So schadenträchtig sind Motorräder

9.2.2024 – 2022 war eine leicht gestiegene Zahl an haftpflichtversicherten Krafträdern und -rollern (WKZ 003) deutlich häufiger in einen Unfall verwickelt als im Jahr zuvor. Auch die Kosten für die Kollisionen stiegen. Der Schadendurchschnitt reduzierte sich kräftig. Dieser ist in der Tarifgruppe B (Öffentlicher Dienst) am niedrigsten ausgeprägt. Das geht aus der gemeinschaftlichen Kraftfahrt-Statistik von Bafin und GDV hervor.

Die fast 3,4 Millionen haftpflichtversicherten Krafträder und Kraftroller (Wagniskennziffer (WKZ) 003) haben 2022 rund 20.500 Schäden verursacht. Der Aufwand betrug annähernd 126 Millionen Euro. Das zeigt die „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2022“.

Sie wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben und beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Kosten sind deutlich gesunken

Im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 16.3.2023) ereigneten sich bei einer um fast zwei Prozent gestiegenen Fahrzeugzahl etwa zehn Prozent mehr Unfälle. Auch die Kosten stiegen, und zwar um knapp vier Prozent. Damit setzte sich die rückläufige Entwicklung aus den drei Vorjahren (25.1.2022, 25.1.2021, 9.3.2020) nicht fort.

Seit 2013 hat sich die Anzahl der versicherten Gefährte mit der WKZ 003 um weit über ein Sechstel erhöht. Hinsichtlich der Crashs wurde zuletzt der zweitniedrigste Wert im Betrachtungszeitraum erreicht. Am häufigsten gekracht hatte es im Jahr 2014. Seinerzeit waren fast ein Viertel mehr Unfälle erfasst worden.

Der Schadenaufwand lag trotz der Steigerung noch um etwa ein Siebtel niedriger als beim Höchstwert im Jahr 2018. Andererseits waren die Versicherer vier Mal in den zurückliegenden zehn Jahren billiger weggekommen.

Schadengeschehen bei Flotten-Bikes

In der aktuellen Statistik werden für Krafträder und -roller eine Schadenhäufigkeit von unverändert sechs Unfällen je 1.000 versicherte Risiken und ein Durchschnittsschaden von 6.137 (2021: 6.509 Euro) ausgewiesen. Der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf wird mit weiterhin 37 Euro angegeben.

Zum Vergleich: Bei den Personenkraftwagen (WKZ 112) erhöhten sich – bei einem Schadenbedarf von 212 (2021: 188) Euro – die durchschnittlichen Kosten pro Crash um fast acht Prozent auf 4.378 Euro. Die Unfallhäufigkeit nahm von 46 auf 48 pro 100.000 fahrbare Untersätze zu.

Anders als bei den Pkw kracht es bei den als Flottenfahrzeuge versicherten Krafträdern und -rollern allerdings relativ gesehen nicht häufiger als bei den privat genutzten Gefährten.

So waren die etwa 79.700 Flotten-Zweiräder seltener (erneut vier Mal pro 1.000) in einen Crash verwickelt als die Risiken mit der WKZ 003 insgesamt. Die Kosten pro Unfall lagen bei 5.529 (2021: 6.391) Euro. In der Folge reduzierte sich der Schadenbedarf auf klar unterdurchschnittliche 24 (27) Euro.

Beamte fahren besser Motorrad als „Normalos“

Wie bei den Pkw hat auch bei den Krafträdern und -rollern die Tarifgruppe Einfluss auf das Schadengeschehen. Der Großteil der Fuhrwerke mit der WKZ 003 ist in der Tarifgruppe (TG) N versichert; nicht einmal jedes fünfte Fahrzeug ist in TG B (Angehörige des öffentlichen Dienstes) eingruppiert. Eine landwirtschaftliche TG A gibt es nicht.

Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes waren zwar relativ gerechnet genauso häufig in einen Unfall verwickelt wie die Gefährte der TG N und die Gesamtheit dieser Fahrzeugklasse. Da aber die Kosten pro Haftpflichtschaden in der TG N um über 1.000 Euro höher ausfielen als in der TG B, errechnet sich für die Beamten mit 32 Euro ein um sieben Euro niedrigerer Schadenbedarf.

Die Mietkrafträder (WKZ 072, in den Zahlen von WKZ 003 enthalten) verunfallten fast vier Mal so häufig wie diese Fahrzeuggattung insgesamt (23 Haftpflichtschäden je 1.000 Einheiten). Der durchschnittliche Schaden fiel mit 4.529 Euro allerdings um mehr als ein Viertel niedriger aus.

Der Schadenbedarf war mit 102 Euro etwa drei Mal so groß wie bei den Bikes insgesamt. Der Anteil der Mietgefährte ist mit rund 0,5 Promille allerdings verschwindend gering.

Immobilienbesitzer und Beamte sind die besseren Risiken

Weitere Erkenntnisse aus der Statistik zu den Pkw: Bei den Zweitwagen fällt das Unfallgeschehen für die Versicherer in allen drei Sektoren ungünstiger aus. Flottenfahrzeuge verunfallen zwar häufiger und auch der Schadenbedarf fällt höher aus. Dafür kostet ein Crash im Schnitt aber weniger als bei Zweitwagen und Pkw insgesamt (VersicherungsJournal 21.11.2023, 24.11.2013).

Bei der Tarifgruppe B, in der die Angehörigen des öffentlichen Dienstes versichert sind, sieht es hingegen klar günstiger aus (30.11.2023). Gleiches gilt auch für die Jahresprämienzahler (22.1.2024) sowie das Merkmal „Immobilienbesitz“ (11.12.2023). Für das Merkmal „Fahrzeugalter bei Erwerb“ gilt: Je jünger die Personenkraftwagen, desto günstiger das Schadengeschehen (31.1.2024).

Andererseits fällt laut Statistik das Schadengeschehen umso ungünstiger für die Versicherer aus, je höher die jährliche Fahrleistung ist (16.1.2024).