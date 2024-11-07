Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Schadenbilanzen von E-Autos und Verbrennern gleichen sich an

14.8.2025 – Elektroautos verursachen in der Vollkaskoversicherung zwar immer noch höhere Kosten als Diesel oder Benziner. Der Unterschied sinkt aber deutlich. Dies zeigen Auswertungen des GDV. Allerdings nähern sich die Stromer den Verbrennern auch in puncto Schadenhäufigkeit an.

WERBUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat Zahlen zu den Schadenbilanzen von Elektroautos und Verbrennern vorgelegt. Demnach gleichen sich sowohl die Höhe als auch die Häufigkeit der Schäden an.

„Waren die Vollkaskoschäden von Elektroautos in der Vorjahresauswertung im Durchschnitt noch 20 bis 25 Prozent höher als die Schäden vergleichbarer Verbrenner, sind es nach der aktuellen Auswertung nur noch 15 bis 20 Prozent“, berichtet der Verband.

Eine ähnliche Tendenz gelte für die Schadenhäufigkeit, heißt es. Bislang wurden den Angaben zufolge bei Elektroautos 15 bis 20 Prozent weniger Schäden in der Vollkaskoversicherung reguliert. Aktuell sind es nur noch zehn bis 15 Prozent weniger als bei den Verbrennern.

Insgesamt 53 Pkw-Modellreihen verglichen

Für die Untersuchung haben die Statistiker des GDV 53 Modellreihen von Elektroautos mit Verbrennern gepaart, die sich möglichst ähnlich sind. Dies sei in manchen Fällen sehr einfach, weil es baugleiche Modelle gebe, führt der Verband an. So zum Beispiel den Smart und den Elektro-Smart oder den Golf VII und den Elektro-Golf VII.

Bei anderen Modellen wurden passende Vergleichsfahrzeuge ermittelt. Für die betrachteten Modellreihen wurden die Häufigkeit und die Höhe der Schäden jeweils über die Zeiträume 2020 bis 2022 und 2021 bis 2023 ausgewertet. Die Liste mit allen Modellen ist auf der Homepage des GDV einsehbar.

Schadenbilanzen von Elektroautos und Verbrennern (Bild: GDV; eigene Berechnungen). Zum Vergrößern Bild klicken.

Mehr Erfahrungen mit beschädigten Elektroautos

„Je mehr Elektroautos auf der Straße unterwegs sind, desto weniger unterscheiden sich ihre Schadenbilanzen von vergleichbaren Autos mit Verbrennungsmotoren”, kommentiert Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin, die Zahlen.

„Elektroautos kommen zunehmend im Alltag an: Eine breitere Modellpalette erreicht einen größeren Kundenkreis, zudem haben Werkstätten, Abschleppunternehmen, Feuerwehren und Gutachter inzwischen mehr Erfahrungen mit beschädigten Elektroautos“, sagt sie.

Mit dieser neuen Normalität verringerten sich aktuell auch die anfänglich beobachteten Besonderheiten in den Schadenbilanzen. Diese Entwicklung sei auch im Hinblick auf die Mobilitätswende positiv.

„Langfristig deutlich höhere Reparaturkosten hätten der Akzeptanz von Elektroautos schaden können. Angesichts der ökologischen Herausforderung des Klimawandels können wir es uns als Gesellschaft aber nicht leisten, Autos langfristig weiter mit fossilen Rohstoffen anzutreiben“, so Käfer-Rohrbach.

Vor zwei Jahren 37 Modellpaare gegenübergestellt

Vor knapp zwei Jahren ergab eine Auswertung des GDV, dass Reparaturen von E-Autos im Durchschnitt 30 bis 35 Prozent teurer als bei Verbrennungsmotoren sind (VersicherungsJournal 27.10.2023).

Damals verglichen die Statistiker 37 Modellpaare. Vollkaskoversicherte Elektroautos verursachten den Angaben zufolge rund 20 Prozent weniger Unfallschäden als vergleichbare Verbrenner.

Nachfrage nach Elektroautos zieht wieder an

Nach einem Einbruch im vergangenen Jahr zieht die Nachfrage nach Elektroautos wieder an. Im ersten Halbjahr dieses Jahres kletterten laut dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK) die Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Pkw (BEV) um 35,1 Prozent auf 248.726 Fahrzeuge. Ihr Anteil an den gesamten Pkw-Neuzulassungen erreichte damit 17,7 Prozent.

Alle Elektrofahrzeuge zusammen, also E-Autos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge, kommen auf einen Marktanteil von 27,6 Prozent bei 387.674 Neuzulassungen. Das entspricht einem Anstieg um 41,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Jahresbilanz für 2024 des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt, dass der Anteil der BEV an der Gesamtzahl aller in Deutschland zugelassenen Pkw immer noch gering ist. Dieser lag am 1. Januar 2025 bei 3,3 Prozent. Insgesamt waren rund 1,65 Millionen Stromer zugelassen.

Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Kraftstoffarten im Verlauf der letzten 14 Monate (Bild: Kraftfahrt-Bundesamt)
Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Kraftstoffarten im Verlauf der letzten 14 Monate (Bild: Kraftfahrt-Bundesamt)

Mona Backhaus

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Diebstahl · Marktanteil · Pkw
 
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Kfz-Versicherung: Die Preise steigen weiter
21.5.2025 – Fahrzeughalter müssen weiter mit höheren Beiträgen in der Kfz-Versicherung rechnen. Doch die Prämienentwicklung verändert sich. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Autoversicherung gelangt zurück in die Gewinnzone
8.4.2025 – Die Kfz-Versicherer sind wieder entspannt. Hohe Preissteigerungen haben es möglich gemacht. Für 2025 soll es noch weniger Wechselaktivitäten geben. Willkürliche Rabatte durch den Vertrieb sind aber ein Problem für die Branche. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...
 
Welche Versicherungen die Stiftung Warentest (nicht) empfiehlt
13.3.2025 – Die Verbraucherschützer wollen Orientierung bieten. Doch welche private Absicherung sie als unbedingt notwendig erachten und welche nicht, lässt sich anhand der gegebenen Begründungen nicht in jedem Fall nachvollziehen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Wie Makler Vertriebschancen der Hausratversicherung nutzen
6.3.2025 – Zwei von drei Privathaushalten in Deutschland sichern ihr Hab und Gut mit einer Hausrat-Police ab. Für Versicherungsvermittler bietet das ein großes Potenzial für Neu- und Folgegeschäft. Praktiker berichten, wie Makler Zugang zu vielversprechenden Zielgruppen erhalten. (Bild: die Bayerische) mehr ...
 
Baufinanzierung: Auszahlungen der Lebensversicherer gehen zurück
15.1.2025 – Das Ende des Immobilienbooms hat bei der gesamten Kreditwirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Wie sich die Assekuranz im Teilnehmerfeld der Wohnungsbaufinanzierer zuletzt geschlagen hat. (Bild: Backhaus) mehr ...
 
Abstecher zur Tankstelle – greift die gesetzliche Unfallversicherung?
13.1.2025 – Eine Auszubildende machte sich auf den Weg zur Arbeit, stellte jedoch beim Anlassen ihres Motorrads einen geringeren Kraftstoffvorrat fest als angenommen. Sie fuhr deshalb zunächst zur nahegelegenen Tankstelle – und verunglückte. Das machte sie als Wegeunfall geltend. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Diebstahl von Autoteilen verursacht hohe Schäden
7.11.2024 – Elektronik steht bei Langfingern hoch im Kurs, oft wird auch der Katalysator abgesägt. Wenn Diebe bei kaskoversicherten Autos zuschlagen, wird es teuer für Versicherer. Die wirtschaftlichen Schäden gehen weit über den Wert der gestohlenen Teile hinaus. (Bild: GDV) mehr ...