So schadenträchtig sind Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen

15.2.2022 – Die Schadenhäufigkeit der Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen (WKZ 005) nahm 2020 nur halb so stark ab wie der Schadendurchschnitt wuchs. Deshalb ist der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf wieder gestiegen. Dies zeigt die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik von Bafin und GDV.

WERBUNG

Am 1. März beginnt die neue Versicherungssaison für die nicht zulassungspflichtigen Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen. Ein grünes Kennzeichen löst in diesem Jahr das am 28. Februar ablaufende blaue ab.

Diese Fahrzeuge brauchen ein Versicherungs-Kennzeichen

Im Kalenderjahr 2020 waren hierzulande laut der „Jahresgemeinschafts-Statistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2020“ rund 2,05 Millionen Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen erfasst.

Diese haben etwa 17.700 Haftpflichtschäden mit einem Schadenaufwand von insgesamt rund 57 Millionen Euro verursacht. Das entspricht einer Häufigkeit von neun Unfällen je 1.000 versicherte Risiken. Im Schnitt kostet ein Crash die Versicherer damit knapp 3.220 Euro. Der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf liegt bei 28 Euro.

Die Statistik wird im Jahresturnus vom GDV und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegeben. Sie beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Diese Fahrzeuge brauchen ein Versicherungs-Kennzeichen

Die fahrbaren Untersätze mit Versicherungs-Kennzeichen werden in der Statistik in verschiedene Wagniskennziffern (kurz: WKZ) aufgeteilt. Die zahlenmäßig größte Gruppe ist die WKZ 005, in die rund 94 Prozent aller Fuhrwerke dieser Art fallen.

Hierunter fallen neben Segways und Elektro-Kleinstfahrzeugen auch Kleinkrafträder. Bei Letzteren handelt es sich hauptsächlich um Mofas, Mopeds, Mokicks und Roller mit maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

Ein Versicherungs-Kennzeichen benötigen darüber hinaus auch motorisierte Krankenfahrstühle (WKZ 006), Leicht-Kfz mit geschlossener Karosserie (KWZ 008), S-Pedelecs (WKZ 009) und Leicht-Quads (WKZ 011). Der Statistik zufolge waren zwischen 9.800 (Leicht-Quads) und 63.100 (WKZ 006) zugelassen.

Je nach Wagnisart große Unterschiede

Den Daten zufolge verunfallten Leicht-Kfz im Berichtsjahr am häufigsten (45 Mal je 1.000 Jahreseinheiten) und S-Pedelecs am seltensten (drei Mal pro 1.000 Einheiten). Letztgenannte Gefährte verursachten im Schnitt auch am wenigsten Kosten (rund 2.550 Euro).

Nur leicht teurer wird es für die Versicherer bei einem Crash von einem motorisierten Krankenfahrstuhl (etwa 2.700 Euro). Mehr als doppelt so teuer ist ein Unfall von Leicht-Quads (rund 5.900 Euro). Beim Schadenbedarf weisen wenig überraschend S-Pedelecs den niedrigsten Wert aus (neun Euro) und Leicht-Kfz den höchsten (153 Euro).

E-Scooter werden in der Statistik nicht mit einer eigenen WKZ aufgelistet. Wie der GDV am Montag auf Basis einer Teilerhebung unter seinen Mitgliedsunternehmen mitteilte, wurden 2020 „mit rund 18.000 versicherten Fahrzeugen 1.150 Unfälle verursacht, bei denen Dritte zu Schaden kamen“.

Der durchschnittliche Schaden wird mit circa 3.850 Euro angegeben. Für die Fahrzeuge mit Versicherungs-Kennzeichen sind es etwa 150 Euro weniger pro Fall, für Pkw insgesamt rund 700 Euro mehr pro Fall. Die aktuellen GDV-Zahlen enthalten auch Schadenregulierungs-Aufwendungen. Deshalb sind sie mit den Daten aus der Jahresgemeinschafts-Statistik nicht vergleichbar.

Es kracht immer seltener

Betrachtet man das Schadengeschehen der WKZ 005 in der Zeitreihe, so hat sich bei den durchschnittlichen Kosten der aufsteigende Trend (23.2.2021, 18.2.2020) fortgesetzt. Diese haben der jeweiligen Jahresgemeinschafts-Statistiken zwischen 2013 und 2020 kontinuierlich zugenommen – auf zuletzt über 3.200 Euro. Auf Achtjahressicht betrachtet entspricht dies einem Zuwachs von über 40 Prozent.

Umgekehrt verhält es sich bei der Unfallhäufigkeit, die fast kontinuierlich abgenommen hat. Zuletzt wurden über ein Drittel weniger Crashs pro 1.000 Jahreseinheiten verzeichnet als 2013. Die deutliche Abnahme 2020 dürfte auch auf das coronabedingt niedrigere Verkehrsaufkommen zurückzuführen sein.

Pkw: Immobilienbesitzer und Beamte sind die besseren Risiken

Weitere Erkenntnisse aus der Statistik: Bei den Personenkraftwagen (WKZ 112) fällt das Unfallgeschehen bei den Zweitwagen für die Versicherer in allen drei Sektoren ungünstiger aus. Flottenfahrzeuge verunfallen zwar häufiger und auch der Schadenbedarf fällt höher aus. Dafür kostet ein Crash im Schnitt aber weniger als bei Zweitwagen und Pkw insgesamt (VersicherungsJournal 13.10.2021).

Bei der Tarifgruppe B, in der die Angehörigen des öffentlichen Dienstes versichert sind, sieht es hingegen klar günstiger aus (19.10.2021). Gleiches gilt auch für das Merkmal „Immobilienbesitz“ (3.11.2021), für Prämien-Jahreszahler (24.11.2021) und Personen mit niedriger jährlicher Fahrleistung (14.12.2021).