Schmerzhaftes Ende einer Floßfahrt

29.10.2019 – Ein Fahrgast, der dem Führer eines Wasserfahrzeugs unaufgefordert spontan Hilfe leistet und sich dabei verletzt, steht nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Thüringer Landessozialgericht mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 22. August 2019 entschieden (L 1 U 1261/17).

Der Kläger hatte zusammen mit Familienangehörigen und Freunden an einer Floßfahrt auf der Werra teilgenommen. Als es beim Anlegen des Floßes zu einer unvorhergesehenen Situation kam, leiste er dem Flößer spontan und unaufgefordert Hilfe. Dabei kam er zu Fall.

Bei dem Sturz zog er sich eine Sprunggelenksverletzung zu. Wegen deren Folgen wollte er mit dem Argument, als sogenannter „Wie-Beschäftigter“ im Sinne von § 2 Absatz 2 Satz 1 SGB VII tätig geworden zu sein, Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Das wurde von der Berufsgenossenschaft abgelehnt.

Es fehlte die Aufforderung zur Hilfeleistung

Der Verletzte zog daher vor Gericht. Dort erlitt er sowohl vor dem Sozialgericht als auch vor dem Landessozialgericht eine Niederlage.

Beide Instanzen stellten zwar nicht in Abrede, dass arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten außerhalb eines bestehenden Arbeitsverhältnisses je nach den Umständen des Einzelfalls als „Wie-Beschäftigung“ unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen können. In dem entschiedenen Fall fehle es dazu jedoch an den entsprechenden Voraussetzungen.

Denn dass der Flößer den Kläger dazu aufgefordert hatte, ihm bei dem Anlegemanöver zu helfen, sei nicht erwiesen. Nur dann hätte jedoch gegebenenfalls Versicherungsschutz bestanden.

Eingriff war im eigenen Interesse

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei die Hilfestellung jedoch spontan erfolgt. Sie habe vor allem dem eigenen Wohl des Klägers als auch dem der übrigen Teilnehmer der Floßfahrt gedient. Sein Eingreifen sei daher nicht, wie für die Annahme eines Unfallversicherungs-Schutzes erforderlich, als Hilfeleistung für den Veranstalter anzusehen.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen. Der Mann kann daher allenfalls versuchen, das Urteil auf dem Weg einer Nichtzulassungs-Beschwerde anzufechten.