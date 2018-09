Sach- und Haftpflichtversicherer bauen Leistungen aus

7.9.2018 – Degenia stellt die Kopter-Deckung in den Fokus einer Privathaftpflicht. Die Universa erweitert die Leistung in der Wohngebäudeversicherung und die R+V ihre Kraftfahrttarife. Den „GewerbeSchutz“ der VKB können jetzt auch Makler anbieten. Howden reagiert auf Datenschutz und Cyberkriminalität mit eigener Sparte.

Der Tarif „degenia Kopter-Profi T18“ umfasst eine vollwertige Familienhaftpflicht mit integrierter vollwertiger Absicherung einer Drohnen-Haftpflicht bei 20 Millionen Euro Deckungssumme ohne Selbstbeteiligung. Der Jahresbeitrag für Familien beträgt 65,45 Euro.

Degenia sieht großen Markt und viele Lücken

Der neue Tarif ist ein Gemeinschaftsprojekt der Degenia Versicherungsdienst AG, der Kopter-Profi GmbH und der Condor Allgemeine Versicherungs-AG. Den Versicherungsschein der Privathaftpflicht sowie die gesetzeskonforme Versicherungs-Bestätigung für die Drohnen-Deckung in deutscher und englischer Sprache erhalten Kunden an Werktagen innerhalb von nur 24 Stunden nach Antragseingang per E-Mail.

Ausgangspunkt für den neuartigen Vertriebsansatz der Degenia war die Erkenntnis eines großen, aber unzureichend versicherten Angebots. Experten schätzen, dass allein 2017 in Deutschland mehr als eine Million ziviler Drohnen verkauft wurden, die der Versicherungspflicht unterliegen, wenn sie im Freien genutzt werden.

Schätzungsweise 25 bis 30 Prozent der privat genutzten Drohnen sind so versichert, wie es der Gesetzgeber in §§ 33 ff. LuftVG und §§ 102 ff. LuftVZO verlangt. Nicht nur Versicherungskunden seien mit einer unzureichenden Kopterhaftpflicht einem Risiko ausgesetzt, auch für Versicherungsvermittler besteht ein nicht zu unterschätzendes Haftungsrisiko, so Degenia.

R+V schließt Cyberrisiken in die Kfz-Versicherung ein

In ihrem neuen Kfz-Tarifen berücksichtigt die R+V Allgemeine Versicherung AG auch Schäden in Zusammenhang mit Cyberrisiken. Ergreift etwa ein Hacker aus der Ferne die Kontrolle über ein Fahrzeug und verursacht so einen Schaden, zahlt die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung.

In der Vollkaskoversicherung sind Beschädigung, Zerstörung oder der Totalschaden des Fahrzeugs durch mut- oder böswillige Handlungen Dritter – wie einem Cyberangriff – versichert. Programmier- oder Wartungsfehler des Herstellers sind aber ausgeschlossen.

Bei draht- oder schlüssellosen Zugangssystemen gilt die widerrechtliche Beschaffung der Zugangsdaten durch Dritte als Entwendung der Fahrzeugschlüssel. In diesen Fällen übernimmt der Versicherer die Kosten der Neucodierung für die Fahrzeugschlösser.

VKB erweitert das Maklergeschäft

Mit dem „GewerbeSchutz“ stellt die Versicherungskammer Bayern kooperierenden Maklern eine Versicherungslösung für kleine und mittlere Gewerbetreibende bereit. Die Lösung eignet sich für Kunden bis 500.000 Euro Jahresumsatz und mit bis zu zehn Mitarbeitern.

Der Versicherungsschutz beinhaltet Betriebshaftpflicht, Inhalt, Glas, Elektronik, Werkverkehr und Ertragsschutz für kleine bis mittlere Betriebe. Zusätzlich kann der Unternehmer die Betriebsunterbrechung je nach Bedarf einschließen, zum Beispiel bei Gastronomiebetrieben. Den Leistungsumfang legt der Makler je nach Kundenbedarf durch die einzeln auswählbaren Module fest.

Im Angebotsprogramm im Beraterportal „AloA“ des Versicherers werden maximal 15 Risikofragen gestellt. Die Versicherungskammer hatte kürzlich das Maklergeschäft im Kompositbereich bundesweit ausgebaut (VersicherungsJournal 23.7.2018).

Universa verzichtet auf Einwand bei grober Fahrlässigkeit

In der Exklusivdeckung des Wohngebäudetarifs verzichtet die Universa Allgemeine Versicherung AG bis zur Versicherungssumme auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit; bisher war dies auf 50.000 Euro begrenzt.

In den Tarifvarianten Komfort und Kompakt wurde die Entschädigungsgrenze bei grob fahrlässig verursachten Schäden von 3.000 auf 50.000 Euro erhöht. Der verbesserte Schutz gilt seit September sowohl für das Neugeschäft als auch für bestehende Verträge.

Howden gründet „Cyber & Crime Unit“

Theodoros Bitis (Bild: Howden)

Mit einer neuen „Cyber & Crime Unit“ reagiert der D&O-Spezialmakler Howden Germany GmbH auf das gestiegene Risikobewusstsein in den Chefetagen im Umgang mit Datenschutz- und Cyberkriminalitäts-Gefahren. Den Geschäftsbereich leitet Theodoros Bitis (40). Der Rechtsanwalt und Financial Lines-Experte stieg 2010 bei Hendricks & CO., der Vorgesellschaft von Howden Germany, ein.

Die neue Sparte soll die Zusammenarbeit mit Versicherern und Dienstleistern rund um die Cyber- und Vertrauensschaden-Versicherungen erweitern und neue Kooperationen anbahnen. Ziel sind besonders weitgehende 360-Grad-Deckungskonzepte von den marktführenden Assekuranzen.

Durch die zunehmende Digitalisierung, aber auch durch neue gesetzliche Vorgaben wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), hätten sich bestehende Versicherungskonzepte oft als lückenhaft herausgestellt. Gängige Produkte am Markt würden nur einen Teil der Cyberrisiken übernehmen, weil im Vorfeld keine oder nur unzureichende Maßnahmen zur Risikoqualifizierung in den Unternehmen durchgeführt werden, wird mitgeteilt.