Rentner bekommen ab Juli deutlich mehr Geld

23.3.2022 – Die Renten steigen für Ruheständler in den alten Bundesländern zum 1. Juli um knapp 5,4 Prozent, in den neuen Ländern um über 6,1 Prozent. Dies gab das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am Dienstag bekannt. Für den Eckrentner erhöht sich die monatliche Bruttorente im Westen um rund 82 Euro und im Osten um etwa 92 Euro.

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten in diesem Jahr eine deutliche Erhöhung ihrer Ruhestandsbezüge. Zum 1. Juli steigen diese in Westdeutschland um 5,35 Prozent und in Ostdeutschland um 6,12 Prozent.

Dies teilte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) am Dienstag unter Verweis auf jetzt vorliegende Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und der Deutschen Rentenversicherung Bund mit.

Höchste Zunahme seit Jahren

Die beiden vorgenannten Zuwachsraten stellen die höchsten Werte seit 2009 dar. Im Westen fällt die Steigerung um 0,9 Prozentpunkte höher aus als vor sechs Jahren beim Höchststand im Betrachtungszeitraum, im Osten um knapp 0,2 Prozentpunkte höher (VersicherungsJournal 22.3.2016).

Im vergangenen Jahr hatten die Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundesländern eine Nullrunde hinnehmen müssen. In den neuen Ländern hatte es nur eine Mini-Erhöhung um 0,72 Prozent gegeben

Eigentlich hätten die Renten wegen einer rückläufigen Lohnentwicklung sogar sinken müssen (19.3.2021). Das aber ist durch die vor über einem Jahrzehnt gesetzlich verankerte Rentengarantie (7.5.2009) ausgeschlossen.

Hubertus Heil: „Gute Nachricht“

„Das ist eine gute Nachricht für die Menschen, die durch ihre Arbeit jahrelang den Laden am Laufen gehalten haben“, lässt sich Bundesarbeits- und -sozialminister Hubertus Heil (SPD) in einer Pressemitteilung zitieren.

„Gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen – sei es durch steigende Preise oder die internationale Krisenlage – ist es wichtig, zu sehen, dass unser Rentensystem funktioniert. Die Entwicklung der Renten darf nicht von der Entwicklung der Löhne abgekoppelt werden.“

Hintergrund zur Rentenanpassung

Die Rentenerhöhungen folgen grundsätzlich der Lohnentwicklung. Die für die Rentenanpassung relevante Lohnsteigerung betrug nach Angaben des Ministeriums 5,8 Prozent in den alten und 5,3 Prozent in den neuen Ländern.

Der Faktor Altersvorsorge-Aufwendungen (auch Riester-Faktor genannt) kam aktuell erneut nicht zur Anwendung, da sich der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung auch 2021 nicht verändert hat. Anders sieht es beim sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor aus. Dieser wirkte sich um 0,76 Prozentpunkte steigernd auf die Rentenanpassung aus, teilte das BMAS weiter mit.

Zum Tragen kam erstmals seit Längerem auch wieder der zusammen mit der Rentengarantie eingeführte Nachholfaktor. Dieser war eigentlich bis 2025 ausgesetzt (Medienspiegel 13.5.2020), wurde aber – wie im Koalitionsvertrag der Ampelregierung vereinbart – nun wieder eingesetzt. Somit wird die theoretisch errechnete, aber praktisch unterbliebene Rentenkürzung aus dem Vorjahr nun nachgeholt.

Die Rentenangleichung Ost fällt in diesem Jahr höher aus als nach der tatsächlichen Lohnentwicklung. Ursache hierfür sind die im Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz (16.2.2017, 2.6.2017, 7.7.2017) festgelegten Angleichungsschritte. Danach muss der Rentenwert Ost 2022 mindestens 98,6 Prozent des Westniveaus erreichen. Im Ergebnis kommt es so zu den oben genannten Werten.

Statistischer Revisionseffekt wurde bereinigt

Das BMAS wies darauf hin, dass im Rahmen der kommenden Rentenanpassung „auch ein statistischer Revisionseffekt bereinigt [werde], durch den im vergangenen Jahr die rentenanpassungs-relevante Lohnentwicklung um etwa zwei Prozentpunkte zu gering ausgefallen war, was sich aufgrund der Rentengarantie aber nicht auf die Höhe der Renten ausgewirkt hatte“.

Damit passe auch das Sicherungsniveau vor Steuern (sogenanntes Rentenniveau) wieder zur Haltelinie von 48 Prozent. Im Ergebnis ergebe sich so ein Ausgleichsbedarf in Höhe von minus 1,17 Prozent, der mit der diesjährigen Rentenanpassung abgebaut werde, wird weiter mitgeteilt.

Standardrente steigt um 82 Euro (West) und 92 Euro (Ost) pro Monat

Durch die Rentensteigerung erhöhen sich auch die Rentenwerte. Derzeit liegen diese bei 34,19 Euro (West) beziehungsweise bei 33,47 Euro (Ost). Ab Juli sind es dann 36,02 Euro in den alten beziehungsweise 35,52 Euro in den neuen Bundesländern.

Die Bruttorente des Eckrentners steigt damit in den alten Bundesländern rein rechnerisch von 1.538,55 auf 1.620,90 Euro. In den neuen Bundesländern gibt es eine Erhöhung dieser Standardrente von 1.506,15 auf 1.598,40 Euro.

Die Steigerung 82 Euro fällt im Westen um über 30 Euro höher aus als vor zwei Jahren. Im Osten liegt sie mit 92 Euro um über 32 Euro höher als im Vorvorjahr. Die Kehrseite der Medaille: Durch die Rentenanpassung dürften erneut mehrere Zehntausend Versicherte steuerpflichtig werden.