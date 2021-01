So ändert sich die Struktur in den PKV-Sozialtarifen

26.1.2021 – In den vergangenen sechs Jahren war jeweils rund jeder 50. Vollversicherte in einem der Sozialtarife der privaten Krankenversicherer versichert. Deren absolute Zahl lag ohne auffällige Schwankungen in einem Korridor zwischen 180.000 und 190.000 Personen. Dabei wird der Notlagentarif weniger, Basis- und Standradtarif dagegen mehr genutzt. Dies lässt sich aus Daten des PKV-Verbands errechnen.

Ende des vergangenen Jahres waren 167.600 vollversicherte Personen in einem der Sozialtarife (Standard-, Basis- beziehungsweise Notlagentarif) der privaten Krankenversicherer versichert. In Relation zu den insgesamt 8,732 Millionen Vollversicherten entspricht dies einem Anteil von 2,12 Prozent.

Dies lässt sich aus den Zahlenangaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) im Ende Dezember veröffentlichten „Zahlenbericht 2019“ (VersicherungsJournal 21.12.2020) errechnen.

Weniger als zwei Prozent

Im Vergleich zum Jahr zuvor (28.6.2019) gab es nach absoluten Zahlen einen Rückgang um fast 5.000 Personen beziehungsweise etwa 2,5 Prozent.

Ein Blick in weitere Zahlenwerke des Verbands zeigt, dass sich auf Sechsjahressicht betrachtet die Zahl der Betroffenen nicht gravierend verändert hat. Sie lag zwischen knapp 190.000 im Jahr 2015 und etwas über 180.000 in 2019.

Der Anteil der Menschen in einem Sozialtarif an der Gesamtheit der Vollversicherten bewegte sich im Vergleichszeitraum in einem schmalen Korridor zwischen 2,06 und 2,15 Prozent.

Rückläufige Entwicklung im Notlagentarif

Die Verminderung ist einzig auf die Entwicklung im Notlagentarif (§ 153 VAG) zurückzuführen. Denn hier ging es um fünf Prozent auf 96.900 Personen bergab. Damit fiel die Verringerung noch etwas stärker aus als nach den im Frühjahr gemeldeten vorläufigen Daten (30.4.2020).

Damit ist weiterhin mehr als die Hälfte der Menschen in einem Sozialtarif in dem vor etwa sieben Jahren eingeführten Notlagentarif (27.5.2013, 14.6.2013) versichert. Allerdings ist der Anteil seit 2014, als es noch über 60 Prozent waren, kontinuierlich auf zuletzt nur noch 53,6 Prozent zurückgegangen.

Zunahme im Basistarif

Im 2009 eingeführten Basistarif (§ 152 VAG) (11.6.2009) ist hingegen eine kontinuierliche Zunahme zu beobachten. Zwischen 2014 und 2019 legte die Gruppe der in diesem Sozialtarif versicherten Personen um über 5.000 auf 32.400 zu. Der aktuelle Zuwachs um 400 Individuen fällt nur noch etwa ein Viertel so groß aus wie derjenige im Jahr 2015.

Auf Fünfjahressicht betrachtet ist der Anteil der Basistarif-Versicherten an den in einem Sozialtarif versicherten Personen leicht von 15,2 auf 17,9 Prozent gestiegen.

Mehr Personen im Standardtarif

Etwas höher als beim Basistarif fallen die absolute und die prozentuale Steigerung der Standardtarif-Versicherten aus. Hier betrug das Plus zwischen 2014 und 2019 knapp 6.000 Menschen beziehungsweise über ein Achtel auf zuletzt 51.400. Allerdings hat sich die Zunahme zuletzt merklich verlangsamt.

Dadurch erhöhte sich im Betrachtungszeitraum der Anteil der Standardtarif-Versicherten an den in einem Sozialtarif versicherten Personen von 24,1 auf 28,4 Prozent.

Weitere Infos zu den Sozialtarifen hat der PKV-Verband auf dieser Internetseite bereitgestellt. Zahlreiche weitere Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln zum Thema finden Interessierte im Archiv des VersicherungsJournals.