Reisestorno nach Kündigung in der Probezeit

26.3.2021 – Kündigt ein Arbeitgeber einer Beschäftigten noch während der Probezeit, kann es sich um eine betriebsbedingte Kündigung im Sinne der Bedingungen einer Reiserücktrittskosten-Versicherung handeln. Das hat das Landgericht Mönchengladbach mit Urteil vom 9. März 2021 entschieden (4 S 30/20).

Der in einer Praxis zweier Ärzte tätigen Klägerin war noch während der Probezeit betriebsbedingt gekündigt worden. Sie sah sich daher dazu veranlasst, eine bereits gebuchte Reise zu stornieren.

Die Stornokosten in Höhe von knapp 2.000 Euro machte sie gegenüber ihrem Reiserücktrittskosten-Versicherer geltend. Denn bedingungsgemäß waren auch Stornokosten versichert, die wegen des „Verlustes des Arbeitsplatzes aufgrund einer betriebsbedingten Kündigung“ anfielen.

Vorhersehbare Probezeitkündigung

Der Versicherer wollte jedoch nicht leisten. Sein Argument: Ein Arbeitnehmer müsse während der Probezeit immer damit rechnen, gekündigt zu werden. Eine Probezeitkündigung sei nämlich als vorhersehbar im Sinne der Versicherungs-Bedingungen anzusehen. Sie löse daher keine Leistungsverpflichtung aus.

Dieser Argumentation schloss sich das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Mönchengladbach an. Es wies die Klage der Versicherten als unbegründet zurück. Mit ihrer beim Landgericht der Stadt eingelegten Berufung hatte die verhinderte Reisende jedoch Erfolg.

Es ist von einer betriebsbedingten Kündigung auszugehen

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war das Berufungsgericht überzeugt, dass der Klägerin tatsächlich betriebsbedingt gekündigt worden war. Die Kündigung sei weder aufgrund ihrer Person noch ihres Verhaltens erfolgt.

Die Klägerin sei vielmehr im Rahmen einer Umstrukturierung unbefristet eingestellt worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass der für sie geschaffene Arbeitsbereich nicht benötigt wird. Die Position sei auch nicht nachbesetzt worden. Es sei daher von einer betriebsbedingten Kündigung auszugehen.

Weder bekannt noch vorhersehbar

Dass sie möglicherweise entlassen werden sollte, sei der Klägerin zum Zeitpunkt der Buchung der Reise weder bekannt noch für sie vorhersehbar gewesen.

Auch dürfe der Begriff der Vorhersehbarkeit in den Versicherungs-Bedingungen nicht so verstanden werden, dass jedes noch so ungewöhnliche Ereignis, das nur bei besonderen Umständen und gänzlich unwahrscheinlich eintreten könnte, als vorhersehbar angesehen wird. Denn das würde den Versicherungsschutz vollständig aushöhlen und nahezu gegenstandslos machen.

Selbstverständlich sei auch während einer Probezeit jederzeit eine betriebsbedingte Kündigung denkbar. „Allein die Kenntnis dieser Möglichkeit führt aber nicht zu der Annahme einer entsprechenden Erwartung. Erwartet ist ein Umstand, wenn er als halbwegs sichere Folge eines Tuns antizipierbar ist, wenn also sein Eintritt überwiegend wahrscheinlich ist“, so das Gericht.

Versicherer zur Leistung verpflichtet

In dem entschiedenen Fall könne aber als sicher angesehen werden, dass die Klägerin die Reise nicht gebucht hätte, wenn sie die betriebsbedingte Kündigung tatsächlich ernsthaft erwartet hätte. Der Versicherer sei daher zur Leistung verpflichtet.

Das Gericht sah keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zuzulassen.