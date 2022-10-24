So stark verteuerten sich Kfz-Versicherungen gegenüber dem Vorjahr

5.11.2025

Im September 2025 mussten die Verbraucher für ihre Kfz-Versicherung 10,9 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Das geht aus dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Der Index wird auf Basis repräsentativer Tarifdaten mehrerer Versicherer berechnet und nach dem Anteil der Kfz-Versicherung am Konsum privater Haushalte gewichtet.

Auch die Pkw-Reparatur verteuerte sich gegenüber September 2024 um 5,5 Prozent, so Destatis. Die Preise für die Fahrzeuginspektion erhöhten sich um 4,8 Prozent und für die Autowäsche um 3,6 Prozent. Damit liegt die Teuerung im Kfz-Bereich weiterhin deutlich über der allgemeinen Inflationsrate. Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im selben Zeitraum um 2,4 Prozent.

Auch mittelfristig stiegen die Kosten für den Unterhalt eines Autos deutlich. Zwischen 2014 und 2020 blieben die Preise in der Kfz-Versicherung vergleichsweise stabil, 2018 sanken sie gegenüber dem Vorjahr sogar um fünf Prozent. Seit fünf Jahren ziehen die Preise jedoch stark an. Im Jahr 2024 lagen die Beiträge 43,6 Prozent über dem Basisjahr 2020.

Die Kosten für Pkw-Inspektionen stiegen zwischen 2020 und 2024 um 28,3 Prozent, die für Reparaturen um 27,0 Prozent. Eine Autowäsche war im Vorjahr 19,3 Prozent teurer als 2020.

Nachdem die Kfz-Versicherer 2023 und 2024 wegen steigender Schadenskosten einen versicherungstechnischen Verlust von 5,1 Milliarden Euro verzeichneten, sahen sich die Anbieter gezwungen, die Prämien im laufenden Jahr stark anzuheben. Für 2026 werden weitere Beitragssteigerungen von fünf bis sieben Prozent erwartet (VersicherungsJournal 21.10.2025).