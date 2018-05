So sind die Bundesbürger gegen Urlaubsrisiken abgesichert

28.5.2018 – Im Schnitt fast 2.400 Euro schwer ist die Urlaubskasse der Bundesbürger für den Sommerurlaub. Wichtigste Elemente für ein Reiseversicherungs-Paket sind die Reiserücktritts- und die Auslandsreise-Krankenversicherung, wie das „Urlaubsbarometer 2018“ von Europ Assistance zeigt.

WERBUNG

Einige Wochen vor dem kalendarischen Sommerbeginn hat der zur Generali-Gruppe gehörende Dienstleister Europ Assistance sein aktuelles „Urlaubsbarometer 2018“ veröffentlicht. Die 18. Auflage der Untersuchung basiert auf einer vom Institut Ipsos Public Affairs zwischen dem 27. März 2018 und dem 19. April 2018 durchgeführten Telefonbefragung unter jeweils 1.000 Verbrauchern aus 14 Ländern.

Ergebnis: Von den befragten Deutschen wollen fast zwei von drei in diesem Jahr in den Sommerurlaub fahren, so viele wie seit 2010 nicht mehr. Das Budget liegt bei 2.376 Euro, was den Angaben zufolge fast 420 Euro über dem europäischen Durchschnitt liegt.

Die wichtigsten Elemente für ein Reiseversicherungs-Paket

Gefragt wurde darüber hinaus nach den drei wichtigsten Elementen für ein Reiseversicherungs-Paket. Am häufigsten genannt wurde von den Befragten eine Reiserücktritts-Versicherung. Dahinter folgt die Auslandsreise-Krankenversicherung (genannt wurde die Absicherung gegen die Risiken medizinische Versorgung und Krankenrücktransport). Die vorgenannten Elemente nannte jeweils mehr als jeder Zweite.

Von mittlerer Bedeutung für die Deutschen sind die Absicherung im Falle eines Reiseabbruchs beziehungsweise gegen den Verlust oder die verspätete Ankunft des Gepäcks, wie jeweils etwa jeder vierte Befragte angab. Nur von rund jedem Achten wurde die Absicherung gegen Unfalltod genannt, nur von etwa jedem Elften die Absicherung im Falle eines Mietwagenunfalls.

Versicherungsschutz auf Urlaubsreisen

Thema der Untersuchung war auch der Versicherungsschutz auf Urlaubsreisen. Gefragt wurde unter anderem, gegen welche Risiken die Reisenden für gewöhnlich mit einer Versicherungs- oder Assistancepolice abgesichert sind während des Urlaubs – Mehrfachnennungen waren möglich. Basis waren die Antworten der 640 Befragten, die in diesem Jahr einen Sommerurlaub planen.

Am häufigsten sind die Befragten auf Reisen nach eigenem Bekunden gegen die Risiken eines häuslichen Notfalls und einer Autopanne abgesichert. Am Ende der Rangliste rangiert die Absicherung gegen Streiks oder Verspätungen bei Verkehrsmitteln, gegen Naturkatastrophen sowie gegen Terroranschläge.

Die Studienautoren haben bei den Deutschen insgesamt ein leicht sinkendes Bedürfnis beobachtet, sich für die Urlaubsreise abzusichern. Ausnahmen sind lediglich Probleme mit der Unterkunft oder Fahrzeugschäden im Ausland mit einem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Versicherungsbedürfnis.

Bei allen anderen Risiken sei das Absicherungsbedürfnis der Bundesbürger gesunken. Als „besorgniserregend“ wird hervorgehoben, dass auch die Absicherung medizinischer Notfälle im Ausland unwichtiger wird.

Abschluss am häufigsten über einen Reiseversicherer

Mit Abstand am häufigsten abgeschlossen werden Policen für den Schutz im (Auslands-) Urlaub bei einem Reiseversicherer. Im Vergleich zu vor zwei Jahren (VersicherungsJournal 19.5.2016) gab es eine Steigerung um ein Zehntel auf aktuell 60 Prozent.

Zwischen 16 und zehn Prozent haben sich entsprechenden Schutz über ein Versicherungsvergleichs-Portal, über ihr Kreditkartenunternehmen, ihr Reisebüro oder den Onlinereiseanbieter besorgt.

Innerhalb kurzer Zeit haben sich die Präferenzen der Bundesbürger zum Teil kräftig verschoben. So haben die Vertriebskanäle Versicherungsvergleichs-Portale und Onlinereiseanbieter ihre Anteile mehr als verdreifacht.

Das „Urlaubsbarometer 2018“ steht auf der Webseite von Europ Assistance als PDF-Dokument in englischer Sprache zum Herunterladen (6,4 MB) bereit.