So „reich“ sind die Deutschen im internationalen Vergleich

27.9.2018 – In der aktuellen Auflage ihres „Global Wealth Reports“ hat die Allianz SE erneut die Entwicklung des Vermögens privater Haushalte in über 50 Ländern beleuchtet. 2017 fiel das Wachstum noch einmal stärker aus als im Jahr zuvor. Die Bundesbürger landen in der globalen Pro-Kopf-Vermögensrangliste nur so gerade eben noch in der Top-20. Die Vorliebe für Bankeinlagen kommt die deutschen Sparer teuer zu stehen. Sie büßen fast ein Drittel ihrer Ersparnisse wieder ein, um die Kaufkraftverluste der auf Spar- und Girokonten liegenden Gelder auszugleichen.

Die Allianz SE hat bereits zum neunten Mal im Rahmen der Studie „Global Wealth Report“ Geldvermögen und Verschuldung der privaten Haushalte in ausgewählten Ländern analysiert. Das Geldvermögen in Landeswährung wurde dabei zum festen Wechselkurs von Ende 2017 in Euro umgerechnet.

Die Daten der meisten Länder beruhen auf Statistiken aus der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung zur Vermögensbilanz. Teilweise „konnten wir das Geldvermögen durch Informationen aus Haushaltsumfragen, Bankstatistiken, Statistiken zum Aktien- und Bondvermögen und versicherungs-technischen Rückstellungen approximieren“, heißt es in dem Report.

Die aktuell 53 untersuchten Länder machen 91 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 68 Prozent der Weltbevölkerung aus. Kriterien für die Länderauswahl werden in dem Report nicht genannt.

Trotz zunehmender politischer Spannungen war 2017 ein nahezu perfektes Jahr für Anleger. Global Wealth Report 2018

„Außergewöhnliches“ Jahr

2017 verlief der Untersuchung zufolge „außergewöhnlich“. „Trotz zunehmender politischer Spannungen war 2017 ein nahezu perfektes Jahr für Anleger: Die wirtschaftliche Erholung nach der Finanzkrise kulminierte in einem synchronen Aufschwung rund um den Globus und die Finanzmärkte zeigten eine starke Performance, allen voran die Aktienmärkte“, heißt es einleitend in der Zusammenfassung des Reports.

In der Folge hat das Brutto-Geldvermögen der privaten Haushalte 2017 in den untersuchten Ländern um fast acht Prozent auf rund 168 Billionen Euro zugenommen. Die Steigerung fiel damit noch einmal höher als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 28.9.2017). 2015 hatte der Zuwachs unter fünf Prozent gelegen (VersicherungsJournal 22.9.2016).

Boom bei Wertpapieren

Die Allianz-Analysten haben im vergangenen Jahr eine „bemerkenswerte“ Wende beim Anlageverhalten beobachtet. So seien erstmals seit der Finanzkrise wieder in nennenswertem Umfang frische Gelder in Aktien und Investmentfonds geflossen.

Flankiert von den boomenden Börsen verzeichneten Wertpapiere 2017 das mit Abstand stärkste Wachstum aller Vermögensklassen. Das Wertpapiervermögen erhöhte sich um über zwölf Prozent auf 70,8 Billionen Euro. Der Anteil am Brutto-Geldvermögen stieg dadurch um fast zwei Prozentpunkte auf über 42 Prozent.

Zinsbewegungen wirken sich auf Versicherungen und Pensionen aus

Rang zwei belegen Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionseinrichtungen mit 48,7 Billionen Euro (plus 5,2 Prozent). In diese Kategorie fallen Forderungen gegenüber privaten Versicherungs-Gesellschaften, Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge, öffentlichen, kirchlichen und kommunalen Zusatzversorgungs-Einrichtungen sowie den Versorgungswerken der freien Berufe, nicht jedoch gegenüber Einrichtungen der Sozialversicherung.

Der Anteil am Brutto-Geldvermögen verminderte sich um fast einen Prozentpunkt auf knapp 29 Prozent. Dieser Rückgang wird in dem Report vor allem auf einen starken Rückgang in Westeuropa zurückgeführt. Dahinter stehe aber keineswegs eine plötzliche Abkehr der Sparer von Versicherungen und Pensionen. Sowohl der Anteil dieser Vermögensklasse am Gesamtportfolio als auch die Zuflüsse seien „weitgehend“ stabil geblieben.

„Die Erklärung liegt in den starken Schwankungen der Wertveränderungen, die vor allem durch Zinsbewegungen ausgelöst werden“, erläutern die Studienautoren. 2016 hätten fallende Zinsen die Bewertung der bestände nach oben getrieben. Die Zinswende im vergangenen Jahr habe dann in die entgegengesetzte Richtung gewirkt.

Das verbleibende gute Viertel des Brutto-Geldvermögens (rund 44,7 Billionen Euro) entfällt auf Bankeinlagen. Der Anteil dieser Anlageklasse verminderte sich auf Jahressicht um fast einen Prozentpunkt. Laut dem Report flossen 2017 nur noch 42 (2016: 63) Prozent der Neueinlagen den Kreditinstituten zu.

Verbindlichkeiten stark gestiegen

Die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte wuchsen 2017 mit sechs Prozent um fast die Hälfte stärker als im langfristigen jährlichen Mittel, geht aus dem Report weiter hervor.

Da die Schulden sich nicht so stark wie das Brutto-Geldvermögen erhöhten, erreichte das Netto-Geldvermögen (Differenz zwischen Brutto-Geldvermögen und Verbindlichkeiten) Ende 2017 ein neues Rekordhoch von 128,5 Billionen Euro (plus 8,3 Prozent).

Entwicklung in der Bundesrepublik

In Deutschland erhöhten sich die Verbindlichkeiten mit rund drei Prozent (auf gut 1,7 Billionen Euro) nur halb so stark wie global gesehen. Das Brutto-Geldvermögen in der Bundesrepublik legte um leicht unterdurchschnittliche 5,1 Prozent auf etwa sechs Billionen Euro zu.

Das Wachstum in Deutschland geht nach Aussage der Analysten „auf die hohen Sparanstrengungen der dortigen Haushalte zurück. Setzt man die Mittelzuflüsse in Relation zum Brutto-Geldvermögen, sind die deutschen Haushalte mit 3,7 Prozent ungeschlagene ‚Spar-Europameister‘“, heißt es in dem Report.

Jeder dritte Euro, der aus dem Arbeitseinkommen dem Geldvermögen zugeführt wird, dient allein dazu, die Kaufkraftverluste der auf Spar- und Girokonten liegenden Gelder auszugleichen. Global Wealth Report 2018

Die Folgen der Vorliebe für Bankeinlagen

Die unverändert ausgeprägte Liquiditätspräferenz der Bundesbürger habe dazu geführt, dass nirgendwo sonst in Europa die Bankeinlagen stärker wuchsen als in Deutschland. Zum Jahresende 2017 entfielen fast 40 Prozent des deutschen Bruttogeldvermögens auf die Kategorie „Bargeld und Sichteinlagen“ (VersicherungsJournal 17.4.2018). Der Anteil fällt damit hierzulande um etwa die Hälfte höher aus als global gesehen.

Dies hat in Zeiten eines Zinsniveaus unterhalb der Inflationsrate gravierende Folgen für die Sparer. So haben die Studienautoren errechnet, dass die deutschen Sparer durch ihre hohe Präferenz für Bankeinlagen rund 30 Prozent ihrer Ersparnisse direkt wieder einbüßen.

„Mit anderen Worten: Jeder dritte Euro, der aus dem Arbeitseinkommen dem Geldvermögen zugeführt wird, dient allein dazu, die Kaufkraftverluste der auf Spar- und Girokonten liegenden Gelder auszugleichen“, wird im Report hervorgehoben.

Deutschland nur so gerade eben in der Top 20

In der Liste der 20 reichsten Länder (Brutto-Geldvermögen pro Kopf) belegt Deutschland aktuell nur noch den 20. (2016: 19.) Platz (plus 4,7 Prozent auf 73.630 Euro). Italien zog durch eine Steigerung um rund 5,9 Prozent auf 74.240 Euro an der Bundesrepublik vorbei. Spitzenreiter ist die Schweiz mit über 260.000 Euro, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit fast 210.000 Euro.

Beim Netto-Geldvermögen langte es für die Bundesrepublik immerhin zu Position 18 (plus 5,3 Prozent auf 52.390 Euro). An erster Stelle liegt die Schweiz, die trotz eines Rückgangs um ein Prozent auf annähernd 174.000 Euro wieder an den Vereinigten Staaten vorbeizog. In Amerika betrug das Minus rund fünf Prozent (auf knapp 169.000 Euro).

Allianz Wealth Report 2018 (Bild: Allianz). Zum Vergrößern Bild klicken.

Der 166-seitige „Allianz Global Wealth Report 2018“ steht unter diesem Link kostenfrei als PDF-Dokument zum Download bereit.