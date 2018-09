SDK baut Zusatzangebote weiter aus

17.9.2018

Mit dem Programm „Schlaf“ will die Süddeutsche Krankenversicherung ihren Vollversicherten helfen, Schlafstörungen wirksam zu bekämpfen. Die Betreuung der Betroffenen übernimmt der Gesundheits-Dienstleister Carelutions – wie auch bei anderen Zusatzleistungen der Gesellschaft. Das Angebot „Schlaf“ richtet sich auch an Firmenkunden.

WERBUNG

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) baut die Gesundheits-Dienstleistungen für ihre Vollversicherten weiter aus. Im Rahmen des Programms „Schlaf“ können Betroffene etwas gegen Schlafstörungen unternehmen. „Schlafstörungen beeinträchtigen nicht nur die Lebensqualität, sondern können die Abwehrkräfte schwächen, zu Bluthochdruck und Depressionen beitragen“, erklärt die SDK in einer Mitteilung am Freitag.

Die Offerte des Krankenversicherers ist für Vollversicherte kostenfrei und freiwillig. Betroffene können sich auf der SDK-Homepage über das neue Programm informieren.

66 Millionen leiden an Schlafstörungen

Nach Angaben des Krankenversicherers leiden 66 Millionen Menschen in Deutschland an Schlafstörungen, nur 30 Prozent würden derzeit behandelt. Die SDK beruft sich hier auf Auswertungen der DAK-Gesundheit. Deren „Gesundheitsreport 2017“ beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Schlafstörungen.

Vollversicherte der SDK, die Interesse an dem zusätzlichen Angebot ihres Krankenversicherers äußern, sollen von einem Coach der Carelutions GmbH kontaktiert und individuell bei der Ursachenforschung für die Schlafstörungen unterstützt werden, erklärt das Unternehmen.

„Bei der Ursachensuche stoßen wir auf berufliche oder familiäre Belastungen, Angststörungen oder auch körperliche Erkrankungen wie Schlaf-Apnoe oder Hormonstörungen“, erklärt Mona Zaß, eine der Schlaf-Coaches von Carelutions.

Der Dienstleister wurde vor rund einem Jahr als neues Unternehmen für Gesundheitsmanagement von der SDK, dem Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. und dem medizinischen Dienstleister Viamed GmbH gegründet (VersicherungsJournal 11.7.2017). Die Firma soll Kunden der Versicherer sowie Dritten Gesundheits-Dienstleistungen anbieten.

Gesunden Schlaf mit Techniken trainieren

Sind die Ursachen für die Schlafstörungen gefunden, legt der Betreuer von Carelutions gemeinsam mit den Betroffenen Maßnahmen und Ziele fest. Dafür greife Carelutions neben Vor-Ort-Maßnahmen auch auf einen Pool digitaler Angebote zurück: vom Schlaftagebuch über sensorgestütztes Schlaf-Screening bis hin zum Online-Schlafkurs.

Ein wichtiger Partner dabei sei unter anderem das Schweizer Unternehmen Mementor GmbH. Die Betroffenen könnten hier an einem viermonatigen Onlinetraining teilnehmen, führt die SDK aus. Die Teilnehmer bekämen so spezielle Techniken vermittelt, die das Schlafverhalten optimierten.

Firmen können für Mitarbeiter Leistungen buchen

Der Krankenversicherer bietet das Betreuungs-Programm „Schlaf“ auch seinen Firmenkunden an, die diese Offerte für ihre Mitarbeiter buchen können. Unter „SDK-Gesundwerker“ informiert die Gesellschaft über Leistungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und zur betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung (bKV).

Den jeweiligen Mitarbeiter, der am Schlaf-Programm der SDK teilnimmt, betreuen ebenfalls Coaches von Carelutions. Die Daten der Angestellten würden gegenüber dem Arbeitgeber „anonym behandelt“, versichert die SDK. Der Krankenversicherer kündigte bereits bei der Präsentation seines Geschäftsberichts an, das Firmenkundengeschäft stärker in den Fokus des Vertriebs zu rücken (VersicherungsJournal 12.7.2018).

Kosten reduzieren und Folge-Erkrankungen vorbeugen

Mit dem Programm „Schlaf“ baut der Krankenversicherer seine zusätzlichen Leistungen weiter aus. Das Angebot der SDK umfasst bereits Angebote zu verschiedenen Krankheitsbildern wie Diabetes, Rückenproblemen, Herz- und Atemwegserkrankungen sowie Depressionen (VersicherungsJournal 3.8.2018, 20.7.2018).

Die Gründe für jedes Programm seien unterschiedlich, erklärte der Versicherer auf Nachfrage. Einerseits gehe es bei Krankheitsbildern wie Diabetes darum, Folgekosten zu vermeiden: indem etwa durch eine Umstellung der Ernährungsweise die Medikation vermieden oder zumindest reduziert werden kann.

Andererseits spiele auch Prävention für die SDK eine Rolle. Das Programm gegen Schlafstörungen solle helfen, Folgen wie Burnout zu vermeiden, so das Unternehmen.

Wir unterstützen unsere Mitglieder auch bei gesundheitsbezogenen Themen, die Einfluss auf die Lebensqualität haben wie Schlafstörungen. Benno Schmeing, SDK-Vorstand für Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage

Vom Rechnungszahler zum Dienstleister

Mit den zusätzlichen Leistungen für Vollversicherte will sich der Krankenversicherer im Markt verstärkt als Gesundheits-Dienstleister positionieren. Auch der Wettbewerber Debeka schlägt diese Richtung nach eigener Aussage ein (28.2.2018).

Das unterstreicht auch eine Aussage von Benno Schmeing, SDK-Vorstand für Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage: „Beim Thema Krankenversicherung denken viele nur an die finanzielle Absicherung im Krankheitsfall. Wir wollen das Thema jedoch im Sinne unserer Mitglieder viel weiter fassen. Daher unterstützen wir unsere Mitglieder auch bei gesundheitsbezogenen Themen, die Einfluss auf die Lebensqualität haben, wie zum Beispiel Schlafstörungen.“