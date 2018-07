Schaden-/Unfallversicherer zwischen Hoffen und Bangen

26.7.2018 – Das Geschäftsjahr 2017 der Schaden-/ Unfallversicherer charakterisiert Assekurata in ihrem „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“ insgesamt als ertrags- und wachstumsstark. Sofern massive wetterbedingte Katastrophen ausbleiben, geht die Ratingagentur trotz rückläufiger Kapitalanlageergebnisse für das laufende Jahr von einer insgesamt stabilen Ertragslage aus. In Wohngebäude bleibt die Situation „herausfordernd“, in Kfz droht ein neuer Preiskampf. Wachstum ist aus Sicht der Analysten in den Segmenten Cyber- und Gewerbeversicherung zu erwarten.

„Unter Erfolgsaspekten verlief das Jahr 2017 für die meisten Schaden-/ Unfallversicherer positiv. Mit einem Plus von 2,9 Prozent beliefen sich die Einnahmen auf insgesamt 68,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 66,3 Milliarden Euro), womit die Branche die ebenfalls leicht angestiegenen Versicherungsleistungen in Höhe von inzwischen über 50 Milliarden Euro (Vorjahr: 49,3 Milliarden Euro) überkompensieren konnte“.

So lautet das Fazit, das die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrem „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“ zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr zieht. Das gute Ergebnis sei nicht zuletzt auf den unterdurchschnittlichen Naturgefahrenverlauf zurückzuführen, so die Analysten.

Denn im Gegensatz zur globalen Entwicklung (VersicherungsJournal 8.1.2018, 11.4.2018) habe es in Deutschland nur vergleichsweise wenige und zudem regional begrenzte Unwetter gegeben. Als Beispiel wird auf „Paul“ und „Rasmund“ (VersicherungsJournal 7.8.2017), „Xavier“ (VersicherungsJournal 9.10.2017) oder „Herwart“ (1.11.2017) verwiesen.

Solide wirtschaftliche Situation

Die solide wirtschaftliche Situation der deutschen Schaden-/ Unfallversicherer werde auch bei einem Blick auf den sogenannten „Erwin“ (Ertrags- und Wachtsums-Indikator) offenbar. Hierbei setzt Assekurata die kombinierte Schaden-Kosten-Quote in Relation zur Zuwachsrate der Verträge.

Zwar lägen so gut wie alle Versicherungszweige im Feld der „vitalen Ertragsträger“ (Combined Ratio von unter 100 Prozent sowie positiver Bestandszuwachs) – allerdings zum Teil nur sehr knapp. „Besonders profiliert sich hier die Hausratversicherung als sehr stabiler Ertragslieferant, gefolgt von der Unfall- und Haftpflichtversicherung, wobei Letztere im zurückliegenden Geschäftsjahr überdies recht deutlich gewachsen ist“, schreiben die Analysten im Marktausblick.

Im Feld der „gesättigten Ertragsträger“, das durch eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von unter 100 Prozent bei gleichzeitigem Vertragsrückgang charakterisiert wird, findet sich als einziger Zweig die Feuerversicherung wieder.

Der Ertrags- und Wachtsums-Indikator nach Geschäftszweigen. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Assekurata)

Auf die Ertragslage wirkt sich nach Einschätzung der Ratingagentur positiv aus, „dass die Schaden-/ Unfallversicherer weiterhin über eine wirksame Rückversicherungs-Gestaltung und hohe Sicherheitsmittel verfügen. Hierbei ist insbesondere die Schwankungsrückstellung hervorzuheben, die viele Gesellschaften wirksam zur versicherungs-technischen Ergebnisglättung einsetzen“.

Wohngebäudeversicherung bleibt herausfordernd

Allerdings bleibt die Lage im Problemfeld Wohngebäudeversicherung weiterhin herausfordernd, so die Einschätzung der Analysten. Den marktweit andauernden Sanierungsbemühungen (VersicherungsJournal 21.11.2016, 3.6.2016, 23.2.2018) stehen „die klimabedingte Zunahme von Naturkatastrophen sowie die hohen Leitungswasserschäden in alternden Gebäudebeständen“ gegenüber.

Vor diesem Hintergrund erachtet die Ratingagentur ein Festhalten an der ertragsorientierten Zeichnungs- und Tarifierungspolitik der jüngeren Vergangenheit „als unabdingbar für die langfristige Gesundung“.

Kfz: Neuer Preiskampf ante portas?

In der Kfz-Versicherung sieht Assekurata erste Anzeichen für einen neuen Preiskampf, nachdem die Durchschnittsbeiträge zuletzt sieben Mal in Folge angestiegen sind. Hintergrund ist, dass sich der Wettbewerb zwischen den beiden Marktgrößen Allianz Deutschland AG und Huk-Coburg Versicherungsgruppe (VersicherungsJournal 7.2.2018) zuletzt spürbar verschärft habe.

Die Allianz hat in den Angriffsmodus geschaltet (VersicherungsJournal 20.9.2017). Daraufhin hat die Huk-Coburg einen neuen, nach eigenen Angaben „sehr wettbewerbsorientiert“ kalkulierten Kraftfahrt-Tarif auf den Markt gebracht (VersicherungsJournal 12.4.2018).

Dadurch dürfte sich die Situation im Kfz-Markt mit Blick auf die nächste(n) Wechselperiode(n) nach Ansicht der Analysten „deutlich anspannen. Ob die Geschäftspolitik der beiden Branchengrößen allerdings auf breiter Linie Nachahmer finden wird, bleibt indes abzuwarten“.

Denn die aktuellen Rahmenbedingungen unterscheiden sich substanziell von denen vorheriger Preiskämpfe. So seien anders als in früheren Zeiten steigende Schadenbedarfe vor allem in der Kfz-Haftpflichtversicherung zu beobachten (VersicherungsJournal 11.12.2017).

Weiter Wachstumshoffnungen in Sachen Cyberschutz

In einem „nahezu gesättigten Markt mit beschränkten Möglichkeiten für nennenswert originäres Wachstum“ rücken nach Aussage der Ratingagentur zunehmend die Segmente Cyber- und Gewerbeversicherung in den Fokus der Anbieter.

Dabei bleibe die Cyberversicherung eine langfristige Wachstumshoffnung der Versicherer mit großen Wachstumspotenzialen. Diese Einschätzung teilen auch diverse andere Fachleute (VersicherungsJournal 5.2.2018, 20.2.2018, 15.3.2018).

Wir gehen davon aus, dass das Innovationsstreben der Versicherer im Gewerbegeschäft in den kommenden Jahren anhält, wodurch sich zugleich der Wettbewerb über den Preis und die Bedingungsqualität intensivieren wird.“ Assekurata-Senior-Analyst Dennis Wittkamp im „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“

Die Wiederentdeckung der Gewerbeversicherung

Große Bewegung gebe es auch in der zuletzt von vielen Gesellschaften eher stiefmütterlich behandelten Gewerbeversicherung. Viele Häuser hätten neue Produktstrategien entwickelt, um sich in diesem Markt neu zu positionieren (VersicherungsJournal 6.2.2018, 5.6.2018, 20.6.2018, 23.7.2018, 25.7.2018).

„Um das bestehende Wachstumspotenzial zu heben, nimmt produktseitig das Angebot an sogenannten Branchenlösungen zu“, so Dennis Wittkamp, Assekurata-Senior-Analyst und Mitautor der Studie. Meist verberge sich dahinter Versicherungsschutz nach dem Baukastenprinzip mit obligatorischen und freiwilligen Modulen, die speziell auf die jeweilige Branche zugeschnitten seien.

Wittkamp geht davon aus, dass das Innovationsstreben der Versicherer im Gewerbegeschäft in den kommenden Jahren anhalten wird. Dadurch würden sich der Wettbewerb über den Preis wie gleichermaßen auch über die Bedingungsqualität intensivieren.

Der „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2018/2019“ beschreibt auf 93 Seiten die Lage in der Schaden-/ Unfallversicherung, in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 18.7.2018) sowie in der privaten Krankenversicherung (VersicherungsJournal 24.7.2018). Die Untersuchung kann für brutto 986,51 Euro auf den Assekurata-Seiten unter diesem Link gekauft werden.