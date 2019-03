Schlappe für knausrigen Teilkaskoversicherer

18.3.2019 – Reguliert ein Teilkaskoversicherer einen Glasbruchschaden in der gebotenen Höhe trotz Mahnung erst, nachdem ein Rechtsanwalt beauftragt wurde, hat er dessen Kosten zu übernehmen. Das hat das Amtsgericht Stuttgart mit Urteil vom 28. Dezember 2018 entschieden (47 C 3458/18).

Der Entscheidung lag der Fall eines Fahrzeughalters zugrunde, bei dessen Auto die Windschutzscheibe zerstört worden war. Seine Forderung gegenüber seinem Teilkaskoversicherer hatte er an die Werkstatt, welche die Scheibe ersetzt hatte, abgetreten.

An deren Rechnung wollte sich der Versicherer trotz Mahnung und Fristsetzung nur mit einem Pauschalbetrag beteiligen. Erst nachdem die Werkstatt einen Rechtsanwalt beauftragte, lenkte der Teilkaskoversicherer ein und zahlte die vollständigen Reparaturkosten abzüglich einer vereinbarten Selbstbeteiligung.

Rechtsstreit um 70 Euro

Der Versicherer war allerdings nicht dazu bereit, die von dem Anwalt in Rechnung gestellten Gebühren zu übernehmen. Das begründete er damit, dass er seine Zahlungsverpflichtung dem Grunde nach nicht bestritten hatte. Die Einschaltung eines Rechtsanwalts sei daher nicht erforderlich gewesen.

Doch dem wollte das mit dem Fall befasste Stuttgarter Amtsgericht nicht folgen. Es gab der Klage auf Übernahme der Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von etwas mehr als 70 Euro statt.

Aus Sicht einer wirtschaftlich vernünftig denkenden Person

Zur Begründung seiner Entscheidung berief sich das Gericht auf Grundsätze, die in der Rechtsprechung zu Haftpflichtschäden über die Erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Rechtsanwaltsgebühren entwickelt worden sind.

Danach komme es für die Beurteilung der Frage, ob ein Geschädigter – ohne gegen seine Schadenminderungs-Pflicht zu verstoßen – auf Kosten des generischen Versicherers einen Anwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragen darf, auf die Sicht einer wirtschaftlich vernünftig denkenden Person an.

Entscheidend sei, wie sich die Abwicklung des Schadenfalls aus Sicht des Geschädigten darstellt. So gäbe es einfach gelagerten Fällen, in denen kein Zweifel daran bestehen kann, dass der Schädiger beziehungsweise dessen Versicherer seiner Ersatzpflicht nachkommt, und in denen der Geschädigte seine Forderungen problemlos selbst geltend machen kann. Dieser dürfe in solchen Fällen keinen Anwalt auf Kosten des Schädigers beauftragen.

Voraussetzungen haben vorgelegen

In dem entschiedenen Fall zeigte sich das Stuttgarter Amtsgericht zwar davon überzeugt, dass der Kläger ausreichend geschäftlich geübt war, um seine Interessen gegenüber dem Versicherer selbst vertreten zu können. Weil der Teilkaskoversicherer aber Einwände bezüglich der Höhe der Forderung erhoben hatte, hätten die Voraussetzungen, einen Rechtsanwalt auf dessen Kosten zu beauftragen, vorgelegen.

Denn der Versicherer habe erst nach einem Schreiben des Anwalts vollumfänglich reguliert. Zum Zeitpunkt der Beauftragung des Rechtsanwalts habe er sich daher in Verzug befunden. Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Berufung gegen seine Entscheidung zuzulassen.