Riesige Unterschiede bei den PKV-Abschlusskosten

3.9.2018 – Die privaten Krankenversicherer hatten im vergangenen Jahr im Schnitt einen Abschlusskostensatz von 6,28 Prozent zu verzeichnen, wie der Map-Report 903 zeigt. Auf die niedrigste Quote kam die LKH mit rund 1,3 Prozent, während für die Hansemerkur AG mit fast zwölf Prozent der höchste Wert ausgewiesen wird.

2017 haben die privaten Krankenversicherer in etwa genauso viel an Abschlussaufwendungen ausgegeben wie im Jahr zuvor. Zwar weist der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) im Rechenschaftsbericht 2017 nach vorläufigen Zahlen ein leichtes Minus von 0,4 Prozent auf 2.430 Millionen Euro aus. Der gleiche Wert wurde aber auch im 2016er-Bericht ausgewiesen und in der aktuellen Auflage dann um etwa zehn Millionen Euro nach oben korrigiert.

Damit haben die PKV-Anbieter 2017 wohl immer noch etwas mehr an Abschlussaufwendungen ausgegeben als vier Jahre zuvor und sogar rund 80 Millionen Euro mehr als drei Jahre zuvor. Seinerzeit wurde mit knapp 2.350 Millionen Euro der Tiefststand seit 2005 erreicht.

Im Vergleich zu den Jahren 2009 bis 2011 zeigen sich jedoch dennoch die Auswirkungen des Provisionsdeckels (VersicherungsJournal 31.10.2011). Denn damals lagen die Werte mit zwischen rund 2.650 und etwa 2.750 Millionen Euro deutlich höher als im vergangenen Jahr.

Schwächeres Neugeschäft

Neben den Auswirkungen des Provisionsdeckels dürfte auch das deutlich schwächere Neugeschäft zu der im Vergleich zu 2011 zu beobachtenden Reduzierung der Abschlussaufwendungen beigetragen haben.

Betrug der Bruttoneuzugang an Vollversicherten 2010 noch etwa 500.000 Personen, so waren es 2017 mit 280.500 nur etwas mehr als halb so viele. Allerdings gab es im Vergleich zu 2016 eine Zunahme, auch wenn sie – nach vorläufigen Zahlen – mit 200 Personen auf überschaubarem Niveau blieb. Jedoch fiel der Bruttoneuzugang aktuell um rund fünf Prozent niedriger aus als in den Jahren 2014 und 2015, was den leichten Anstieg der Abschlussaufwendungen zum Teil erklären könnte.

Abschlusskostensatz deutlich gesunken

Beim Abschlusskostensatz (Abschlussaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) zeigt sich ein anderes Bild als bei den Abschlussaufwendungen. Dies ist dem Map-Report Nummer 903 „Bilanzanalyse: Private Krankenversicherung 2008 bis 2017“ zu entnehmen.

Hier war 2017 – nach zuvor zwei Steigerungen in Folge – im Branchenschnitt eine Verminderung von 6,52 auf einen neuen Tiefstwert von 6,28 Prozent zu beobachten. Dies dürfte den zum Teil deutlichen Beitragserhöhungen im vergangenen Jahr geschuldet sein. (VersicherungsJournal 8.8.2017, 24.7.2018). Allerdings lagen die Werte in den Jahren 2007 bis 2011 mit jeweils mindestens rund acht Prozent in etwa ein Viertel höher.

Eine genaue Analyse der Zusammenhänge ist an dieser Stelle nicht möglich. Denn Daten zu den Abschlussaufwendungen sowie zu den Beiträgen (woraus sich die Abschlusskostenquote errechnet) werden von den Anbietern meist nur insgesamt und nicht aufgeschlüsselt nach Voll- und Zusatzversicherung veröffentlicht. Gleiches gilt auch für Zahlen zum Bruttoneugeschäft in der Vollversicherung.

Die Gesellschaften mit den niedrigsten Abschlusskostensätzen

Die Abschlusskostensätze der einzelnen privaten Krankenversicherer gingen auch 2017 weit auseinander, wie der Map-Report 903 zeigt. Die mit Abstand niedrigsten Quoten stehen mit deutlich unter zwei Prozent für die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) und die Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) zu Buche.

Vergleichsweise günstig kauften auch die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG und die Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen ihr Neugeschäft ein. Die Abschlusskostensätze lagen zwischen rund 3,5 und knapp 4,7 Prozent.

Die Anbieter mit den höchsten Abschlusskostensätzen

Insgesamt drei Gesellschaften hatten den Map-Report-Daten zufolge Abschlussaufwendungen zu verzeichnen, die über zehn Prozent der Beitragseinnahmen ausmachten. Jeweils über elf Prozent standen für die Hansemerkur Krankenversicherung AG und die Concordia Krankenversicherungs-AG zu Buche.

Die Württembergische Krankenversicherung AG kam ebenfalls auf eine von über zehn Prozent. Knapp unter dieser Marke blieb die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG. Vergleichsweise teuer kauften auch die DEVK Krankenversicherungs-AG und die UKV – Union Krankenversicherung AG ihr Neugeschäft ein.

Gewinner und Verlierer

Auffällig ist, dass nicht einmal jeder dritte der 31 aufgelisteten Anbieter eine Steigerung des Abschlusskostensatzes zu verzeichnen hatte. Das größte Plus gab es mit jeweils über einem Prozentpunkt bei der Halleschen Krankenversicherung a.G., der DEVK und der Nürnberger Krankenversicherung AG.

Den Abschlusskostensatz am stärksten heruntergeschraubt hat die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. (minus fast zwei Prozentpunkte). Vergleichsweise hohe Rückgänge zwischen knapp 1,2 und 0,6 Prozentpunkten hatten ferner die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die Continentale Krankenversicherung a.G. sowie die Pax-Familienfürsorge zu verzeichnen.

Weitere Studiendetails

Der Map-Report Nummer 903 „Bilanzanalyse: Private Krankenversicherung 2008 bis 2017“ enthält auf 119 Seiten Übersichten und Grafiken zu diversen Geschäftszahlen wie Verwaltungskosten- und Abschlusskostenquote, Beitragseinnahmen und Marktanteilen von bis zu 38 privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften. Weitere Hintergrund-Informationen zu der Untersuchung sind auf dieser Internetseite zu finden.

Für 30 Anbieter der Krankenvollversicherung werden darüber hinaus auf jeweils zwei Seiten acht Kennzahlen im Langfristvergleich zum Markt tabellarisch und grafisch dargestellt.

Allianz Private Krankenversicherungs-AG: Abschlusskostenquote 2006 bis 2017 im Vergleich zum Markt

(Bild: Map-Report 903)

Bei den Abschlusskostensätzen zeigt sich beispielsweise, dass auf Zwölfjahressicht betrachtet die Allianz Private Krankenversicherungs-AG bis 2013 deutlich unter und seitdem zunehmend über dem Marktdurchschnitt liegt. Die Debeka liegt hingegen kontinuierlich klar unter dem Schnitt.

Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G.: Abschlusskostenquote 2006 bis 2017 im Vergleich zum Markt

(Bild: Map-Report 903)

