Schäden durch Covid-19-Impfungen mitversichert

12.3.2021 – Janitos senkt Beiträge in der Krankenzusatz, die DEVK beim Versicherungsschutz für E-Scooter. Die GVO und die Continentale haben ihre Unfall-Tarife überarbeitet. Die Helvetia ergänzt ihre Tierkrankenversicherung um einen Schutz zwischen dem Basis- und dem Komfort-Tarif.

Die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG versichert in ihrer „GVO Unfallversicherung TOP-VIT“ Folgeschäden einer Impfung gegen Sars-Cov-2 mit. Die Klausel der Schutzimpfungen wurde entsprechend erweitert. Die Verbesserung gilt für den kompletten Leistungsumfang der abgesicherten Bausteine.

Privat-Haftpflicht mit Nachhaltigkeitsaspekten

In der Privat-Haftpflicht hat die GVO die Produktlinien auf vier verdoppelt und die Tarifvariationen um Single mit/ohne Kind erweitert. In allen Linien verzichtet die GVO auf automatische Selbstbeteiligung oder Beitragserhöhungen im Schadenfall, in den beiden höherwertigeren zudem auf die Einhaltung der Kündigungsfrist.

Das Nachhaltigkeitsprodukt „TOP-VIT PlusN“ ersetzt die Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Reparatur durch nachhaltige Unternehmen bis zu 50 Prozent beziehungsweise maximal 2.500 Euro. Neu ist zudem der Schutz von Kriminalitätsopfern, der bis zu 50.000 Euro ersetzt.

Neue Klauseln sind im „TOP-VIT PlusN“ sowie anteilig im „TOP-VIT“ die Mitversicherung alleinstehender Angehöriger im Haushalt des Versicherungsnehmers, die Rabattrückstufung bei geliehenen Kfz, der Ausgleich des Vollkasko-Selbstbehalts und Betankungsschäden mit Folgeschäden.

In den Tariflinien „VIT“ und „VITeco“ wurden die Entschädigungsgrenzen erhöht. Eingeschlossen sind die Neuwertentschädigung bis 5.000 Euro, die Besitzstands- sowie die Best-Leistungsgarantie und die Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit.

Unfallschutz inklusive Anhusten und Spucken

Auch die „UnfallGiro XL“ der Continentale Sachversicherung AG schließt Impfschäden durch Covid-19 ein. Der neu und weit gefasste Unfallbegriff umfasst Infektionen durch Insektenstiche oder Schutzimpfungen.

Die Gesundheitsprüfung stellt ausschließlich auf Diabetes und ärztlich verordnete blutverdünnende beziehungsweise gerinnungshemmende Medikamente ab.Die Gesundheitsfrage besteht aus einer Gesundheitserklärung sowie Angaben zu einer eventuellen Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit.

Neu ist der Versicherungsschutz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste bei Infektionen durch Anspucken, Anhusten, Anniesen und Anhauchen. Die Auslands-Assistance, eine Kurkostenbeihilfe, Haushaltshilfegeld für Erwachsene und eine Rooming-in-Leistung für Kinder sind im Grundschutz enthalten, der nach dem Baukasten-Prinzip aufgestockt werden kann. Die lebenslange Unfallrente ist ab 35 Prozent Invalidität möglich.

Weniger Schäden als gedacht bei E-Scootern

Die DEVK-Versicherungen haben die Prämien für Haftpflicht- und Teilkaskoversicherung von E-Scootern gesenkt. Das Schadengeschehen dieser Elektro-Tretroller sei günstiger als bislang kalkuliert. Die Haftpflichtversicherung ist für E-Scooter Pflicht.

Für das Verkehrsjahr 2021/22 (1. März) zahlen E-Scooter-Fahrer zwischen 18 und 22 Jahren bei der DEVK 39 statt bisher 49 Euro. Für die Altersgruppe der über 23-Jährigen verringert sich der Beitrag auf 24,80 (zuvor 28) Euro. Die größte Beitragsanpassung gibt bei den Fahrern unter 17 Jahren mit 49 (99) Euro.

Die Teilkasko für E-Scooter, die bis zu 2.500 Euro wert sind, mit 150 Euro Selbstbeteiligung kostet für Fahrer zwischen 18 und 22 Jahren 30 (40) Euro jährlich. Ab 23 Jahren sinken die Kosten von 30 auf 19 Euro. Die Altersklasse bis 17 Jahre zahlt 50 (40) Euro.

Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen

Die Helvetia Versicherungen haben ihre Tierkrankenversicherung „PetCare“ um die Variante „Kompakt“ mit 20 Prozent Selbstbeteiligung ergänzt. Erstattet werden 80 Prozent der Kosten für ambulante und stationäre Heilbehandlungen (einschließlich Medikation) bis zum vierfachen Satz der aktuellen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT).

Die Jahreshöchstleistung beläuft sich auf 5.000 Euro (Hund) beziehungsweise 4.000 Euro (Katze). Die Prämien berechnen sich unabhängig von der jeweiligen Hunde- beziehungsweise Katzenrasse. Ohne Abzug einer Selbstbeteiligung gibt es jährlich pauschal 30 Euro für die Gesundheitsvorsorge. Zu den Leistungen zählt auch Physiotherapie nach Operationen.

Keine Wartezeiten bei Verkehrsunfällen und Vorsorge

Der Tarif enthält automatisch einen kostenfreien Schutzbrief für Serviceleistungen und teilweise auch Kostenübernahmen. Hierzu gehören Notfalltransporte oder Fahrdienste ebenso wie die Organisation von Futter und Medikamenten oder das Ausführen des Tieres, falls der Halter im Krankenhaus ist.

Wichtig und wertvoll für Neuversicherte: Bei Verkehrsunfällen und Vorsorgebehandlungen gibt es bei „Helvetia PetCare“ keine Wartezeit. Außerdem beinhaltet die Versicherung einen weltweiten, bis zu zwölf Monate gültigen Auslandsschutz einschließlich Reiseservice.

Die Helvetia verzichtet nach drei Jahren Vertragslaufzeit auf Kündigungen nach einem Leistungsfall. Für Abschlüsse bis zum 1. Juni 2021 werden die Chipkosten des Tieres übernommen. Es gilt eine Wartezeit von drei Monaten (sechs Monate für bestimmte Leistungen). Bei Unfällen und für die Gesundheitsvorsorge entfällt diese.

Prämien gesenkt in Zahnzusatz und Krankenhauszusatz

Die Janitos Versicherung AG senkt zum 1. April die Beiträge im Bestands- und Neugeschäft in den Tarifen der Zahnzusatz- und Krankenhauszusatz-Versicherung. Über alle Produktlinien der Unisextarife (einschließlich der aktuellen Verkaufstarife) und der Bisextarife ergibt sich – abgesehen vom Effekt des Eintritts in die nächste Altersstufe – eine Beitragssenkung.

Die Tarife sind nach Art der Schadenversicherung kalkuliert – also ohne Altersrückstellung. Nach Angaben des Versicherers bleibt für einzelne Altersklassen der Beitrag gleich oder erhöht sich in geringem Maße. Beim überwiegenden Anteil der Tarife und Altersklassen sinken die Beiträge – und dies in bestimmten Konstellationen um über 30 Prozent.