Riester kann bald auch zur energetischen Sanierung genutzt werden

5.12.2022

Das am Freitag vom Bundestag beschlossene Jahressteuergesetz 2022 sieht unter anderem vor, dass die Riester-Förderung ab 2024 auch zur energetischen Modernisierung von selbst genutztem Wohneigentum verwendet werden kann. Bisher war dies, auf den Immobilienbereich bezogen, förderunschädlich nur für den Bau und Kauf sowie für den altersgerechten Umbau zulässig.

Dies berichtet der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV) in einer Pressemitteilung. Gefördertes Altersvorsorge-Kapital kann demnach für Sanierungsmaßnahmen wie Dämmung, neue Außentüren und Fenster, einen Austausch der Heizungsanlage oder deren Optimierung sowie den Einbau digitaler Regelungstechnik eingesetzt werden.

Die Maßnahmen müssen dem DSGV zufolge jenen Anforderungen genügen, die auch für die steuerliche Förderung gelten. Dazu zählt eine Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens. Bis zu drei Jahre nach Anschaffung der selbst genutzten Immobilie sind für deren Umbau mindestens 6.000 Euro Riester-gefördertes Kapital zu entnehmen, zu einem späteren Zeitpunkt müssen es mindestens 20.000 Euro sein.

Die Stiftung Warentest hat kürzlich in einem Beitrag die bis dato einzigen fünf Auszahlungs-Möglichkeiten für angespartes Riester-Kapital vorgestellt. Thematisiert wurden die lebenslange Rente, eine Teilauszahlung plus Verrentung des Restkapitals, die Kündigung des Vertrages, die Investition in Wohneigentum und die Abfindung bei geringen Beträgen (VersicherungsJournal 15.7.2022).