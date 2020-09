Riesige Unterschiede bei den PKV-Abschlusskosten

2.9.2020 – Im vergangenen Jahr betrug der durchschnittliche Abschlusskostensatz der privaten Krankenversicherer 6,52 Prozent. Auf die niedrigste Quote kam laut dem Map-Report 916 die FAMK mit hauchdünn unter zwei Prozent. Für die Ergo wird mit fast 20 Prozent der höchste Wert ausgewiesen.

Die privaten Krankenversicherer haben 2019 im Schnitt 6,52 (2018: 6,34) Prozent der verdienten Bruttobeitragseinnahmen als Abschlussaufwendungen ausgegeben. Dies ist dem Map-Report Nummer 916 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2019“ (VersicherungsJournal 31.8.2020) zu entnehmen.

Der durchschnittliche Abschlusskostensatz (Abschlussaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) hat sich in den vergangenen sechs Jahren kaum verändert und liegt weiterhin deutlich unter den Werten aus den Jahren vor dem Provisionsdeckel. Ein anderes Bild zeigt sich hingegen bei den Abschlussaufwendungen (2.9.2020).

Die Krankenversicherer mit den niedrigsten Abschlusskostensätzen

Die Abschlusskostenquoten der einzelnen privaten Krankenversicherer gingen auch 2019 weit auseinander, wie der Map-Report 916 zeigt. Insgesamt zehn Anbieter kommen auf Quoten von unter sechs Prozent. Der mit Abstand niedrigste Wert steht mit knapp zwei Prozent für die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) zu Buche.

Vergleichsweise günstig kauften auch die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG (früher Pax-Familienfürsorge) und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG ihr Neugeschäft ein. Die Quoten lagen zwischen 3,3 und 4,8 Prozent.

Die PKV-Anbieter mit den höchsten Abschlusskostensätzen

Auf der anderen Seite hatten zehn Unternehmen Abschlusskosten von über acht Prozent des Prämienaufkommens zu verzeichnen. Der höchste Wert wird mit fast 20 Prozent für die Ergo Krankenversicherung AG (früher Ergo Direkt; 28.3.2019) ausgewiesen.

Bei der Concordia Krankenversicherungs-AG und der Hansemerkur Krankenversicherung AG waren es jeweils über zwölf Prozent, bei der Arag Krankenversicherungs-AG über zehn Prozent. Knapp unter dieser Marke blieben die Württembergische Krankenversicherung AG und die UKV – Union Krankenversicherung AG.

„Bei hohem Wachstum fallen höhere Abschlusskosten an. Da zudem auch die Abschlusskostenquote bezogen auf die Beiträge ermittelt wird, weisen Unternehmen mit hohen Beitragseinnahmen tendenziell niedrigere Sätze aus, während kleinere und mittlere Anbieter zu höheren Kennzahlen neigen“, erläutert der Map-Report-Chefredakteur.

Insofern seien die hohen Quoten von Concordia, Hansemerkur oder der auf Zusatzversicherungen spezialisierten Ergo kaum verwunderlich, so Klages weiter.

Gewinner und Verlierer

Auffällig ist, dass nur 13 der 31 aufgelisteten Anbieter eine Steigerung des Abschlusskostensatzes zu verzeichnen hatten. Nur bei zehn Unternehmen ging es um mehr als 0,1 Prozentpunkte bergauf.

Das größte Plus haben die Analysten für die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (früher Central, 2.7.2020) mit über 1,1 Prozentpunkten errechnet. Bei der Concordia, der Ergo und der Gothaer Krankenversicherung AG erhöhten sich die Quoten um zwischen knapp einem und rund 0,7 Prozentpunkte.

Den Abschlusskostensatz am stärksten heruntergeschraubt hat die DEVK Krankenversicherungs-AG (minus fast 0,7 Prozentpunkte). Vergleichsweise hohe Rückgänge zwischen 0,5 und 0,4 Prozentpunkten hatten ferner die Universa Krankenversicherung a.G., die UKV, die Inter Krankenversicherung AG und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. zu verzeichnen.

In der Stichprobe fehlen Daten von Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG, Ottonova Krankenversicherung AG und Vigo Krankenversicherung VVaG. Hintergrund: Deren Geschäftsberichte lagen bei Redaktionsschluss am 1. August noch nicht vor.

Abschlussaufwendungen: Nicht nur unter Kostenaspekten betrachten

Klages führt im Heft weiter aus, dass insbesondere in den sozialpolitischen Diskussionen hohe Abschlusskosten immer wieder angeprangert würden. In der Regel werde dabei der Vorwurf geäußert, die PKV gebe zu viel Geld für Provisionen und Werbung aus. Nach seiner Ansicht ist dieses Argument nicht zu unterschätzen und bei Umdeckungen zutreffend.

„Die Abschlussaufwendungen sollten nicht nur unter Kostenaspekten gesehen werden“, meint der Map-Report-Chefredakteur. Denn in gewisser Weise stellten diese auch eine Art Investition in die Zukunft dar. Nur so sei es möglich, dem Bestand neue Versicherungen beziehungsweise neue Versicherte zuzuführen.

Klages zur Einordnung der Abschlusskostensätze: „Die Quote der Abschlussaufwendungen ist abhängig vom Umfang des Neu- und Veränderungsgeschäfts. Dabei sind zudem die Zugangswege und Vertriebsstrukturen des jeweiligen Unternehmens zu beachten.“

Bezugshinweis und weitere Studieninhalte

Der Map-Report Nummer 916 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2019“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 128 Seiten Übersichten zu insgesamt 26 Bilanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2019) von bis zu 37 Anbietern.

Zudem haben die Analysten erstmals ein Bilanz-Rating veröffentlicht, deren detaillierte Ergebnisse ebenfalls in dem Heft publiziert wurden. Der Map-Report 916 bietet auch Einzelübersichten mit acht ausgewählten Kennzahlen in der Zeitreihe von 2008 bis 2019 zu 28 Gesellschaften. Das Heft ist als E-Paper ab 353,85 Euro brutto über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.