Schaden/Unfall: In diesen Sparten gibt es die größten Verluste

31.1.2018 – 2017 sind die Beitragseinahmen in der Kompositversicherung um knapp drei Prozent auf über 68 Milliarden gestiegen, verkündete der GDV am Mittwochmorgen auf Basis vorläufiger Zahlen während seiner Jahrespressekonferenz. Der Bereich Schaden/Unfall blieb demnach mit einer Combined Ratio von 95 Prozent in der versicherungs-technischen Gewinnzone. Die Flottenversicherung sowie der Bereich „Sach Industrie/ Gewerbe/ Landwirtschaft“ bleiben voraussichtlich im tiefroten Bereich. Für die Wohngebäudeversicherung wird eine schwarze Null erwartet.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zusammengeschlossenen Kompositversicherer haben 2017 die Beitragseinnahmen um voraussichtlich rund drei Prozent auf etwa 68,2 Milliarden Euro ausgebaut. Die Steigerungsrate entspricht damit in etwa derjenigen der fünf vorangegangenen Jahre (VersicherungsJournal 18.9.2017).

Dies erklärte GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler laut Redetext am Mittwochmorgen im Rahmen der Jahrespressekonferenz der deutschen Versicherer.

Abweichungen nach oben oder unten möglich

Bei den Zahlen für 2017 handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis des dritten Quartals (Stand 21. November 2017) – es sind also noch Abweichungen nach oben oder auch unten möglich. Dies hatte sich im vergangenen Jahr gezeigt. Ende Januar 2017 hatte der GDV zunächst von einer Combined Ratio (nach Abwicklung, in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen im inländischen Direktgeschäft) von voraussichtlich 101 Prozent berichtet (VersicherungsJournal 27.1.2017).

Mitte März hatte der Versichererverband den Wert auf etwa 97 Prozent nach unten korrigiert. Als Grund wurde eine geringere Belastung durch Naturkatastrophen als ursprünglich erwartet angegeben (VersicherungsJournal 15.3.2017). Im „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2017“ (VersicherungsJournal 15.9.2017) wurde dann sogar eine endgültige kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 96,0 Prozent ausgewiesen (VersicherungsJournal 6.11.2017).

Insgesamt war 2017 […] erneut ein gutes Jahr für die Schaden- und Unfallversicherer. GDV-Präsident Dr. Wolfgang Weiler

Schaden-/Unfallversicherung bleibt in Gewinnzone

Der Zuwachs der Versicherungsleistungen im vergangenen Jahr fiel mit voraussichtlich 3,2 Prozent (auf über 50 Milliarden Euro) leicht höher aus als bei den Beiträgen. Somit rechnet der GDV für 2017 mit einem von 3,5 auf 3,4 Milliarden Euro reduzierten Gewinn in der Schaden-/Unfallversicherung. Dies entspricht einer Combined Ratio von unverändert 95 Prozent, erwartet der Versichererverband.

Damit ist 2017 für Weiler „erneut ein gutes Jahr für die Schaden- und Unfallversicherer“ gewesen. Dies liege auch darin begründet, dass die Branche zum zweiten Mal in Folge ein leicht unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr erlebt habe.

Bis auf die Unwetterserie „Paul“ und „Rasmund“ mit einer Schadenbelastung von etwa 600 Millionen Euro (VersicherungsJournal 7.8.2017) habe es nur einige mittelgroße Herbststürme in Norddeutschland (VersicherungsJournal 9.10.2017, 1.11.2017) sowie wenige, regional begrenzte Starkregenereignisse gegeben, so der GDV-Präsident laut Redetext. Vor diesem Hintergrund erwartet Weiler eine schwarze Null für die Wohngebäudeversicherung.

Flottengeschäft bleibt tiefrot

Ein Blick auf die einzelnen Komposit-Versicherungssparten zeigt, nicht unerwartet, eine große Spannbreite bei den versicherungs-technischen Ergebnissen. „Sorgenkinder“ bleiben vor allem die Zweige „Sach Industrie/ Gewerbe/ Landwirtschaft“ und „Kraftfahrt Flottenversicherung“. In beiden Bereichen rechnet der GDV mit Verlusten von sechs beziehungsweise sieben Cent pro Beitragseuro.

In der Flottenversicherung gelang den Anbietern damit auch 2017 nicht die schon länger angestrebte Rückkehr in die Gewinnzone. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag in den vergangenen zehn Jahren – ohne Ausnahme und zum Teil deutlich – über der 100-Prozent-Marke. Der beste Wert war 2014 mit knapp 106 Prozent zu verzeichnen, 2010 waren es sogar über 117 Prozent.

Hierfür sind nach Einschätzung von Marktexperten vor allem große Probleme bei der Tarifierung der Risiken verantwortlich. Schätzungsweise jede zweite Flotte ist immer noch defizitär, wie sich auf einer Fachveranstaltung im vergangenen Frühjahr zeigte (VersicherungsJournal 20.2.2017). – Trotz schon länger andauernden Sanierungsbemühungen (VersicherungsJournal 25.2.2016, 27.2.2015).

Für die Kraftfahrtversicherung rechnet der GDV mit etwa 400 Millionen Euro versicherungs-technischem Gewinn und einer Combined Ratio von unverändert etwa 99 Prozent. Für den Bereich Kfz-Haftpflicht wird eine leicht höhere kombinierte Schaden-Kosten-Quote als im Bereich Kfz gesamt erwartet, für Vollkasko hingegen ein leicht und für Teilkasko eine deutlich niedrigere Quote.

Turnaround in Rechtsschutz

Die Rechtsschutz- sowie die Transport- und Luftfahrtversicherung haben den GDV-Hochrechnungen zufolge voraussichtlich den Turnaround geschafft. Hier wird mit Combined Ratios von 98 beziehungsweise 99 Prozent gerechnet.

Zu den profitabelsten Kompositsparten gehören neben der Kredit-, Kautions-, Vertrauensschaden-Versicherung weiterhin die Hausrat- sowie die private Unfallversicherung. Der Versichererverband geht hier von Gewinnen von zwischen 30 und 20 Cent pro Beitragseuro aus. In den Bereichen technische Versicherung und allgemeine Haftpflichtversicherung erwartet der GDV kombinierte Schaden-Kosten-Quoten zwischen 90 und 93 Prozent.