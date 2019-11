Rentenversicherer muss trotz Erwerbsfähigkeit zahlen

26.11.2019 – Für eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ist maßgeblich, ob eine Minderung oder Gefährdung der Erwerbsfähigkeit im bisherigen Beruf vorliegt. Das gilt auch dann, wenn der Versicherte seit längerer Zeit arbeitslos ist – so das Sozialgericht Karlsruhe in einem Urteil vom 6. Dezember 2018 (S 11 R 746/19).

WERBUNG

Der Kläger war zuletzt von 2002 bis 2004 lohnabhängig beschäftigt gewesen. Weil er unter starken Lungenproblemen litt, war er danach körperlich nicht mehr ausreichend leistungsfähig, um seinen Beruf ausüben zu können. Er bezog daher Arbeitslosengeld II.

Um trotz seiner gesundheitlichen Probleme wieder am Arbeitsleben teilhaben zu können, beantragte der Erkrankte bei der Deutschen Rentenversicherung Ende 2017 schließlich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Diese Leistungen dienen der berufliche Rehabilitation beziehungsweise der Berufsförderung.

Nicht mehr vorhandene Fähigkeiten?

Der Rentenversicherer lehnte den Antrag ab. Das begründete er damit, dass die Erwerbsfähigkeit des Versicherten nicht wirklich gefährdet sei. Er sei nämlich trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen durchaus in der Lage, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine ihn zumutbare Beschäftigung auszuüben.

Die Rentenkasse räumte zwar ein, dass das nicht für seinen bisherigen Beruf gelte. Der Grundsatz, dass bei der Bewilligung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auf den bisherigen Beruf beziehungsweise die bisher ausgeübte Tätigkeit abgestellt werden müsse, gelte jedoch nicht für längerfristig Erwerbslose.

Denn in Fällen wie denen des Betroffenen würden bezüglich seiner bisherigen Tätigkeit keine auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren Fähigkeiten mehr vorhanden sein. Der „Bezugsberuf“ sei folglich der allgemeine Arbeitsmarkt.

Dauerhafte Minderung der Erwerbsfähigkeit abwendbar

Doch dem schloss sich das Karlsruher Sozialgericht nicht an. Es gab der Klage des Versicherten auf Bewilligung der von ihm beantragten Leistungen statt.

Das Gericht bezog sich in seiner Urteilsbegründung unter anderem auf das Ergebnis einer schriftlichen Befragung der behandelnden Ärzte des Arbeitslosen. Diese hatten bestätigt, dass er an einer Belastungsstörung seiner Lunge sowie an bewegungsabhängigen Schmerzen der Wirbelsäule leidet.

Dabei betonten sie, dass durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben eine dauerhafte Minderung der Erwerbsfähigkeit abgewendet werden könne. Seine bisherige Tätigkeit könne er aus gesundheitlichen Gründen allerdings nicht mehr ausüben.

Bezugspunkt bleibt die bisherige Tätigkeit

Die Richter hielten die Deutsche Rentenversicherung daher zur Leistung verpflichtet. Denn der Bezugspunkt für die Frage der Minderung oder Gefährdung der Erwerbsfähigkeit sei auch bei langfristig Arbeitslosen nicht der allgemeine Arbeitsmarkt.

Abzustellen sei vielmehr auch bei diesem Personenkreis auf den bisherigen Beruf beziehungsweise die bisherige Tätigkeit. Denn für eine zeitliche Begrenzung, nach welcher nicht mehr der zuvor ausgeübten Beruf oder die Tätigkeit Grundlage für eine Leistungsbewilligung sei, fehle es an einem gesetzlichen Anknüpfungspunkt.