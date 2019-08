Rentenantrag: Spielregeln gelten auch für psychisch Kranke

5.8.2019 – Bei einer Begutachtung nach Beantragung einer Erwerbsminderungs-Rente müssen sich auch psychisch Kranke an bestimmte Spielregeln halten. Das setzt voraus, dass der Antragsteller bei der Ermittlung der Leistungs-Voraussetzungen ausreichend mitwirkt. Dies entschied das Sozialgericht Berlin in einem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Urteil vom 21. Juni 2019 (S 105 R 57/18).

Der im Jahr 1990 geborene Kläger hatte im November 2015 bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt, ihm eine Rente wegen Erwerbsminderung zu gewähren. Wegen seiner Erkrankung war er bereits ein Jahr zuvor von einer Gutachterin des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) untersucht worden.

Diese äußerte den Verdacht, dass der Kläger unter einer gravierenden Entwicklungsstörung und Lernbehinderung leidet. Genaue Feststellungen habe sie jedoch nicht treffen können. Denn bei der Untersuchung sei der dominant auftretend Vater des Klägers anwesend gewesen und habe das Gespräch geführt. Der junge Mann selbst habe sich mit keinem Wort geäußert.

Dominant auftretender Vater

Das gleiche Spiel hatte sich bei einer im September 2015 durch die Bundesagentur für Arbeit durchgeführten weiteren Begutachtung wiederholt. Auch bei einer von der Deutschen Rentenversicherung angeordneten psychiatrischen Begutachtung im Juni 2016 erschien der Kläger in Begleitung seines Vaters. Da er auf dessen Teilnahme an der Untersuchung bestand, wurde die Begutachtung nicht durchgeführt.

Der gesetzliche Rentenversicherer nahm das Verhalten des Klägers zum Anlass, seinen Antrag auf Gewährung einer Erwerbsminderungs-Rente abzulehnen. Voraussetzung zur Zahlung einer Rente sei nämlich, dass der Antragsteller bei der Ermittlung der Leistungs-Voraussetzungen ausreichend mitwirke.

Davon könne im Fall des Klägers nicht ausgegangen werden. Denn eine psychiatrische Begutachtung könne nur ohne eine Begleitperson durchgeführt werden. Diese dürfe lediglich bis in den Wartebereich mitkommen.

Schlechte Erfahrungen

In seiner hiergegen gerichteten Klage trug der Antragsteller vor, dass er mit Sachverständigen in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Diese hätten seine Angaben oft unzutreffend wiedergegeben. Der Grundsatz eines fairen Verfahrens gebiete es daher, dass er sich bei der Begutachtung von einer Vertrauensperson wie etwa seinem Vater begleiten lassen dürfe.

Doch dem wollte sich das Berliner Sozialgericht nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Kläger es unmöglich gemacht, den Sachverhalt bezüglich der von ihm behaupteten Erkrankung aufzuklären, indem er auf die Anwesenheit einer Vertrauensperson bestanden habe.

Gefahr von Falschangaben

Der Rentenversicherer sei nämlich von Amts wegen dazu verpflichtet gewesen, zu ermitteln beziehungsweise durch einen Gutachter ermitteln zu lassen, ob die medizinischen Voraussetzungen für die Gewährung der beantragten Rente wegen Erwerbsminderung vorliegen. Dazu sei in dem entschiedenen Fall eine Begutachtung durch einen psychiatrischen Gutachter erforderlich gewesen.

Der habe das Gutachten jedoch nicht erstellen können, weil der Kläger auf die Anwesenheit seines Vaters bestanden habe. Die wichtigste Erkenntnisquelle sei jedoch eine Befragung der zu untersuchenden Person unter vier Augen.

Denn nehme an der Befragung eine Begleitperson teil, so bestehe grundsätzlich die Gefahr, dass der zu Untersuchende aus Rücksicht auf deren Erwartungen keine vollständigen oder wahrheitsgemäßen Angaben mache. Das gelte umso mehr, wenn es sich dabei um Familienangehörige oder Partner handele.

Unter den gegebenen Umständen habe die Deutsche Rentenversicherung den Antrag des Klägers auf Gewährung einer Erwerbsminderungs-Rente daher zu Recht abgelehnt.