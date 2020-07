So hat Corona die Rangliste der Sparmotive verändert

7.7.2020 – Der Altersvorsorge ist und bleibt auch in Corona-Zeiten das wichtigste Sparmotiv der Deutschen. Massive Einbußen sind beim (aufgeschobenen) Konsum zu beobachten, ein leichtes Minus bei der Kapitalanlage. Zumindest etwas nach oben zeigt die Kurve „Erwerb/ Renovierung von Wohneigentum“. Dies sind die Ergebnisse der Sommerumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen.

Die Altersvorsorge ist weiterhin das wichtigste Motiv hinsichtlich der langfristigen Sparanstrengungen der Deutschen. Dies ist ein Ergebnis der am Montag veröffentlichten Sommerumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V.

Für die dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jeweils 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Durchführungszeitpunkt für die aktuelle Auflage war der Juni.

Jeder Zweite spart Altersvorsorge an

Mit weiterhin über 54 Prozent gibt aktuell immer noch mehr als die Hälfte der Befragten an, Geld für das Alter zurückzulegen. In der Herbstumfrage (VersicherungsJournal 12.11.2019) lag der Anteil noch um eineinhalb Prozentpunkt höher, in der Sommer- und Frühjahrsumfrage des Vorjahres allerdings noch jeweils etwa zwei Prozentpunkte niedriger (25.7.2019, 9.4.2019).

An zweiter Stelle liegt zwar unverändert der (aufgeschobene) Konsum. Allerdings zeigt die Kurve hier deutlich nach unten (minus fast zehn Prozentpunkte) auf nicht einmal mehr 45 Prozent. Der Verbands-Hauptgeschäftsführer Christian König erläutert hierzu: „Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2000. In den letzten 20 Jahren lag er immer über 50 Prozent“.

„Hier zeigt sich eine starke Verunsicherung vieler Sparer, die einem erhöhten finanziellen Druck ausgesetzt sind“, so der Manager unter Bezugnahme auf den wegen der Corona-Krise verhängten Lockdown ab Mitte März. Vor dem gleichen Hintergrund sei auch das Minus um vier Prozentpunkte auf 27 Prozent beim Sparmotiv „Kapitalanlage“ zu sehen.

Der Spargrund „Erwerb/ Renovierung von Wohneigentum“ behauptete die dritte Position und konnte leicht zulegen – auf wieder über 42 Prozent. Nur eine untergeordnete Bedeutung kommt den Anlässen „Notgroschen“ und „Ausbildung der Kinder“ zu. Diese wurden nur von rund jedem 13. beziehungsweise in etwa jedem 40. Befragten genannt.

Sparmotive im Langfristvergleich

Im Langfristvergleich zeigt die Kurve des Motivs Altersvorsorge weiter nach unten. So lag der Anteil der Nennungen zwischen Anfang 2014 und Anfang 2015 immer bei um die 60 Prozent. Der aktuelle Wert ist um fast zehn Prozentpunkte niedriger als beim Höchststand aus der Herbstumfrage vor sieben Jahren (21.11.2013).

Beim Wohneigentum ist trotz der zuletzt positiven Entwicklung mit drei Anstiegen in Folge auf lange Sicht betrachtet ein deutlicher Abwärtstrend zu erkennen. Der Höchststand aus der Herbstumfrage 2014 lag um fast zwölf Prozentpunkte höher als aktuell. Allerdings war der Anteil zuletzt in der Sommerumfrage vor drei Jahren höher ausgeprägt (13.7.2017).

Die Kapitalanlage kommt trotz des aktuellen Rückgangs derzeit auf den höchsten Zustimmungswert seit der Herbstumfrage vor zwei Jahren (17.11.2017). Allerdings wurden zwischen Anfang 2014 und Ende 2015 durchweg Werte von um die 30 Prozent erreicht. Der Tiefststand war mit unter 24 Prozent in der Herbstumfrage vor drei Jahren zu beobachten.

Beim (aufgeschobenen) Konsum zeigt die Kurve langfristig gesehen nach unten. Der Höchstwert aus der Sommerumfrage vor sechs Jahren (10.7.2014) ist um über 21 Prozentpunkte entfernt.

Nur wenige Bürger wollen künftig mehr sparen

Wie die Untersuchung weiter zeigt, hat der Anteil der zweckgerichteten Sparer unter den Bundesbürgern leicht abgenommen. Aktuell äußerten sich etwa 44 Prozent entsprechend, was einem der niedrigsten Werte seit Ende 2017 entspricht.

Eine negative Entwicklung zeigt sich auch beim zukünftigen Sparverhalten. So beabsichtigt aktuell nur noch jeder 14. (Frühlingsumfrage: neunte) Befragte, in Zukunft mehr Geld zurückzulegen als derzeit. So niedrig war der Anteil schon lange nicht mehr.

Andererseits will aber auch mehr als neunte (zwölfte) Interviewte sein Sparvolumen herunterschrauben. Der Anteil fällt damit auf Sicht der letzten sechs Auflagen am höchsten aus.