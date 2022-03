Rentenversicherung erkennt Berufsgrundschuljahr nicht an

22.3.2022 – Ein Berufsgrundschuljahr, das vor Vollendung des 17. Lebensjahrs absolviert wurde, kann nicht als Anrechnungszeit im Versicherungsverlauf der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 21. Oktober 2021 entschieden (B 5 R 23/21 R).

Noch bevor der Kläger eine Berufsausbildung zum Betonbauer begonnen hatte, absolvierte er ein Berufsgrundschuljahr im Berufsfeld „Bautechnik“ an einer staatlichen Berufsschule. Das Jahr wurde auf seine Ausbildung angerechnet, so dass sich diese auf knapp zwei Jahre verkürzte.

Keine Anrechnungszeit?

Im Rahmen eines Kontenklärungs-Verfahrens gab der Mann Jahre später an, während des Berufsgrundschuljahres eine Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungs-Förderungs-Gesetz (BAföG) bezogen zu haben.

Der gesetzliche Rentenversicherer erkannte anschließend die Zeiten seiner betrieblichen Ausbildung als Pflichtbeitragszeiten an. Eine Vormerkung des Berufsgrundschuljahres als Anrechnungszeit lehnte er jedoch ab. Das begründete er damit, dass der Kläger das Jahr vor Vollendung seines 17. Lebensjahrs absolviert habe. Es könne folglich auch nicht als schulische Ausbildung berücksichtigt werden.

Benachteiligung gegenüber anderen Absolventen

Gegen die Nichtanerkennung des Jahres setzte sich der Betonbauer vor Gericht zur Wehr. Sein Argument: Das Berufsgrundschuljahr sei integraler Bestandteil seiner Ausbildung gewesen.

Wenn sein Versicherungsverlauf dies weder über die Beitragszeiten, noch über die Anrechnungszeiten abbilde, werde er gegenüber den Absolventen einer dreijährigen betrieblichen Ausbildung ungerechtfertigt benachteiligt. Bei diesen würden nämlich unabhängig von ihrem Lebensalter drei Jahre als Pflichtbeitragszeiten anerkannt.

Keine unangemessene Benachteiligung

Mit seiner Klage hatte der Versicherte jedoch weder vor dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Sozialgericht Karlsruhe, noch vor dem von ihm in Berufung angerufenen Landessozialgericht Baden-Württemberg Erfolg. In letzter Instanz wies auch das Bundessozialgericht seine Forderung als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter besteht zwar grundsätzlich ein Anspruch darauf, dass Zeiten eines Berufsgrundschuljahres als Anrechnungszeit bei der Ermittlung eines Versicherungsverlaufs zur gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden müssen. Das gelte aber nur für Zeiten, die nach Vollendung des 17. Lebensjahrs eines Versicherten absolviert wurden.

Keine beitragspflichtige betriebliche Ausbildung

Diese Beschränkung stelle auch keinen Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-Grundsatz des Artikel 3 Absatz 1 GG dar. Denn der Betonbauer werde entgegen seiner Auffassung gegenüber anderen Auszubildenden, deren Ausbildungszeit unabhängig von ihrem Alter während der gesamten Ausbildung berücksichtigt werde, nicht unangemessen benachteiligt.

Für die würden nämlich während der gesamten Zeit Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet. Das sei während des BAföG-Bezugs des Klägers jedoch nicht geschehen. Denn er habe sich während des Berufsgrundschuljahres weder in einem Beschäftigungs-Verhältnis, noch in einer beitragspflichtigen betrieblichen Ausbildung befunden.