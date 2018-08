SDK positioniert sich intensiver als Dienstleister

3.8.2018 – Mit dem Programm „Schmerztherapie“ will die Süddeutsche Krankenversicherung Patienten mit Rückenproblemen besser versorgen. Die Betreuung der betroffenen Vollversicherten wird über Carelutions laufen – wie auch bei anderen Gesundheitsangeboten der Gesellschaft.

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) baut die zusätzlichen Gesundheits-Dienstleistungen für ihre Vollversicherten weiter aus.

Im Rahmen des Programms „Schmerztherapie“ können Patienten etwas gegen Rückenschmerzen unternehmen. Geschulte Betreuer sollen Versicherte dabei unterstützen, „Ursachen zu erforschen und Lösungen zu finden“, so die SDK in einer Mitteilung.

Die Offerte des Krankenversicherers ist kostenfrei und freiwillig. Betroffene können sich auf der SDK-Homepage über das neue Programm informieren und auf der Website auch ihre Bereitschaft zur Teilnahme proaktiv einstellen.

Vom Rechnungszahler zum Dienstleister

Mit den zusätzlichen Angeboten positioniert sich die SDK in Richtung Gesundheits-Dienstleister, wie zum Beispiel auch Wettbewerber Debeka das bereits ankündigte (28.2.2018).

Das unterstreicht auch eine Aussage von Benno Schmeing, SDK-Vorstand für Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage: „Wir verstehen uns als Gesundheitsspezialist, der nicht allein Krankenversicherung ist, sondern mit einer Vielzahl an Gesundheits-Dienstleistungen und Gesundheits-Informationen den Versicherten hilft, ein Leben lang gesund zu bleiben und gesund zu werden.“

Volkskrankheit Rückenschmerzen

Das zusätzliche SDK-Angebot hat eine Volkskrankheit im Blick: Die zweithäufigste Diagnose bei einem Arztbesuch lautet Rückenprobleme, wie der Barmer Arztreport 2018 feststellte (VersicherungsJournal 26.2.2018). Rückenschmerzen wurden deutlich häufiger bei Frauen (knapp 29 Prozent) als bei Männern (22 Prozent) diagnostiziert. Insgesamt lag der Anteil knapp über einem Viertel.

Ähnliches stellte auch die DAK in ihrem Gesundheitsreport fest: Probleme mit dem Rücken nehmen bei den Bundesbürgern weiter zu, trotz spezieller Rückenkurse oder präventiver Maßnahmen (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.2.2018).

Aufschluss über die Ursachen könnte der DKV-Report 2018 geben: Die Deutschen leben ungesünder, bewegen sich zu wenig und sitzen zu viel (VersicherungsJournal 31.7.2018).

Persönlicher Betreuer für den Patienten

Patienten mit Rückenleiden, die am SDK-Programm „Schmerztherapie“ teilnehmen, werden anschließend von einem persönlichen Betreuer der Carelutions GmbH kontaktiert.

Carelutions wurde vor rund einem Jahr als neues Unternehmen für Gesundheitsmanagement von der SDK, dem Debeka Krankenversicherungs-Verein a. G. und dem medizinischen Dienstleister Viamed GmbH gegründet (VersicherungsJournal 11.7.2017). Die Firma soll Kunden der beiden Versicherer sowie denen Dritter Gesundheits-Dienstleistungen anbieten.

Motivation: Prävention und Folgekosten

Die SDK arbeitet mit dem Dienstleister auch zu anderen Krankheitsbildern wie Diabetes, Herz- und Atemwegserkrankungen sowie Depressionen zusammen (VersicherungsJournal 20.7.2018).

Die Gründe für jedes Programm seien unterschiedlich, erklärt der Versicherer auf Nachfrage. Natürlich gehe es bei Krankheitsbildern wie Diabetes auch darum, Folgekosten zu vermeiden: Indem durch eine Umstellung der Ernährungsweise die Medikation vermieden oder zumindest reduziert werden kann.

Aber auch die Prävention spiele für die SDK eine Rolle. So biete sie auch ein Programm für Schlafstörungen an. So könnten Folgen wie Burnout vermieden werden.

Individuelles Paket gegen Rückenschmerzen

Im Programm gegen Rückenschmerzen geht es für den Patienten mit einer Anamnese los. Der Coach von Carelutions soll den Betroffenen dann darin unterstützen, ein individuelles Maßnahmenpaket zusammenzustellen.

Für Patienten ohne physiotherapeutische Versorgung kann etwa eine ambulante Therapie vor Ort organisiert werden oder sie können ein passendes Online-Therapieprogramm nutzen. Durch die regelmäßige Beratung durch Carelutions-Mitarbeiter will die SDK sicherstellen, dass die Maßnahmen greifen oder auch angepasst werden – so lange, wie es erforderlich ist.

SDK-Programme werden ausgebaut

Die SDK wird das Portfolio an Betreuungsprogrammen in Zusammenarbeit mit der Carelutions noch erweitern, erklärte sie auf Nachfrage. Derzeit sei das Krankenhaus-Entlass-Management in Arbeit.

Darüber hinaus wird der Krankenversicherer nach eigener Aussage im Herbst mit den Verantwortlichen von Carelutions die weitere Planung aufsetzen.