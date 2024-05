So lässt sich die Rendite einer Basisrente errechnen

3.5.2024 – Die Basisrente ist eine besonders interessante Form der privaten Altersversorgung für Freiberufler. Denn ihre steuerliche Förderung ist enorm. Wie sich das auf die Rendite niederschlägt, erklärt der Versicherungsmakler und Nucleus-Vorstand Ralf Seidenstücker.

Die steuerliche Förderung der Basisrente ist enorm. Damit können Steuern einfach in Altersversorgungskapital umgewandelt und es kann ein hoher Zinses-Zins-Effekt erzielt werden.

Steuerlich betrachtet, wird zu versteuerndes Einkommen – oft im Bereich des Spitzensteuersatzes – in eine Zeit transformiert, in der die Steuersätze

in der Regel niedriger sind, nämlich in die Rentenzeit. Das macht die

Basisrente zu einer interessanten Form der privaten Altersversorgung

für Freiberufler.

Nettobeiträge den Nettorenten gegenüberstellen

Um die Rendite einer Basisrente zu berechnen, müssen die Nettobeiträge den Nettorenten gegenübergestellt werden.

Die Summe der Nettobeiträge ist relativ einfach zu bestimmen. Die Summe der Nettorente ist natürlich im Vorfeld nicht bekannt, da niemand weiß, wie alt er oder sie wird. Deshalb bedient man sich als Berechnungsgrundlage der Sterbetafel der deutschen Lebensversicherer beziehungsweise der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV).

WERBUNG

Rente ab dem 67. Lebensjahr

Dazu wiederum eine Beispielrechnung: Ein 50-jähriger Freiberufler – zu versteuerndes Einkommen von 120.000,00 Euro, privat krankenversichert, nicht verheiratet, keine Kinder, kirchensteuerpflichtig, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Jahresbruttoeinkommen 120.000,00 Euro, Jahresbeitrag Versorgungswerk 15.000,00 Euro – zahlt 400,00 Euro monatlich in eine fondsgebundene Basisrente ein.

Daraus ergibt sich zum 67. Lebensjahr die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführte Rente.

Rente zu Rentenbeginn im Jahr 2038 Bruttorente pro Monat 424,72 Euro Abzüglich Steuerbelastung pro Monat 134,97 Euro = Nettobetrag pro Monat 289,75 Euro

Erreichen des „Break-even-Point“

Aus dem Vergleich der Nettorenten mit den Nettobeiträgen ergibt sich für die Basisrente über die gesamte Anspar- und Rentenphase hinweg eine Rendite nach Steuern von 4,25 Prozent per annum. Ein Alternativprodukt müsste eine Rendite vor Steuern von 5,9 Prozent erwirtschaften, damit abzüglich der Abgeltungssteuer (Renditeminderung 1,65 Prozent) nach Steuern ebenfalls 4,25 Prozent verbleiben.

Bei jüngeren Eintrittsaltern ist die Rendite in der Regel insbesondere bei fondsgebundenen Rentenversicherungen mit hohem Aktienanteil wesentlich höher.

Wann erzielen nun die eingezahlten Nettorenten die Summe der bezahlten Nettobeiträge, das heißt, wann ist der „Break-even-Point“ erreicht?

Summe der Beiträge in der Ansparphase Summe der Bruttobeiträge 81.600,00 Euro Abzüglich Summe der Förderungen 37.360,51 Euro = Summe der Nettobeiträge 44.239,49 Euro

Plus der Nettorenten gegenüber den Nettobeiträgen

Mit Erreichen des 78. Lebensjahrs übersteigt die Summe der Nettorenten die Nettobeitragssumme.

Summe der Nettorenten bis zum 78. Lebensjahr Summe der Bruttorenten 66.466,26 Euro Abzüglich Summe der Steuerbelastung und Kranken-/Pflegeversicherung 21.149,55 Euro = Summe der Nettorenten 45.316,71 Euro

In den nachfolgenden Rentenjahren wird das Plus der Nettorenten gegenüber den Nettobeiträgen stetig größer. Bis zum 92. Lebensjahr würden sich die Nettorenten auf insgesamt 109.407,17 Euro summieren.

(Bild: VersicherungsJournal)

Vorteile einer Basisrente

Zusammengefasst sind die Vorteile einer Basisrente:

Die Rente kann schon mit dem 62. Lebensjahr beginnen.

Bei Verheirateten kann man flexibel auf die Hinterbliebenenrente (HR-Rente) eingehen. Es ist sogar eine 100-prozentige HR-Rente möglich. Bei Ledigen dagegen kann auf eine HR-Rente komplett verzichtet werden, um eine höhere Rente zu erreichen. Diese Flexibilität bieten die Versorgungswerke nicht an.

Die Besteuerung der Erträge erfolgt erst im Rentenbezug mit in der Regel niedrigen Steuersätzen.

Es besteht die freie Wahl der Kapitalanlage. Insbesondere für jüngere Menschen ist ein hoher Aktienanteil von Vorteil.

Lesetipp: „Ruhestandsplanung für freie Berufe“ Der vorstehende Text ist ein Auszug aus dem Buch „Ruhestandsplanung für freie Berufe – Inflationsgeschützt für das Alter vorsorgen mit dem richtigen Beratungskonzept“. Geschrieben hat es der Vermittler und Nucleus-Vorstand Ralf Seidenstücker. In seinem Buch berichtet er über Rahmenbedingungen, Strategien und Lösungen für eine effiziente private Altersversorgung. Dazu gehören die Bestimmung von Einkommen und Ausgaben sowie die Klärung der Versorgungslage. Der Autor zeigt, wie die Zielrente errechnet wird und welche Einkommensquellen es im Ruhestand gibt. Besonderes Augenmerk wird auf den Einfluss von Inflation und Zinsentwicklung gelegt. Im Mittelpunkt stehen anschließend die drei Optionen private Rentenversicherung, Immobilien und Aktien. Die Vor- und Nachteile dieser Instrumente werden genau beschrieben, so dass der Leser erfährt, wie er diese Produktklaviatur erfolgreich bespielen kann. Die Darstellung wird ergänzt durch zahlreiche Grafiken, Tabellen, Beispielrechnungen und Praxistipps.

Ralf Seidenstücker

Der Autor ist Versicherungsmakler, Betriebswirt und Vorstand der Nucleus Finanz- und Versicherungsmakler AG.