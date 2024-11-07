Schadenbilanzen von E-Autos und Verbrennern gleichen sich an

14.8.2025 – Elektroautos verursachen in der Vollkaskoversicherung zwar immer noch höhere Kosten als Diesel oder Benziner. Der Unterschied sinkt aber deutlich. Dies zeigen Auswertungen des GDV. Allerdings nähern sich die Stromer den Verbrennern auch in puncto Schadenhäufigkeit an.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat Zahlen zu den Schadenbilanzen von Elektroautos und Verbrennern vorgelegt. Demnach gleichen sich sowohl die Höhe als auch die Häufigkeit der Schäden an.

„Waren die Vollkaskoschäden von Elektroautos in der Vorjahresauswertung im Durchschnitt noch 20 bis 25 Prozent höher als die Schäden vergleichbarer Verbrenner, sind es nach der aktuellen Auswertung nur noch 15 bis 20 Prozent“, berichtet der Verband.

Eine ähnliche Tendenz gelte für die Schadenhäufigkeit, heißt es. Bislang wurden den Angaben zufolge bei Elektroautos 15 bis 20 Prozent weniger Schäden in der Vollkaskoversicherung reguliert. Aktuell sind es nur noch zehn bis 15 Prozent weniger als bei den Verbrennern.

Insgesamt 53 Pkw-Modellreihen verglichen

Für die Untersuchung haben die Statistiker des GDV 53 Modellreihen von Elektroautos mit Verbrennern gepaart, die sich möglichst ähnlich sind. Dies sei in manchen Fällen sehr einfach, weil es baugleiche Modelle gebe, führt der Verband an. So zum Beispiel den Smart und den Elektro-Smart oder den Golf VII und den Elektro-Golf VII.

Bei anderen Modellen wurden passende Vergleichsfahrzeuge ermittelt. Für die betrachteten Modellreihen wurden die Häufigkeit und die Höhe der Schäden jeweils über die Zeiträume 2020 bis 2022 und 2021 bis 2023 ausgewertet. Die Liste mit allen Modellen ist auf der Homepage des GDV einsehbar.

Schadenbilanzen von Elektroautos und Verbrennern (Bild: GDV; eigene Berechnungen). Zum Vergrößern Bild klicken.

Mehr Erfahrungen mit beschädigten Elektroautos

„Je mehr Elektroautos auf der Straße unterwegs sind, desto weniger unterscheiden sich ihre Schadenbilanzen von vergleichbaren Autos mit Verbrennungsmotoren”, kommentiert Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin, die Zahlen.

„Elektroautos kommen zunehmend im Alltag an: Eine breitere Modellpalette erreicht einen größeren Kundenkreis, zudem haben Werkstätten, Abschleppunternehmen, Feuerwehren und Gutachter inzwischen mehr Erfahrungen mit beschädigten Elektroautos“, sagt sie.

Mit dieser neuen Normalität verringerten sich aktuell auch die anfänglich beobachteten Besonderheiten in den Schadenbilanzen. Diese Entwicklung sei auch im Hinblick auf die Mobilitätswende positiv.

„Langfristig deutlich höhere Reparaturkosten hätten der Akzeptanz von Elektroautos schaden können. Angesichts der ökologischen Herausforderung des Klimawandels können wir es uns als Gesellschaft aber nicht leisten, Autos langfristig weiter mit fossilen Rohstoffen anzutreiben“, so Käfer-Rohrbach.

Vor zwei Jahren 37 Modellpaare gegenübergestellt

Vor knapp zwei Jahren ergab eine Auswertung des GDV, dass Reparaturen von E-Autos im Durchschnitt 30 bis 35 Prozent teurer als bei Verbrennungsmotoren sind (VersicherungsJournal 27.10.2023).

Damals verglichen die Statistiker 37 Modellpaare. Vollkaskoversicherte Elektroautos verursachten den Angaben zufolge rund 20 Prozent weniger Unfallschäden als vergleichbare Verbrenner.

Nachfrage nach Elektroautos zieht wieder an

Nach einem Einbruch im vergangenen Jahr zieht die Nachfrage nach Elektroautos wieder an. Im ersten Halbjahr dieses Jahres kletterten laut dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK) die Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Pkw (BEV) um 35,1 Prozent auf 248.726 Fahrzeuge. Ihr Anteil an den gesamten Pkw-Neuzulassungen erreichte damit 17,7 Prozent.

Alle Elektrofahrzeuge zusammen, also E-Autos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge, kommen auf einen Marktanteil von 27,6 Prozent bei 387.674 Neuzulassungen. Das entspricht einem Anstieg um 41,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Jahresbilanz für 2024 des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt, dass der Anteil der BEV an der Gesamtzahl aller in Deutschland zugelassenen Pkw immer noch gering ist. Dieser lag am 1. Januar 2025 bei 3,3 Prozent. Insgesamt waren rund 1,65 Millionen Stromer zugelassen.