bundesland des Wohnortes des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Brandenburg 1.254 1.366 1.167 Sachsen 1.243 1.371 1.147 Thüringen 1.227 1.345 1.137 Sachsen-Anhalt 1.227 1.353 1.133 Mecklenburg-Vorpommern 1.223 1.316 1.152 Berlin 1.158 1.278 1.072 Baden-Württemberg 1.106 1.427 859 Deutschlandweiter Durchschnitt 1.099 1.373 890 Hamburg 1.081 1.305 919 Hessen 1.073 1.378 836 Nordrhein-Westfalen 1.063 1.424 786 Bayern 1.050 1.343 828 Schleswig-Holstein 1.044 1.330 829 Saarland 1.034 1.440 707 Niedersachsen 1.034 1.344 796 Bremen 1.032 1.301 836 Rheinland-Pfalz 1.029 1.356 772

Bei langjährig Versicherten gilt das Gegenteil

Vergleicht man die im „Rentenatlas 2023“ veröffentlichten Bruttorentenhöhen aller langjährig versicherten Altersrentner je Bundesland – Berlin wurde dabei in Ost- und Westberlin unterteilt –, zeigt sich ein anderes Ranking.

Allerdings hatte nicht einmal jeder zweite Rentner auch tatsächlich 35 Versicherungsjahre oder mehr vorzuweisen. Konkret waren es im Jahr 2022 nur rund 8,8 Millionen Personen und damit nur 47 Prozent im Vergleich zu allen knapp 18,52 Millionen Beziehern einer Altersrente.

Warum auch in Ostberlin die Bruttorenten der langjährig Versicherten mit Schnitt 1.324 Euro deutlich höher waren als im übrigen Ostdeutschland, erklärt der DRV durch „den relativ hohen Anteil von Rentnern mit Ansprüchen aus ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungs-Systemen der DDR“. In Westberlin betrug die Durchschnittsrente nur 1.048 Euro. Übrigens bekamen auch die Frauen in Ostberlin mit durchschnittlich 1.256 Euro die höchsten Renten.

Die Differenz zwischen dem Bundesland mit der höchsten Rentenhöhe, dem Saarland, und Thüringen mit der niedrigsten, betrug 250 Euro im Monat.

Durchschnittliche Bruttorente* im Jahr 2022 für langjährig Versicherte** in Euro Wohnregion des Rentenbeziehers Alle Männer Frauen Saarland 1.677 1.840 1.311 Nordrhein-Westfalen 1.644 1.845 1.322 Hessen 1.609 1.785 1.329 Hamburg 1.609 1.783 1.394 Baden-Württemberg 1.607 1.830 1.293 Rheinland-Pfalz 1.577 1.743 1.281 Schleswig-Holstein 1.562 1.730 1.297 Niedersachsen 1.551 1.723 1.267 Deutschlandweiter Durchschnitt 1.550 1.728 1.316 Bayern 1.545 1.732 1.278 Bremen 1.542 1.716 1.291 Berlin 1.539 1.671 1.410 Brandenburg 1.486 1.600 1.374 Sachsen 1.445 1.582 1.320 Mecklenburg-Vorpommern 1.443 1.537 1.352 Sachsen-Anhalt 1.434 1.559 1.317 Thüringen 1.427 1.551 1.310

In allen Regionen erhalten Frauen eine niedrigere Rente als Männer

Betrachtet man die geschlechter-spezifischen Unterschiede, zeigt sich zudem, dass in allen der hier aufgeführten DRV-Statistiken die Männer durchschnittlich eine höhere Rente bekamen als die Frauen. Insgesamt war die Differenz jedoch in Ostdeutschland bei der durchschnittlichen Leistungshöhe kleiner als in Westdeutschland.

Ein Hauptgrund dafür ist laut Experten, dass die Frauen in den neuen Bundesländern weniger teilzeitbeschäftigt waren als in den alten. Dadurch seien auch die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen geringer als im Westen.