So teuer sind Teilentwendungen für die Kfz-Versicherer

15.11.2018

Rund 200 Millionen Euro haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Autoversicherer 2017 für etwa 90.000 Diebstähle von Pkw-Teilen wie Bordcomputern, Lenkrädern oder Airbags an geschädigte Kunden gezahlt. Dies geht aus der aktuellen Schadenstatistik hervor, die der Verband am Mittwoch veröffentlicht hat.

Im Vergleich zum Jahr zuvor ist die Schadenzahl um rund ein Siebtel gesunken. Da sich die Schadensumme nur um etwa ein Zwölftel vermindert hat, ist der Schadendurchschnitt auf einen neuen Rekordwert von 2.210 Euro angestiegen. Auf Vierjahressicht verringerte sich die Schadenzahl sogar um fast ein Viertel, während sich die Schadensumme sogar leicht erhöht hat. Dadurch wurde der Durchschnittsschaden um fast ein Drittel teurer.

Diese Entwicklung führt der Versichererverband insbesondere auf die besonders teuren Diebstähle elektronischer Geräte zurück. Eine Reparatur koste mit im Schnitt fast 4.700 Euro in etwa so viel wie ein gebrauchter Kleinwagen. Dies liege daran, dass die Autoknacker in der Regel die Mittelkonsole oder gleich das ganze Cockpit zerstörten.