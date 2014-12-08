Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Sind Fußball-Nachwuchsspieler mit Fördervertrag gesetzlich unfallversichert?

30.9.2025 (€) – In einem nicht rechtskräftigen Urteil entschied das Hessische Landessozialgericht, dass auch minderjährige Fußballspieler mit dem Fördervertrag eines Vereins gesetzlich unfallversichert sind. Das Argument, die Nachwuchstalente verfolgten ausschließlich eigene Interessen und seien Hobbyfußballern gleichzustellen, wies das LSG zurück.

WERBUNG
Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Arbeitsrecht · Ausbildung · Bundessozialgericht · Gesetzliche Unfallversicherung
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Warum Rechtsreferendare in Berlin gesetzlich unfallversichert sind
11.12.2024 – Auf dem Rückweg von einer Lehrveranstaltung stürzte ein angehender Jurist und zog sich eine Verletzung zu, die ihn nun dauerhaft einschränkt. Ob hier das Beamtenrecht greift und wer für die Folgen aufkommen muss, hatte ein Gericht zu entscheiden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Unfall im Bergwerksschacht: Studentin kann sich nicht auf Forschungszwecke berufen
10.7.2023 – Eine Promotionsstudentin war bei einer Klettertour schwer gestürzt und anschließend querschnittsgelähmt. Da Höhlenerkundungen Teil ihrer Studien waren, wollte sie die gesetzliche Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Ob zu Recht, entschied das Bundessozialgericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Sturz auf dem Weg zum Hörgeräte-Akustiker: Zahlt die Berufsgenossenschaft?
23.2.2022 – Eine schwerhörige Beschäftigte hatte eine Unfall erlitten, als sie Ersatzbatterien für ein auch beruflich genutztes Hörgerät kaufen wollte. Ob sie in diesem Fall unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, entschied das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Wenn ein Streit mit dem Chef zum Herzstillstand führt
10.5.2021 – Nach einem Gespräch mit ihrem Vorgesetzten über einen Fehlbetrag brach eine Bankangestellte mit einem Herzanfall zusammen. Die Berufsgenossenschaft wollte diesen Kollaps nicht als Arbeitsunfall anerkennen. Das könnte sich als falsch erweisen, entschied das Bundessozialgericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Der Unfall im Internat und die Berufsgenossenschaft
2.3.2020 – Der Teilnehmer einer von der Bundesagentur für Arbeit geförderten Maßnahme war für seine Ausbildungszeit in einem Schülerheim untergebracht und dort verunglückt. Ob er grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stand, wurde zur Streitfrage vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Schwerer Unfall beim Hochschulsport
26.5.2017 – Das nordrhein-westfälische Landessozialgericht hat sich mit der Frage befasst, ob Studierende, die an einem Sportwettbewerb einer Universität teilnehmen, unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. mehr ...
 
Streit um Wegeunfall mit fatalen Folgen
11.5.2016 – Ein Student hatte war auf dem Weg zur Universität plötzlich umgefallen und hatte schwerste Kopfverletzungen davongetragen. Als die gesetzliche Unfallversicherung die Anerkennung als Wegeunfall verweigerte, landete der Fall vor Gericht – und ging bis vor das Bundessozialgericht. mehr ...
 
Verletzung bei Hochschulsport
8.12.2014 – Unter welchen Voraussetzungen Studenten, die beim Hochschulsport zu Schaden kommen, unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen, zeigen zwei Entscheidungen des Bundessozialgerichts. mehr ...