SDK legt Betreuungsprogramm gegen Depressionen auf

20.7.2018 – Ein neues Angebot der Süddeutschen Krankenversicherung richtet sich an vollversicherte Mitglieder, die an psychischen Krankheiten leiden. Patienten, die Interesse äußern, sollen dabei von einem persönlichen Coach der Carelutions GmbH, an der die SDK beteiligt ist, betreut werden.

WERBUNG

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) bietet nach eigener Aussage ein „niederschwelliges Betreuungsprogramm“ gegen Depressionen an. Dieses richtet sich an vollversicherte Mitglieder des Anbieters, die an Depressionen, Angstzuständen oder Burnout leiden.

Die Offerte des Krankenversicherers ist kostenfrei und freiwillig. Betroffene können sich auf der SDK-Homepage über das neue Programm informieren und dort auch ihre Bereitschaft zur Teilnahme proaktiv einstellen.

Wachsende Bedeutung von psychischen Erkrankungen

Zum Hintergrund der Maßnahme: Laut SDK ist ein Drittel der deutschen Bundesbürger im Laufe des Lebens von mindestens einer klinisch relevanten psychischen Störung betroffen. Nur etwa die Hälfte aller behandlungsrelevanten Depressions-Diagnosen würde aber auch eine adäquate Behandlung erhalten. Der Krankenversicherer identifiziert hier „eine Versorgungslücke“ im Gesundheitssystem.

Dass Nerven- und psychische Erkrankungen für Versicherer ein immer wichtiger werdendes Thema sind, zeigen unter anderem Untersuchungen zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung. So hat die jüngste Studie des Analysehauses Morgen & Morgen GmbH (M&M) zu BU-Ursachen ergeben, dass diese Erkrankungen in fast jedem dritten Fall der Leistungsauslöser in der BU-Versicherung sind (VersicherungsJournal 8.5.2018).

Laut Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) waren psychische Erkrankungen im Jahr 2016 die häufigste Ursache für Berufs- und Erwerbsunfähigkeit (VersicherungsJournal 29.3.2018). Und nach Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) liegen psychische Störungen und Verhaltensstörungen hinter den Herz-Kreislauf-Erkrankungen an zweiter Stelle bei den kostenintensiven Krankheitsarten (VersicherungsJournal 16.10.2017).

Dienstleister übernimmt Betreuung

Patienten der SDK, die Interesse an dem Angebot ihres Krankenversicherers äußern, sollen von einem Coach der Carelutions GmbH kontaktiert und nach ausführlicher Anamnese individuell unterstützt werden, so die SDK in ihrer Mitteilung. Die Dauer des Programms richte sich nach dem individuellen Bedarf.

Carelutions wurde vor rund einem Jahr als neues Unternehmen für Gesundheitsmanagement von der SDK, dem Debeka Krankenversicherungs-Verein a. G. und dem medizinischen Dienstleister Viamed GmbH gegründet (VersicherungsJournal 11.7.2017). Die Firma soll Kunden der beiden Versicherer sowie denen Dritter Gesundheits-Dienstleistungen anbieten.

Im neuen SDK-Programm soll der Coach von Carelutions alle verfügbaren Behandlungsoptionen und Interventionen für den Patienten im Blick behalten und auch über die entsprechenden Möglichkeiten beraten

Zum Beispiel könne bei Patienten „ohne psychotherapeutische Versorgung eine ambulante Therapie vor Ort organisiert oder alternativ ein Online-Therapieprogramm eingesetzt werden. Der Teilnehmer entscheidet sich entsprechend seiner persönlichen Bedürfnisse“, erklärt die SDK dazu.

Akute Versorgung und Nachsorge

Der Coach soll das SDK-Mitglied nach der Entscheidung bei der Organisation der Therapie unterstützen und den Patienten während des gesamten Behandlungsprozesses begleiten. Darüber hinaus kann der Teilnehmer alle wichtigen Gesundheitsthemen mit ihm besprechen – bei Bedarf werden weitere Experten hinzugezogen, versichert die SDK.

Zur Nachsorge soll dann eine App eingesetzt werden, mit der beispielsweise der Stimmungsverlauf beim Versicherten beobachtet werden kann. Oder der Teilnehmer entscheidet sich für weitmaschige Telefongespräche mit seinem Coach. Die Programmteilnahme kann sich, in unterschiedlicher Intensität, über wenige Monate bis hin zu mehreren Jahren erstrecken.