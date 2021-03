Rentenversicherung auch für alte Spekulanten

8.3.2021 – Die Helvetia Leben startet mit einer neuen Produktfamilie „CleverProtect“. Die Signal Iduna stellt bei ihrer überarbeiteten Siggi-Police auf die Bruttomethode um. Die Dortmunder erweitert „kraftvoll“ ihren „Plan D“. Bei der Continentalen können auch Rentner noch spekulieren. Die Liechtensteiner Squarelife bietet eine fondsgebundene Versicherung als online-abschließbaren Honorartarif.

Mit „CleverProtect“ bringt Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland eine Produktfamilie auf den Markt, die das Risiko einer Berufsunfähigkeit oder den Verlust von 17 elementaren Grundfähigkeiten auf Fondsbasis absichert.

Helvetia setzt auf Entwicklung des Kapitalmarktes

Teile der Beiträge werden in Investmentfonds angelegt. Die Versicherten können zwischen drei Portfolien mit unterschiedlichen Schwerpunkten wählen. Bei einer guten Wertentwicklung der Körbe profitieren sie nach Angaben der Helvetia von dauerhaft günstigen Beiträgen und eventuell sogar einem Guthaben am Ende der Vertragslaufzeit.

Über Nachversicherungs-Garantien kann die Absicherung an die individuelle Lebens- und Einkommensentwicklung angepasst werden. Es kann die Leistung bei Arbeitsunfähigkeit eingeschlossen werden, so dass bei einer sechsmonatigen Krankschreibung eine Leistung fällig wird.

Der Einschluss der Arbeitsunfähigkeit zur Grundfähigkeits-Versicherung sichert den Leistungsfall aufgrund psychischer Erkrankungen zumindest temporär ab. Des Weiteren kann der Schutz für den Verlust von Grundfähigkeiten ab einem Alter von sechs Jahren vereinbart werden, inklusive einer späteren Wechseloption in die Berufsunfähigkeits-Absicherung.

Grundfähigkeit auch für Schüler bei der Dortmunder

Die Dortmunder Lebensversicherung AG sichert mit ihrer Grundfähigkeits-Versicherung „Plan D“ auch die Erwerbsunfähigkeit ab. Das „Kraftpaket“ schließt zusätzliche Fähigkeiten ein und bietet die neuen Bausteine „Die Arbeit“ und „Der Krankenschein“. Neu ist die Jahresrente als Einmalleistung für den Fall, in dem der Versicherte innerhalb der ersten fünf Jahre, in denen er eine Leistung erhält, stirbt.

„Die Arbeit“ leistet die vereinbarte Rentenzahlung, wenn der Kunde weniger als drei Stunden am Tag erwerbsfähig sein kann. „Der Krankenschein“ zahlt nach sechsmonatiger Krankschreibung eine Leistung. Fähigkeiten wie Gehen, Stehen oder der Gebrauch einer Hand sind im Paket „Die 1“ enthalten, welches um Heben und Tragen erweitert wurde.

In „Die 2“ kommen Fähigkeiten aus dem Bereich des Denkens dazu, außerdem die Funktion von Herz und Lunge. „Die 3“ enthält als neue Leistungsauslöser schwere Depression und Schizophrenie. Geht eine der versicherten Fähigkeiten verloren, wird die vereinbarte Rente gezahlt.

Plan D gibt es auch für Schüler ab fünf Jahren. Mit der Option „Der Schichtwechsel“ können sie beim Start ins Berufsleben ohne neue Gesundheitsprüfung in eine Berufsunfähigkeits-Versicherung wechseln. Alternativ können sie die Bausteine „Die Arbeit“ oder „Der Krankenschein“ dazu wählen.

Squarelife nimmt digitale Einmalanlage

Die „FUTURO Vorsorge“ wird online durch die Liechtensteiner Squarelife Insurance AG angeboten. Es handelt sich um eine investmentgebundene Lebensversicherung gegen Einmalprämie. Bei der Kapitalanlage handelt es sich um eine strukturierte Anleihe (Multi-Asset-Index) der Barclays Bank Plc, die dafür keinerlei Haftung trägt.

Das Produkt mit der Online-Abschlussstrecke wurde von DFL Digital Finance Life GmbH für die Zielgruppe „Best Ager“ und für auslaufende Lebensversicherungen entwickelt. Die aktuelle Online-Variante ist als Honorartarif konzipiert. Weitere Produktvarianten für klassische Vertriebswege sind verfügbar.

Dem Basisinformationsblatt ist zu entnehmen, dass „deutliche Schwankungen im Vertragsverlauf“ möglich sind und ein „Verlustrisiko für die gesamten gezahlten Anlagebeträge“ besteht.

Das innerhalb der Versicherung angesparte Vertragsguthaben bildet nach liechtensteinischem Recht ein Sondervermögen, auf das nur der Kunde Zugriff hat. Squarelife gehört keinem gesetzlichen Sicherungsfonds an.

Signal Iduna führt die Bruttomethode ein

Neu bei der Fondspolice „SI GLOBAL GARANT INVEST“ (kurz: SIGGI) sind die Zusatzbausteine „Sicherheit+“ und „Ablaufmanagement+“. Zudem ermöglicht die Signal Iduna Lebensversicherung a. G. bei ihrem Produkt die Anlage in Exchange Trading Funds (ETFs).

Die Leistungen werden künftig auf Basis der Bruttomethode berechnet. Dabei werden die anfallenden Fondsverwaltungskosten von der angenommenen Wertentwicklung der Fonds abgezogen.

„SIGGI“ ist abschließbar als private Altersvorsorge, Direktversicherung und in der Pensionskasse. Wählbar ist eine Beitragsgarantie zwischen Null und 100 Prozent.

Garantieniveau wird laufend überprüft

Die die neu entwickelten Zusatzbausteine sind bei Vertragsabschluss eingeschlossen, können auf Kundenwunsch aber jederzeit abgewählt werden. Die Police kann um eine Hinterbliebenen-Versorgung und/oder einen Berufsunfähigkeits-Schutz aufgestockt werden. Eine Dread-Disease-Option ist automatisch eingeschlossen.

Um Schwankungen des Kapitalmarktes abzufedern und aufgelaufene Erträge zu sichern, prüft „Sicherheit+“ nach einem festgelegten Stufenplan jeden Monat automatisch, ob das anfängliche Garantieniveau erhöht werden kann.

Das danach startende „Ablaufmanagement+“ schichtet mit dem Ziel des Kapitalerhalts zunächst das Kapital aus der freien Fondsanlage in einen risikoärmeren Fonds um. In der zweiten Phase, spätestens in den letzten fünf Jahren der Vertragslaufzeit, wird die Garantie jährlich nach und nach auf das maximal mögliche Niveau angehoben.

Continentale führt Kapitalmarktbezug für Rentner ein

Die Continentale Lebensversicherung AG bietet mit der Rendite-Plus-Option den investmentorientierten Rentenbezug. Der Kunde kann bis einen Monat vor Rentenbeginn wählen, ob er während der Rente weiter die Renditechancen der Aktienmärkte nutzen möchte oder eine klassische Rente beziehen will.

Zusätzlich zur garantierten Rente, die 75 Prozent der klassischen Variante entspricht, erhält der Kunde eine investmentorientierte Gewinnrente. Diese wird jährlich zu Beginn eines Kalenderjahres neu festgelegt und ist dann für das jeweilige Kalenderjahr garantiert. Die investmentorientierte Gewinnrente kann steigen, fallen oder auch Null betragen – je Entwicklung der Kapitalanlagen.

Der Anlagemechanismus „Chancen-Tracker“, den die Continentale bereits bei ihren „RIG“-Produkten einsetzt, prüft monatlich die Kapitalaufteilung. Investiert werden kann in über 100 Fonds sowie sieben Depots. Switchen und Shiften ist jeweils sechs Mal pro Jahr kostenlos möglich. Für freie Vermittler gibt es ein Erklär-Video sowie speziell für sie aufbereitete Informationen.