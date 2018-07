So hat sich das PKV-Zusatzgeschäft entwickelt

23.7.2018 – Während der Vollversicherungs-Bestand im vergangenen Jahr erneut rückläufig war, haben die privaten Krankenversicherer den Zusatzversicherungs-Bestand im vergangenen Jahr erneut leicht ausbauen können. Auf Zwölfjahressicht betrachtet gab es einen Zuwachs um fast 40 Prozent. Je nach Versicherungsform zeigen sich deutliche Unterschiede.

Die privaten Krankenversicherer hatten im vergangenen Jahr zum sechsten Mal in Folge einen Rückgang des Vollversicherten-Bestands hinzunehmen (VersicherungsJournal 20.7.2018). Dagegen konnte die Branche in der Zusatzversicherung ein weiteres Mal eine Steigerung erzielen.

Gut 25 Millionen Zusatzversicherungen

Nach vorläufigen Zahlen des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) erhöhte sich der Bestand an Zusatzversicherungen um fast zwei Prozent auf 25,519 Millionen Policen. Seit 2006 hatte die PKV-Branche hier einen Zuwachs von weit über einem Drittel zu verzeichnen.

Die gut 25 Millionen Zusatzversicherungen verteilen sich zu 48,6 Prozent auf Frauen und zu 41,2 Prozent auf Männer. Auf Kinder entfällt der verbleibende Anteil von 10,2 Prozent, wie sich aus dem Datenmaterial des Rechenschaftsberichts errechnen lässt.

Unterschiedliche Entwicklungen bei den Versicherungsformen

Der PKV-Verband gibt im Weiteren auch einen Überblick über den Bestand an Zusatzversicherungen zum GKV-Schutz. „Ein Versicherter kann durchaus mehrere Tarife gleichzeitig abschließen und ebenso nachträglich einzelne Tarife kündigen oder weitere hinzunehmen. Entsprechend wird er in den einzelnen Tarifarten mitgezählt“, wird zur Erfassungsmethode mitgeteilt. In der Gesamtposition werde er allerdings nur einmal erfasst.

Die Zahl der Zahntarife wird mit 15,67 Millionen angegeben. Hier gab es im Vergleich zum Jahr zuvor eine Steigerung um 1,9 Prozent. Im Bestand der PKV-Anbieter befinden sich darüber hinaus 8,02 Millionen ambulante Tarife (plus 1,3 Prozent) sowie 6,11 Millionen Tarife für Wahlleistungen im Krankenhaus (plus 0,9 Prozent).

7,74 Millionen Krankenhaustagegeld-Versicherungen

Bei den Versicherungsarten, die laut Rechenschaftsbericht für gesetzlich wie auch privat Versicherte interessant sind, dominieren die Krankenhaustagegeld-Versicherungen. Zum Jahresende 2017 betrug der Bestand 7,74 Millionen, knapp ein Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Die Zahl der Krankentagegeld-Versicherungen wird mit 3,61 Millionen angegeben (plus 0,4 Prozent), die Zahl der Pflegezusatz-Versicherungen mit 2,73 Millionen (plus 2,1 Prozent). Der überwiegende Großteil im Bereich Pflegezusatz (92,4 Prozent) entfällt auf Pflegetagegeld-Versicherungen, nur eine untergeordnete Rolle spielen die Pflegekosten-Versicherungen mit 7,6 Prozent Anteil.

Gut 830.000 Pflege-Bahr-Verträge

Die Zahl der Pflege-Bahr-Policen erhöhte sich 2017 um 56.800 beziehungsweise 7,3 Prozent auf 834.000. Insgesamt hat sich die Wachstumsdynamik merklich verlangsamt. 2016 gab es noch eine Steigerungsrate von rund einem Siebtel (VersicherungsJournal 16.10.2017).

In den Jahren davor hatten die Zuwachsraten noch bei über einem Viertel (VersicherungsJournal 31.10.2016) beziehungsweise bei mehr als der Hälfte gelegen (VersicherungsJournal 22.10.2015).

Es bleibt festzustellen, dass der Bestand auch fünf Jahre nach Einführung des Produkts noch immer nicht das Volumen erreicht hat, das Branche und Politik allein für das Jahr 2013 erwartet hatten (VersicherungsJournal 1.11.2012).

Minus bei den Auslandsreise-Krankenversicherungen

Bei den besonderen Versicherungsformen werden im Rechenschaftsbericht nur Daten zur Auslandsreise-Krankenversicherung ausgewiesen. Deren Bestand verminderte sich um über fünf Prozent auf 24,87 Millionen.

„Obwohl der Bestand in der Auslandsreise-Krankenversicherung sehr hoch ist, hat diese Versicherungsform gemessen an den Beitragseinnahmen nur eine geringe Relevanz“, wird in dem Bericht herausgestellt.