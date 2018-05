Schon bei halber Erwerbsminderung ein halber Rentenanspruch

23.5.2018 – Die Alte Leipziger Lebensversicherung hat jetzt eine arbeitgeberfinanzierte Erwerbsminderungsrente im Programm, die analog zur gesetzlichen Rentenversicherung leistet. Sie ist daher gegenüber anderen privaten Absicherungsvarianten mit einigen Vorteilen verbunden, etwa beim Nachweis. Die Versicherung stellt eine gute Möglichkeit dar, ein bislang vernachlässigtes Produkt am Markt zu etablieren, meint Makler Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Der Redewendung „einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul“ folgend, ist es absolut richtig, die private Erwerbsminderungsrente (EMI) zukünftig am besten arbeitgeberfinanziert zu verkaufen. Dann spart sich der Vermittler die ganze Diskussion darüber, dass eine Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung die einzige Möglichkeit wäre, um das Einkommen abzusichern.

Philip Wenzel (Bild: privat)

Es lässt sich nicht leugnen, dass die BU-Versicherung am leistungsstärksten ist, da sie bereits leistet, wenn man seinen Beruf in der zuletzt in gesunden Tagen ausgeübten Tätigkeit nur noch zur Hälfte ausüben kann. Eine Erwerbsminderung ist erst erreicht, wenn man keine drei Stunden mehr am allgemeinen Arbeitsmarkt ein Einkommen erzielen kann.

Durch die Einschränkung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt fallen zwar alle behindertengerechten, Schon- oder Nischenarbeitsplätze weg. Trotzdem bietet die EMI eine deutlich größere Bandbreite an Verweisbarkeit.

Ein Drittel so gut wie eine BU-Versicherung

Andererseits ist es aber so, dass zwischen 30 bis etwa 40 Prozent aller Berufsunfähigkeiten auf psychischen Erkrankungen beruhen (VersicherungsJournal 8.5.2018, 29.3.2018). Der größte Teil davon führt der Erfahrung nach direkt zu einer Erwerbsminderung. Das heißt, dass der psychisch Kranke in der Regel zu keiner Arbeit mehr fähig ist, auch nicht nach einem Berufswechsel.

Demnach wäre die EMI mindestens ein Drittel so gut wie eine BU-Versicherung. Und tatsächlich geht man von einer Schnittmenge von 50 bis 70 Prozent aus, da es zusätzlich auch körperliche Erkrankungen gibt, die zu einer Erwerbsminderung führen können.

Es gäbe also durchaus einiges zu diskutieren, wenn man eine EMI vermitteln möchte. Umso besser, wenn der Kunde die Versicherung quasi geschenkt bekommt und er sich, der einleitenden Redewendung folgend, eigentlich überhaupt nicht beschweren darf.

Angebot der Alten Leipziger

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. hat jetzt eine arbeitgeberfinanzierte Erwerbsminderungs-Versicherung auf den Markt gebracht, die analog zur gesetzlichen Rentenversicherung leistet. Dadurch hat diese neue Versicherung gegenüber der für gewöhnlich von Versicherern angebotenen Erwerbsunfähigkeits-Versicherung einige Vorteile.

Auf sachlicher Ebene ist der eine Vorteil darin zu sehen, dass der gesetzliche Rentenbescheid als Leistungsauslöser ausreicht. Er stellt somit eine unwiderlegliche Vermutung dar und darf vom Versicherer nicht angezweifelt werden. Der Nachweis ist also recht einfach – wenn es denn nicht so schwer wäre, die gesetzliche Rentenversicherung davon zu überzeugen, dass man erwerbsgemindert ist.

Ein weiterer und noch größerer Vorteil auf der Sachebene liegt darin begründet, dass der Versicherte schon bei halber Erwerbsminderung den halben Anspruch hat. Das bedeutet, dass er, wenn er durch drei bis sechs Stunden am allgemeinen Arbeitsmarkt ein Einkommen erzielen könnte, die Hälfte der versicherten Rente erreichen würde. Das ist sicher besser als nichts.

Wenn der Versicherte dann innerhalb eines Jahres keine Anstellung findet, weil niemand einen halb Erwerbsgeminderten einstellen will, hat er Anspruch auf die volle Erwerbsminderungsrente. In der gesetzlichen Rentenversicherung spricht man in derartigen Fällen vom verschlossenen Arbeitsmarkt. Die Alte Leipziger zieht dann mit.

Dreimalige Befristung auf drei Jahre

Auf der emotionalen und vertrieblichen Ebene stellt es sich kurioserweise so dar, dass die Kunden der privaten Berufsunfähigkeits-Versicherung gegenüber trotz ihres besseren Leistungsauslösers mehr Vorbehalte pflegen als der gesetzlichen Rentenversicherung gegenüber.

Tatsächlich ist es so, dass nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung circa 360.000 Versicherte pro Jahr eine Leistung wegen EMI beantragen und circa 180.000 eine Leistung erhalten. Das sind nicht wenig. Und auch der Leistungsauslöser ist letztendlich nicht unbedingt schlecht. Die Höhe der versicherten Rente ist aber meistens zu niedrig.

Da die Alte Leipziger analog zur Deutschen Rentenversicherung leistet, ist eine dreimalige Befristung auf drei Jahre möglich. Das ist aber für den privaten Versicherungsschutz nicht weiter schlimm, da die Erstprüfung wieder über den Rentenbescheid möglich ist.

Bonusrente versicherbar

Weil es sich um eine Direktversicherung handelt, ist nur eine sogenannte Bonusrente versicherbar. Möchte man also 1.000 Euro Rente garantiert versichert haben, erhält man mit Überschüssen nach der Berechnung der Alten Leipziger 1.320 Euro.

Unterm Strich betrachtet ist die arbeitgeberfinanzierte Erwerbsminderungsrente eine gute Möglichkeit, um ein stiefmütterlich behandeltes Produkt am Markt zu etablieren. Interessant sind auch die vereinfachten Gesundheitsfragen bei größeren Kollektiven.

In der besten Berufsgruppe zahlt der Arbeitgeber für einen 38-Jährigen für garantierte 1.000 Euro Rente bei einem Prozent garantierter Rentensteigerung 79,29 Euro monatlich. In der Berufsgruppe 3, die gleichzeitig die erschwernisreichste Berufsgruppe ist, zahlt er 105,95 Euro.