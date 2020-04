Richter nimmt Kfz-Haftpflichtversicherer ins Gebet

8.4.2020 – Das Risiko, dass eine Werkstatt einem Geschädigten nach einem Verkehrsunfall höhere Kosten als angemessen in Rechnung stellt, trägt der Verursacher des Schadens, mithin sein Haftpflichtversicherer. Das hat das Amtsgericht Coburg mit Urteil vom 28. Oktober 2019 entschieden (15 C 1423/19).

Der Personenkraftwagen der Klägerin war bei einem Unfall beschädigt worden. Die Beteiligten waren sich darüber einig, dass ausschließlich der Unfallgegner für den Zwischenfall verantwortlich war.

Kfz-Haftpflichtversicherer will 95 Euro abziehen

Das wurde auch von dessen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer nicht bestritten. Er weigerte sich jedoch, den Schaden in voller Höhe zu regulieren. So hielt er zum Beispiel eine Fahrzeugwäsche für überflüssig. Deren Kosten in Höhe von knapp 15 Euro wollte er daher nicht übernehmen.

Auch an den von der Werkstatt in Rechnung gestellten Kosten für die Verbringung des reparierten Fahrzeugs in eine Lackiererei hatte der Versicherer etwas auszusetzen. Statt der in dem Schadensgutachten genannten und von der Werkstatt schließlich auch berechneten rund 160 Euro hielt der Versicherer lediglich 80 Euro für angemessen und zwar ohne nähere Begründung.

Verweis auf Gutachten des beauftragten Sachverständigen

Für diese Art der Schadenregulierung hatte das von der Geschädigten angerufene Coburger Amtsgericht keinerlei Verständnis. Es gab ihrer Klage gegen den Versicherer statt.

Das Gericht hielt es für nachvollziehbar, dass ein repariertes Fahrzeug, bevor es lackiert wird, gewaschen werden muss. Die Klägerin habe daher einen Anspruch auf Erstattung der Kosten der Fahrzeugwäsche.

Auch an der Höhe der Verbringungskosten hatte das Gericht nichts auszusetzen. Denn dieser Betrag sei auch von dem mit der Begutachtung des Fahrzeugs der Klägerin beauftragten Sachverständigen genannt worden.

Versicherer trägt das Werkstattrisiko

Im Übrigen sei es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ausschließlich Sache des Schädigers beziehungsweise seines Haftpflichtanbieters, das sogenannte Werkstattrisiko zu tragen.

Der Versicherer könne zwar der Meinung sein, dass die Werkstatt falsch repariert oder einen unrichtigen Reparaturweg eingeschlagen hat, indem sie zum Beispiel ein Fahrzeug ohne Notwendigkeit zu einer Lackiererei gebracht hat. Es sei aber seine Sache, dagegen vorzugehen und sich eventuelle Regressansprüche des Geschädigten abtreten zu lassen.

Richter findet deutliche Worte an den Kfz-Versicherer

Wie wenig Verständnis das Gericht für die Regulierungspraxis des Versicherers hat, belegt folgende Bemerkung: „Die Klägerin hatte nach dem Unfallgeschehen ein Schadensgutachten eingeholt und ihre Werkstatt mit der Reparatur beauftragt. In beiden sind Verbringungskosten mit 159,90 Euro netto enthalten.

Hierauf hat die Beklagte in ihrer bekannten Art, ohne nähere Begründung unabhängig örtlicher Kostenstrukturen 80 Euro nette reguliert. Dass vor dem Lackiervorgang das Fahrzeug gewaschen werden muss, erschließt sich nahtlos, so dass auch die hierfür angesetzte Rechnungsposition von 14,90 Euro netto nicht dem Geschädigten zum Nachteil gereichen darf.“