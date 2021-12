So gut sind die zwölf größten Gegenseitigkeits-Lebensversicherer

3.12.2021 – Im Rahmen seiner Analysen „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ hat Professor Dr. Hermann Weinmann die zwölf größten Lebensversicherungs-Unternehmen aus dem Lager der Vereine auf Gegenseitigkeit untersucht. Dabei schnitten die Hannoversche Leben und die LV 1871 als einzige Unternehmen betriebswirtschaftlich „sehr stark“ ab und gewinnen auch das „Verbraucherurteil“ (jeweils „sehr gut“).

Die Qualität der zwölf nach Beitragseinnahmen 2020 größten Gegenseitigkeits-Lebensversicherer aus Verbrauchersicht hat Professor. Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein untersucht.

Die diesjährige Auflage Untersuchung „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ ist in der Ausgabe 23/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) erschienen.

In den aktuellen Vergleich einbezogen wurden folgende Versicherungsvereine:

Außerdem wurden als Tochterunternehmen von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit berücksichtigt:

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 23.12.2020) ist die Hansemerkur neu und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. nicht mehr dabei.

Hannoversche und LV 8171 teilen sich die Spitzenposition

Die Bewertungssystematik gliedert sich in einen betriebs-wirtschaftlichen Teil und die Ergänzung um Verbraucherbelange. Erstere besteht aus den Komponenten Ertragskraft, erweiterte Betriebskosten, Bewertungsreserven, Risikoergebnis-Reserve und Verlustreserve. Für die Verbraucherbelange wurden darüber hinaus die Partizipationsquote und die Solvenzquote (Brutto-SFCR) herangezogen.

Sieger in betriebs-wirtschaftlicher Hinsicht sind die Hannoversche und die LV 1871 mit jeweils 800 von theoretisch 1.000 erreichbaren Punkten. Dies entspricht einer „sehr starken“ Bewertung. Beide liegen auch gleichauf an der Spitze in der Verbraucherwertung (jeweils „sehr gute“ 1,0). „Sehr starke“ 750 Zähler erreichte die Hansemeerkur, die aus Kundensicht mit einer „guten“ Note von 1,7 abschnitt.

Dahinter folgen mit jeweils „starken“ 600 Punkten Alte Leipziger, Continentale, Gothaer und Debeka. Die drei erstgenannten Akteure erhielten eine „gute“ Verbrauchernote (jeweils 2,0), während die Debeka hier mit „befriedigend“ (3,0) abschloss.

Fünf Mal „steigerungsfähig“

„Steigerungsfähig“ lautet das Urteil für die fünf verbleibenden Testkandidaten. Eine „befriedigende“ Verbrauchernote erhielten dabei WWK und LVM (jeweils 2,7) sowie Huk-Coburg und Volkswohl Bund (jeweils 3,0). Für die Signal Iduna reichte es hier nur für ein „ausreichend“ (3,7).

Am deutlichsten verbesserten sich aus betriebs-wirtschaftlicher Sicht Continentale und Debeka, die jeweils 150 Zähler mehr erzielten als im Jahr zuvor. Für diese beiden Gesellschaften ging es ebenso wie für die Alte Leipziger um eine Bewertungsstufe nach oben (von „steigerungsfähig“ auf „stark“).

In Sachen Verbrauchernote verbesserten sich um jeweils eine Notenstufe Continentale und Gothaer (von „befriedigend“ auf „gut“) sowie die Debeka (von „ausreichend“ auf „befriedigend“). Jeweils von „gut“ auf „befriedigend“ verschlechterten sich LVM und Volkswohl Bund.

Betriebswirtschaftliche Bewertung und Verbrauchernoten der zwölf größten Gegenseitigkeits-Lebensversicherer Versicherer 2021 2020 Punkte Verbraucher-Note Punkte Verbraucher-Note LV 1871 800 (sehr stark) sehr gut (1,0) 750 (sehr stark) sehr gut (1,3) Hannoversche 800 (sehr stark) sehr gut (1,0) 750 (sehr stark) sehr gut (1,3) Hansemerkur 750 (sehr stark) gut (1,7) - - Alte Leipziger 600 (stark) gut (2,0) 550 (steigerungsfähig) gut (2,3) Continentale 600 (stark) gut (2,0) 450 (steigerungsfähig) befriedigend (3,0) Gothaer 600 (stark) gut (2,0) 525 (steigerungsfähig) befriedigend (2,7) Debeka 600 (stark) befriedigend (3,0) 450 (steigerungsfähig) ausreichend (3,7) WWK 550 (steigerungsfähig) befriedigend (2,7) 450 (steigerungsfähig) befriedigend (3,0) LVM 550 (steigerungsfähig) befriedigend (2,7) 550 (steigerungsfähig) gut (2,3) Huk-Coburg 550 (steigerungsfähig) befriedigend (3,0) 525 (steigerungsfähig) befriedigend (2,7) Volkswohl Bund 500 (steigerungsfähig) befriedigend (3,0) 550 (steigerungsfähig) gut (2,3) Signal Iduna 450 (steigerungsfähig) ausreichend (3,7) 350 (schwach) ausreichend (4,0)

Hannoversche gewinnt auch Fünfjahreswertung

Aus den Weinmann-Ausführungen geht weiter hervor, dass aus Kundensicht in der fünfjährigen Betrachtung mit gleichgewichteter Durchschnittsnote die Hannoversche mit 1,18 in Führung liegt. An zweiter Stelle liegt die LV 1871 mit 1,52 vor der Alten Leipziger mit 2,48.

Das Mittelfeld wird angeführt vom LVM (2,80). Dahinter folgen Volkswohl Bund (2,86), Continentale und Gothaer (jeweils 2,92) sowie Huk-Coburg (2,94). Die letzten drei Plätze belegen WWK (3,42), Debeka (3,54) und Signal Iduna (3,68).

Versicherte erhalten zwischen 84,5 und 99,1 Prozent des Rohüberschusses

Die Beteiligung der Versicherungsnehmer an den Rohüberschüssen unterscheidet sich zwischen den Testkandidaten deutlich. Je nach Anbieter erhielten die Kunden 2020 zwischen 84,5 Prozent (Debeka) und 99,1 Prozent des Rohüberschusses (WWK). Im Jahr zuvor lagen die Werte zwischen 81,9 und 95,7 Prozent.

Mit Abstand am stärksten zugelegt hat die Signal Iduna (von 84,2 auf 95,7 Prozent). Den Anteil der Versicherten am Rohüberschuss zurückgefahren haben nur die Huk-Coburg (von 91,0 auf 89,6 Prozent), die Alte Leipziger (von 87,3 auf 85,9 Prozent) sowie die LV 1871 (von 95,7 auf 95,6 Prozent).