So transparent sind die privaten Krankenversicherer

7.5.2018 – In der Transparenz-Wertung innerhalb des PKV-Ratings der Map-Report-Redaktion zeigen sich deutliche Unterschiede. In den Bilanzen sind manche Lücken und an die Vorgaben des PKV-Verbandes halten sich längst nicht alle Mitglieder. Am besten schnitten in dem Vergleich Debeka und LVM ab.

Für Analysten, Rater, Verbraucherschützer, Vermittler und sogar manche Kunden sind freie zugängliche Daten über Versicherungs-Unternehmen wichtige Informationsquellen. Umgekehrt kann Offenheit den Anbietern helfen, im Markt Vertrauen zu schaffen beziehungsweise zu vertiefen.

Mangelnde Freigiebigkeit kann dagegen Misstrauen auslösen. Daher ist neben anderen Aspekten auch das Informationsverhalten der Gesellschaften ein beachtetes Kriterium.

Wie transparent die privaten Krankenversicherer sind, das zeigt der Map-Report Nr. 900 – „Rating Private Krankenversicherung“ (VersicherungsJournal 22.3.2018).

Weniger als die Hälfte ist auskunftsfreudig

Allein das Teilnehmerfeld sagt schon etwas aus. Von den über 30 privaten Krankenvoll-Versicherern in Deutschland hat sich nicht einmal die Hälfte den kritischen Fragen der Map-Report-Redaktion gestellt.

Die auskunftsfreudigen Unternehmen sind:

Die anderen Gesellschaften haben auf die Anfrage entweder mit einer Absage geantwortet, dann meist ohne plausible Begründung, oder gar nicht reagiert.

Antworten allein reicht nicht

Für die Transparenz-Bewertung im Map-Report kommt es nicht nur auf das „Ob“, sondern auch auf die „Wie“ an. Die Kategorie umfasst neun Fragen, die im Rating mit maximal zehn Punkten und damit zehn Prozent der Gesamtpunktzahl zu Buche schlagen. Damit sind längst nicht alle denkbaren Kriterien abgedeckt, aber einige markante Beispiele.

Einen Punkt erhielten jene Unternehmen, die ihren Geschäftsbericht schon im April auf ihren Internetseiten bereitstellen. Das waren Allianz, Alte Oldenburger, Hansemerkur, Huk-Coburg, Pax-Familienfürsorge und Provinzial. Den anderen wurde für jeden Monat später ein Viertel Punkt abgezogen.

Für eine nach Versicherungsarten differenzierte Darstellung des Brutto-Neugeschäfts nach versicherten Personen bekamen Allianz und Debeka je einen Punkt, die anderen Anbieter konnten mit ihren Geschäftsberichten nicht mithalten. Für den Bestand haben sich bei dieser Frage alle Teilnehmer außer der Süddeutschen ein Zähler verdient.

Lücken in den Geschäftsberichten

Ein typischer Mangel in den Berichten ist, dass der Bestand der versicherten Personen in den Sozialtarifen (Standard- Basis- und Notlagentarif) nicht angegeben wird. Positive Ausnahme ist die Concordia, die alle drei Zahlen nannte und dafür 1,5 Punkte erhielt.

Analysten und Rater erwarten auch die Übertragungswerte aus sonstigen versicherungs-technischen Erträgen und Aufwendungen für eigene Rechnung im Geschäftsbericht. Dieses Ein-Punkt-Kriterium erfüllten alle Teilnehmer außer Allianz und Mecklenburgische.

Den durchschnittlichen unternehmens-individuellen Rechnungszins (ein Punkt) haben bis auf Allianz, Hansemerkur und Concordia alle Gesellschaften genannt.

Vorgaben des PKV-Verbandes werden nur teilweise erfüllt

Zum Verbessern der Vergleichbarkeit hat der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) einen Kennzahlenkatalog entwickelt. Aber nicht einmal die Hälfte der im Rating vertretenen Mitglieder hält sich vollständig daran, was diese bis zu einem Zähler kostet.

Besser sieht es beim Anerkennen der Leitlinien der PKV für einen transparenten und kundenorientierten Tarifwechsel aus. Bis auf Hansemerkur haben alle mit „Ja“ geantwortet und dafür einen Punkt erhalten.

Die letzten 1,5 Punkte gab es für ein „Ja“ auf die Frage, ob die AVB für Vollversicherung, Restkostenversicherung und stationäre Zusatzversicherung online abrufbar sind. Hier konnten nur Mecklenburgische, Pax-Familienfürsorge, Provinzial und Signal Iduna keine positive Bewertung erzielen.

Transparenzsieger ist die Debeka

Von den Teilnehmern erreichte in der Transparenz-Wertung keiner die Höchstpunktzahl von Zehn. Am besten schnitt die Debeka mit acht Punkten ab. Dahinter rangiert der LVM mit 7,25 Zählern. Beide Gesellschaften erzielten im Gesamtrating die Höchstnote „mmm“.

Mit mehr Offenheit hätte manches andere Unternehmen seine Gesamtnote verbessern können. Zwischen der Debeka und dem Schlusslicht lagen immerhin 4,75 Punkte.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Der 81-seitige Map-Report Nr. 900 – „Rating Private Krankenversicherung“ enthält umfangreiches Datenmaterial zu zahlreichen Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen sowie Bewertungen der Transparenz, des Gesundheitsmanagements sowie der Flexibilität der Tarife von bis zu 30 Krankenversicherungs-Gesellschaften.

Die Studie ist lieferbar als PDF-Datei für Unternehmen oder als gedrucktes Heft (Preise je ab 363 Euro, inklusive Mehrwertsteuer) sowie im rabattierten Jahresabonnement. Bestellt werden kann unter diesem Link. Die Konditionen für das Jahresabonnement sind auf dieser Internetseite einzusehen.