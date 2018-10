SDK bietet Zusatzleistungen für Lungenkranke

22.10.2018

Das Betreuungsprogramm „Atemwege“ der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK) richtet sich an Patienten, die an einer Chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) oder Asthma leiden. Das Angebot soll Betroffenen dabei helfen, „ihren Alltag besser zu meistern, das Risiko für Folge- und Begleiterkrankungen zu senken und das Fortschreiten der Erkrankung hinauszuzögern“, so der Versicherer in einer Mitteilung vom Freitag.

WERBUNG

Die Offerte der Gesellschaft ist für Vollversicherte kostenfrei und freiwillig. Betroffene können sich auf der SDK-Homepage über das neue Programm informieren. Das zusätzliche Angebot „Atemwege“ bietet der Krankenversicherer wieder mit Carelutions GmbH (VersicherungsJournal 11.7.2017) an. Coaches des Dienstleisters betreuen die Betroffenen und definieren mit den Patienten individuelle Ziele und Maßnahmen.

Der Krankenversicherer hat sein Serviceangebot 2018 bereits mehrmals erweitert. Die SDK arbeitet mit dem Dienstleister Carelutions auch bei anderen Krankheitsbildern zusammen. Beispiele dafür sind die Programme zu Diabetes, Herz- und Atemwegserkrankungen, Depressionen, Schmerztherapie bei Rückenproblemen sowie Schlafstörungen (VersicherungsJournal 3.8.2018, 20.7.2018). Mit den Zusatzangeboten will sich das Unternehmen im Markt verstärkt als Gesundheits-Dienstleister positionieren (VersicherungsJournal 17.9.2018).