So schadenträchtig sind Motorräder

9.2.2026 – 2024 ereigneten sich bei einer leicht gestiegenen Zahl an haftpflichtversicherten Krafträdern und -rollern (WKZ 003) deutlich mehr Unfälle mit diesen Fahrzeugen als im Jahr zuvor. Da die Kosten für die Kollisionen deutlich anstiegen, erhöhten sich auch Schadendurchschnitt und -bedarf. Letzterer ist in der Tarifgruppe B (Öffentlicher Dienst) deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt. Das geht aus der gemeinschaftlichen Kraftfahrt-Statistik von Bafin und GDV hervor.

Die rund 3,47 Millionen haftpflichtversicherten Krafträder und Kraftroller (Wagniskennziffer (WKZ) 003) haben 2024 rund 21.700 Schäden verursacht. Der Aufwand betrug fast 154 Millionen Euro. Das zeigt die „Jahresgemeinschaftsstatistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2024“.

Sie wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben und beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Kosten sind deutlich gestiegen

Im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 7.2.2025) ereigneten sich bei einer um gut ein Prozent gestiegenen Fahrzeugzahl etwa sechs Prozent mehr Unfälle. Die Kosten stiegen zum dritten Mal in Folge (9.2.2024, 16.3.2023) – aktuell um annähernd ein Zehntel. Zuvor war dreimal eine rückläufige Entwicklung zu beobachten (25.1.2022, 25.1.2021, 9.3.2020).

Seit 2013 hat sich die Anzahl der versicherten Bikes mit der WKZ 003 um über ein Fünftel erhöht. Hinsichtlich der Crashs wurde zuletzt der viertniedrigste Wert im Betrachtungszeitraum erreicht.

Am häufigsten gekracht hatte es im Jahr 2014. Seinerzeit waren rund ein Siebtel mehr Unfälle erfasst worden. Der Schadenaufwand lag 2024 um fast vier Prozent höher als beim bisherigen Höchstwert im Jahr 2018.

Schadengeschehen bei Flotten-Bikes

In der aktuellen Statistik werden für Krafträder und -roller eine Schadenhäufigkeit von unverändert sechs Unfällen je 1.000 versicherte Risiken sowie ein Durchschnittsschaden von 7.087 (2023: 6.672) Euro ausgewiesen. Der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf wird mit 44 (41) Euro angegeben.

Zum Vergleich: Bei den Personenkraftwagen (WKZ 112) erhöhten sich – bei einem Schadenbedarf von 243 (2023: 231) Euro – die durchschnittlichen Kosten pro Crash um 6,5 Prozent auf 4.879 Euro. Die Unfallhäufigkeit beträgt weiterhin 50 pro 100.000 fahrbare Untersätze.

Anders als bei den Pkw kracht es bei den als Flottenfahrzeuge versicherten Krafträdern und -rollern allerdings relativ gemessen nicht häufiger als bei den privat genutzten Fahrzeugen.

So waren die etwa 91.100 Flotten-Zweiräder seltener (fünf Mal pro 1.000) in einen Crash verwickelt als die Risiken mit der WKZ 003 insgesamt. Die Kosten pro Unfall lagen bei 7.973 (Vorjahr: 5.103) Euro. In der Folge blieb der Schadenbedarf trotz deutlicher Steigerung (von 25 auf 37 Euro) klar unterdurchschnittlich.

Beamte fahren besser Motorrad als „Normalos“

Wie bei den Pkw hat auch bei den Krafträdern und -rollern die Tarifgruppe Einfluss auf das Schadengeschehen. Der Großteil der Bikes mit der WKZ 003 ist in der Tarifgruppe (TG) N versichert; nicht einmal jedes fünfte Fahrzeug ist in TG B (Angehörige des öffentlichen Dienstes) eingruppiert. Eine landwirtschaftliche TG A gibt es nicht.

Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes waren zwar relativ gerechnet genauso häufig in einen Unfall verwickelt wie die Gesamtheit der Fahrer dieser Fahrzeugklasse. Da aber die Kosten pro Haftpflichtschaden in der TG N um über 1.550 Euro höher ausfielen als in der TG B, errechnet sich für die Beamten mit 33 Euro ein um 14 Euro niedrigerer Schadenbedarf.

Die Mietkrafträder (WKZ 072, in den Zahlen von WKZ 003 enthalten) verunfallten mehr als siebenmal so häufig wie diese Fahrzeuggattung insgesamt (43 Haftpflichtschäden je 1.000 Einheiten). Der durchschnittliche Schaden fiel mit 4.500 Euro allerdings um über ein Drittel niedriger aus.

Der Schadenbedarf war mit 194 Euro mehr als viermal so groß wie bei den Bikes insgesamt. Der Anteil der Mietgefährte ist mit etwas über 1,0 Promille allerdings verschwindend gering.

Immobilienbesitzer und Beamte sind die besseren Autofahrer

Im Vergleich zu den Motorrädern ist bei den Pkw die Anzahl der Haftpflichtschäden zurückgegangen. Bei den Zweitwagen fällt das Unfallgeschehen für die Versicherer in allen drei Sektoren ungünstiger aus. So verunfallen Flottenfahrzeuge häufiger, und auch der Schadenbedarf fällt höher aus. Ebenfalls kostet ein Crash im Schnitt mehr als bei den Pkw insgesamt, aber weniger als bei den Zweitwagen (VersicherungsJournal 11.12.2025, 30.1.2026).

Bei der Tarifgruppe B, in der die Angehörigen des öffentlichen Dienstes versichert sind, sieht es hingegen klar günstiger aus (18.12.2025). Gleiches gilt auch für die Jahresprämienzahler (20.1.2026) sowie das Merkmal „Immobilienbesitz“ (6.1.2025).

Zudem fällt laut Statistik das Schadengeschehen umso ungünstiger für die Versicherer aus, je höher die jährliche Fahrleistung ist (14.1.2026). Auch das Fahrzeugalter bei Erwerb wirkt sich auf die Schadenssituation aus: Mit zunehmendem Alter wird es für die Versicherer immer teurer (26.1.2026).