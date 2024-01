So groß ist laut Verivox das Einsparpotential in der Kfz-Versicherung

23.1.2024 – In der Spitze bringt eine Selbstbeteiligung einen Kostenvorteil von 42 Prozent und eine Werkstattbindung von 36 Prozent bei der jährlichen Kfz-Prämie. Dies zeigt eine Auswertung von Verivox.

Die Verivox GmbH hat das Angebot von 70 Kfz-Versicherungs-Gesellschaften nach Einsparmöglichkeiten für Verbraucher durchleuchtet. Rund 400 Vollkaskotarife wurden ausgewertet.

Für den Vergleich wurde ein Musterkunde definiert. Dieser ist 45 Jahre alt, besitzt einen ein Jahr alten Golf VIII 1.5 TSI, wohnt in 12047 Berlin, fährt jährlich 15.000 Kilometer und ist in die Schadenfreiheitsklasse 14 eingestuft. Für ihn wurden Prämien errechnet bei einer Selbstbeteiligung von 300 Euro in der Vollkasko sowie 150 Euro in der Teilkasko.

In der Spitze sind 42 Prozent Ersparnis bei der Kfz-Versicherung möglich

Golf VIII (Bild: Mathieu Brossais, CC BY-SA 4.0)

Das Ergebnis: Versicherte zahlen laut des Vergleichsportals bis zu 42 Prozent weniger bei ihrer jährlichen Kfz-Prämie, wenn sie sich für eine Selbstbeteiligung entscheiden. Im Schnitt sinken die Beitragskosten bei einem Vollkasko-Tarif mit 300 Euro Selbstbeteiligung um 28 Prozent. Der Musterkunde zahlt durchschnittlich 450 Euro weniger.

In der Regel rechne sich eine Selbstbeteiligung bereits nach etwas mehr als einem schadenfreien Jahr, heißt es beim Versicherungsmakler. Die vollständige Kostenübernahme durch den Versicherer sei de facto nur für Versicherte ratsam, die mindestens einmal im Jahr einen Schaden verursachten.

Wer seine Fahrleistung um 5.000 Kilometer auf 10.000 Kilometer reduziert, kann eine Ersparnis von durchschnittlich 16 Prozent oder rund 170 Euro einstreichen.

10.000 Kilometer mehr kosten 30 Prozent Zuschlag

Mit jedem Kilometer mehr steigt das Unfallrisiko. Entsprechend steigt auch die Prämie. Laut der Auswertung müssen Vielfahrer mit jährlich 25.000 Kilometern durchschnittlich 30 Prozent mehr bezahlen als ein Fahrer mit 15.000 Kilometern.

Eine Werkstattbindung bringt in der Spitze bis zu 36 Prozent Nachlass. Durchschnittlich sind zwölf Prozent Rabatt (130 Euro) auf den Kfz-Versicherungsbeitrag drin.

Weitere sechs Prozent oder 89 Euro Preisnachlass erhalten Versicherte im Schnitt, wenn sie von einer monatlichen auf eine jährliche Zahlung umstellen.

In Einzelfällen betragen die Aufschläge sogar bis zu 491 Euro. Bei viertel- oder halbjährlichen Zahlungsweise lassen Autofahrende im Schnitt sechs beziehungsweise vier Prozent Rabatt liegen. Umgekehrt rabattiert ein Versicherer im Vergleich monatliche Zahlungen mit bis zu 22 Prozent, die vierteljährliche Zahlweise mit bis zu 24 Prozent.