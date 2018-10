So funktionieren interne und externe Run-offs

22.10.2018 – Die Ratingagentur Fitch geht davon aus, dass das Run-off-Volumen in Deutschland in den nächsten Jahren auf bis zu 150 Milliarden Euro ansteigen könnte. Als Argumente werden meist die Niedrigzinsphase und hohe Verwaltungskosten angeführt. Das VersicherungsJournal wollte es genauer wissen. Uwe Jungmann, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Versicherung bei der Unternehmensberatung Accenture, gibt Einblick in die Überlegungen der Versicherer und die Probleme und Chancen, die mit einer solchen Transaktion verbunden sind.

VersicherungsJournal: Welche Erfahrungen haben Sie bei der Unternehmensberatung Accenture Dienstleistungen GmbH rund um das Thema Run-offs gemacht?

Uwe Jungmann: Wir sind seit Längerem sowohl mit Versicherern als auch mit verschiedenen Abwicklungsplattformen zu Fach- und IT-Themen im Zusammenhang mit Run-offs im Austausch. Hierbei können wir zum Beispiel beim Aufbau oder auch der Erweiterung der Organisation des Abnehmers, der Bestandsmigration sowie beim anschließenden Betrieb unterstützen.

VersicherungsJournal: Wie muss sich der IT-Laie den Weg eines Lebensversicherungs-Altbestands vom verkaufenden Unternehmen zum übernehmenden Unternehmen vorstellen?

Jungmann: In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder betreibt das übernehmende Unternehmen das Geschäft auf den Altsystemen des Abgebers mit stark eingeschränkten Funktionalitäten. Die Aufnahme von Neugeschäft in den Bestand, Tarifänderungen oder ähnliche Veränderungen sind dann nicht mehr möglich. Oder aber der gesamte Vertragsbestand wird auf ein neues modernes IT-System des übernehmenden Unternehmens migriert. Während der Übertragungszeit betreibt das abgebende Unternehmen meist den Bestand weiter, bis die Migration abgeschlossen ist.

VersicherungsJournal: Wer ist wann in diese Kette involviert?

Jungmann: Abgeber und Abnehmer müssen sich grundsätzlich über die Transaktion einigen. Danach nehmen Wirtschaftsprüfer beider Parteien eine Bestandsbewertung vor und verständigen sich auf die Transaktionskosten und den Transaktionszeitraum. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) prüft die Transaktion begleitend und stellt sicher, dass Versicherungsnehmer nicht schlechtergestellt werden. Beratungsunternehmen unterstützen häufig den Prozess und helfen bei der Abwicklung und Steuerung der gesamten Transaktion.

VersicherungsJournal: Als Grund für Run-offs werden insbesondere die hohen Verwaltungskosten angeführt. Wo genau liegen die Ursachen dafür?

Jungmann: Die Ursache liegt in der Kombination aus hohen Kosten und reduzierten Einnahmen aufgrund der Niedrigzinssituation und der teilweise stagnierenden Neugeschäftsentwicklung. Die Verwaltungskosten bestehen dabei in der Regel aus Personal- und IT-Kosten. Bei den IT-Systemen im Lebensversicherungs-Bereich handelt es sich häufig um veraltete Technologien, die dringend erneuert werden müssten. Speziell Altbestände mit nicht mehr verkaufsaktiven Tarifen haben mit hohen Kosten zu kämpfen. Sie schrumpfen durch Abgänge und die aktuellen Verwaltungskosten übertreffen teilweise deutlich die kalkulierten Verwaltungskosten.

VersicherungsJournal: Welche anderen Gründe spielen Ihrer Erfahrung nach gleichfalls eine gewichtige Rolle?

Jungmann: Als weiterer Grund können steigende regulatorische Anforderungen, wie zum Beispiel verschärfte Eigenkapital-Anforderungen aus Solvency II, eine Rolle spielen. Hinzukommen Produktentwicklungs- und Marketingkosten.

VersicherungsJournal: Könnten Sie dies an einem praktischen Beispiel illustrieren?

Jungmann: Ein interessantes Beispiel gibt es auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Bei einem großen Versicherer läuft die aktuelle Produktlandschaft auf einem neuen IT-System. Die „alten“ Tarife wurden, nach Absage des „externen Run-offs“, in den „internen Run-off“ geschickt. Das bedeutet, dass Tarife, wie bei einem „externen Run-off“, geschlossen und Verträge nur noch verwaltet werden, ohne dass jedoch der Bestand an eine externe Partei übergeht. Die Altbestände werden bei einem internen Run-off nach einer Migration auch auf einem neuen IT-System verwaltet, damit die Verwaltungsprozesse in Summe günstiger laufen können. Diese Leistung könnte in Zukunft auch auf dem Drittmarkt als Service angeboten werden.

VersicherungsJournal: Ab/ bis zu welcher Vertragsanzahl beziehungsweise welchem Prämienvolumen lohnt sich der Verkauf/ Kauf für die Beteiligten?

Jungmann: Bei kleinen stagnierenden oder sogar rückläufigen Lebensversicherungs-Beständen ist der Verkauf eine interessante Option. Die Frage ist, ob man einen Käufer findet, der in der Lage ist, den Bestand leicht aufzunehmen und optimiert zu verwalten. Bei größeren Beständen von mehreren Millionen Verträgen ist der Zustand des Bestandes, gemessen an der Anzahl unterschiedlicher Tarife mit unterschiedlichen Produktkomplexitäten, wichtiger als die Anzahl der Verträge. Die Übernahme von Beständen unter 100.000 Stück ist sehr problematisch, wenn es sich nicht nur um einen einzelnen Tarif handelt. Run-offs von unter 100.000 Verträgen sind sehr selten, könnten in der Zukunft aber häufiger vorkommen, da Run-off-Plattformen immer ausgereiftere Migrationsmechanismen entwickeln und anwenden.

VersicherungsJournal: Wie profitiert der Kunde von einem Verkauf seiner Lebensversicherung?

Jungmann: Theoretisch kann der neue Versicherer die Verträge günstiger verwalten und die Kostenvorteile im Sinne der gesetzlich vorgeschriebenen Gewinnbeteiligung an den Kunden weitergeben. Dies liegt im beiderseitigen Interesse, denn für das aufnehmende Unternehmen ist es wichtig, dass Kunden ihre Policen nicht kündigen und damit die Kapitalanlage abziehen.

VersicherungsJournal: Wie würden Sie Ihre Run-off-Erfahrungen der letzten Jahre zusammenfassen?

Jungmann: Die generelle Frage nach der Sinnhaftigkeit von Run-off ist mittlerweile positiv durch den Markt beantwortet worden. Nach einer längeren Phase des Abwartens, sind in den letzten zwölf Monaten führende Lebensversicherer aktiv geworden und haben den Markt deutlich in Bewegung gebracht.

VersicherungsJournal: Wird das Thema Run-off die Lebensversicherungs-Branche kurz- und mittelfristig noch stärker beschäftigen als in der Vergangenheit?

Jungmann: Ja, eindeutig. Um die Kundenerwartungen zukünftig zu erfüllen, sind hohe Investitionskosten in der Branche notwendig. Da sich momentan noch keine entscheidende Veränderung bei den Einnahmen mit Lebensversicherungen abzeichnet, werden mehr Versicherer sich mit dem Thema Run-off beschäftigen.

VersicherungsJournal: Was erwarten Sie konkret: Welche Anzahl beziehungsweise welches Prämienvolumen des gesamten Lebensversicherungs-Altbestands wird in den nächsten fünf Jahren verkauft werden?

Jungmann: Die Ratingagentur Fitch Ratings Inc. geht davon aus, dass das Run-off-Volumen in Deutschland in den nächsten Jahren auf bis zu 150 Milliarden Euro ansteigen könnte. Die Entscheidungen der Versicherer über Verkauf oder Verbleib ihrer großen Bestände sind vorerst gefallen. In den nächsten Jahren werden wir vermehrt den Verkauf von selektiven Beständen beziehungsweise Bestandsteilen sehen. Dabei wird es sich vor allem um Segmente handeln, die für den einzelnen Versicherer alleine nicht erfolgreich waren und die bei Run-off-Unternehmen besser verwaltet werden können.

VersicherungsJournal: Die Allianz SE hat jüngst erneut kategorisch ausgeschlossen, ihre Altbestände zu veräußern (VersicherungsJournal 6.8.2018, Medienspiegel 13.7.2018). Können/ dürfen Sie andere Gesellschaften nennen, die sich Ihres Wissens nach ebenso klar pro oder kontra Run-offs positioniert haben?

Jungmann: Die Versicherer, die sich für Run-off entschieden haben, sind bekannt. Über Unternehmen, die sich aktuell mit dem Thema beschäftigen, können wir keine Informationen geben.

