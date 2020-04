Rentenzahlungen steigen auf Rekordhoch

3.4.2020

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Lebensversicherer 84,5 Milliarden Euro an Leistungen aus Lebens- und Rentenversicherungen ausbezahlt. Das waren 7,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag mit. Die Leistungen der Pensionskassen und Pensionsfonds sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Rund ein Achtel davon entfiel laut GDV auf laufende Rentenzahlungen aus Haupt- und Zusatzversicherungen. Hier ging es um 3,1 Prozent auf eine neue Rekordsumme von etwa 10,7 Milliarden aufwärts. Damit gewännen die laufenden Zahlungen stetig an Bedeutung, hebt der Verband hervor.

Ausgezahlte Renten in Milliarden Euro (Bild: GDV)

Das Gesamtvolumen der Rentenzahlungen ist seit 2008 kontinuierlich angestiegen – insgesamt um fast zwei Drittel. 2009 lag die ausgezahlte Summe noch unter sieben Milliarden Euro. Fünf Jahre später waren es bereits über neun – und 2017 erstmals über zehn Milliarden Euro. 2018 hatte die Summe bei 10,4 Milliarden Euro gelegen (VersicherungsJournal 29.3.2019).