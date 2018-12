So gut sind die größten Gegenseitigkeits-Lebensversicherer

17.12.2018 – Im Rahmen seiner der Analysen „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ hat Professor Dr. Hermann Weinmann die zwölf größten Lebensversicherungs-Unternehmen aus dem Lager der Vereine auf Gegenseitigkeit untersucht. Dabei schnitt die Hannoversche Leben als einziges Unternehmen „betriebswirtschaftlich sehr stark“ ab und gewinnt auch das „Verbraucherurteil“.

Hermann Weinmann

(Bild: Hochschule

Ludwigshafen am Rhein).

Die Qualität der nach Beitragseinnahmen 2017 zwölf größten Gegenseitigkeits-Lebensversicherer aus Verbrauchersicht hat Professor. Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein untersucht. Im Vorjahr waren acht Gesellschaften gegenübergestellt worden (VersicherungsJournal 8.1.2018).

In den aktuellen Vergleich einbezogen wurden die Versicherungsvereine:

Außerdem sind als Tochterunternehmen von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit dabei:

Die Analyse wurde in der Zeitschrift für Versicherungswesen, Ausgaben 23 und 24/2018 veröffentlicht. Sie basiert auf den betriebs-wirtschaftlichen Erfolgen der Versicherer im Jahr 2017 und dem Anteil daran, der den Kunden zugestanden wird.

Damit ergänzt Weinmann seine die Rechtsformen übergreifende Untersuchung der zwölf größten Lebensversicherungs-Anbieter und legt die gleichen Maßstäbe an (VersicherungsJournal 1.10.2018).

Höchstpunktzahl 1.000

Ein Teil der Untersuchung ist der betriebswirtschaftliche Erfolg der Lebensversicherer. Dabei rechnet der Wissenschaftler für fünf gleich gewichtete Kennzahlen die Werte der einzelnen Versicherer in Punkte um.

Um die Höchstpunktzahl von 1.000 zu erreichen, hätten diese Grenzwerte erreicht werden müssen:

eine Rohüberschuss-Marge von 16,01 Prozent,

Kapitalerträge unter Berücksichtigung der Dotierung der Zinszusatzreserve in Relation zu den Kapitalanlagen ab 3,01 Prozent,

eine erweiterten Betriebskosten- und Abschlusskostenquote nach „individueller Abwägung“,

ein Risikoergebnis ohne Risiko-Direktgutschrift in Relation zu den Kapitalanlagen ab 0,81 Prozent, und

Bewertungsreserven in Relation zu den Kapitalanlagen ab 20,01 Prozent.

Hannoversche betriebswirtschaftlich „sehr stark“

Mit einer Punktzahl von 750 Punkten (wie im Vorjahr) erhält die Hannoversche als einziger Gegenseitigkeits-Lebensversicherer die betriebswirtschaftliche Bewertung „sehr stark“.

Dieses Urteil hatte von den Top-Zwölf nach der gleichen Systematik ebenfalls nur ein Unternehmen erhalten, die Allianz Lebensversicherungs-AG (750 Punkte).

LV 1871 und Gothaer werden als „betriebswirtschaftlich stark“ eingestuft. Alte Leipziger, Stuttgarter, LVM, Debeka und Continentale beurteilt Weinmann als „steigerungsfähig“. Signal Iduna, WWK und Volkswohl Bund bilden mit der Note „schwach“ die Schlusslichter der Top zwölf.

Dazu schreibt Weinmann: „Die große positive Überraschung des Jahres 2018 der bisher vertretenen Versicherungsvereine ist die Gothaer Lebensversicherung, die im vergangenen Jahr ‚betriebswirtschaftlich schwach‘ eingestuft werden musste. Die vor einem Jahr noch betriebswirtschaftlich starken Versicherer Volkswohl Bund Leben und LVM Leben sind abgerutscht.“

Kunden erhalten bis zu 100 Prozent vom Rohüberschuss

Für die Kunden relevant ist, in welchem Maß sie am Erfolg ihres Vertragspartners teilhaben. Gesetzlich vorgeschrieben ist mindestens ein Anteil von 90 Prozent an den Kapitalerträgen, 90 Prozent an den Risikogewinnen und 50 Prozent vom übrigen Ergebnis.

Tatsächlich war der Anteil der Versicherungsnehmer am Rohüberschuss der Lebensversicherer im Jahr 2016 wieder sehr unterschiedlich:

Debeka 100,0 (Vorjahr 0,0) Prozent

LV 1871 96,0 (95,6) Prozent

WWK 95,6 (90,0) Prozent

Continentale 95,2 (94,3) Prozent

LVM 94,9 (89,1) Prozent

Hannoversche 94,7 (94,9) Prozent

Signal Iduna 93,7 (90,6) Prozent

Alte Leipziger 87,9 (87,0) Prozent

Gothaer 85,3 (90,3) Prozent

Huk-Coburg 76,0 (82,2) Prozent

Stuttgarter 75,9 (87,3) Prozent

Volkswohl Bund 51,2 (Vorjahr 97,9) Prozent

Debeka hatte wieder etwas zu verteilen

Bei der Debeka war im Vorjahr kein Rohüberschuss, sondern ein Verlust entstanden. Daher konnten die Kunden nicht an Überschüssen beteiligt werden. In 2017 gab es immerhin eine Million Euro zu verteilen.

Den deutlichsten regulären Anstieg der Partizipationsquote legte die WWK hin (plus 5,6 Prozentpunkte).

Zum Einbruch des Volkswohl-Bundes um mehr als 40 Punkte erläutert Weinmann, dass man den Ausgleich des negativen Zinsergebnisses berücksichtigen müsse. Außerdem sei der Rohüberschuss 2017 auf 15,8 Prozent des Vorjahres gefallen, so dass die mittlerweile nicht ungewöhnliche Eigenkapitalbildung von 15 Millionen Euro zu diesem Ergebnis führe.

Die Verschlechterungen bei HUK-Coburg und der Stuttgarter nennt der Wissenschaftler „drastisch“.

Ein Versicherer „sehr gut“

Den betriebs-wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen multipliziert Weinmann mit der Beteiligungsquote der Kunden zum einem Verbraucherergebnis. Berücksichtigt werden außerdem die Beteiligung der Kunden am Gesamtertrag mit Hinzunahme des Rechnungszinses sowie die Solvenzquoten. Daraus werden schließlich Noten errechnet.

Die Hannoversche hat wie im Vorjahr die Note 1,3 und damit das einzige „sehr gut“ erreicht. Die „guten“ sind LV 1871, Gothaer und Huk-Coburg.

Verbessert haben sich die Gothaer von 4,3 auf 2,3 und die Debeka 3,7 auf 3,3. Abgestuft wurden der Volkswohl Bund von 2,0 auf 4,0, die Signal Iduna von 3,3 auf 3,7 und der LVM von 2,7 auf 3,0.

Verbrauchernoten der zwölf größten Gegenseitigkeits-Lebensversicherer Unternehmen Betriebs- wirtschaft Abschläge Verbraucherinteresse Verbraucherurteil Partizipation Solvabilität Punkte Note 2017 * Beurteilung „sehr gut“ Hannoversche 750 0 0 750 1,3 (1,3) Beurteilung „gut“ LV 1871 650 0 0 650 2,0 Gothaer 600 0 0 600 2,3 (4,3) Huk-Coburg 600 50 0 550 2,3 Beurteilung „befriedigend“ Alte Leipziger 500 0 0 500 2,7 (2,7) LVM 450 0 0 450 3,0 (2,7) Stuttgarter 500 50 25 425 3,0 Continentale 400 0 0 400 3,3 Debeka 400 0 25 375 3,3 (3,7) Beurteilung „ausreichend“ Signal Iduna 350 0 0 350 3,7 (3,3) WWK 350 0 0 350 3,7 (3,7) Volkswohl Bund 300 50 0 250 4,0 (2,0)

Der einheitliche Bewertungsmaßstab […] legt offen, dass die Vereine nicht a priori die bessere betriebswirtschaftliche Leistung verkörpern und für die Kunden a priori auch nicht die bessere Wahl sind. Professor Dr. Hermann Weinmann, Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Ähnliche Spreizung der Ergebnisse

Zum Vergleich der großen Zwölf mit den Versicherern aus dem Gegenseitigkeitslager schreibt der Professor: „Die Zahl der mit „gut“ oder „sehr gut“ bewerteten Unternehmen hat sich von drei (Allianz, R+V, Zurich) auf vier erhöht. Andererseits ist auch die Zahl der „ausreichenden“ Noten höher. Statt Generali Leben und HDI Leben sind es nun drei Versicherungsvereine, die mit ausreichend bewertet werden.“

Im Resümee stellt der Wissenschaftler fest: „Der einheitliche Bewertungsmaßstab sowohl für die größten Lebensversicherer als auch für die größten Versicherungsvereine legt offen, dass die Vereine nicht a priori die bessere betriebswirtschaftliche Leistung verkörpern und für die Kunden a priori auch nicht die bessere Wahl sind.“

Zu den qualitativen Unterschieden der Versicherer gibt der umfangreiche Zeitschriftenbeitrag in zahlreichen Details Auskunft.