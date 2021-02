Reiserücktritts-Versicherung: Bis wann storniert werden muss

18.2.2021 – Eine Reise muss nicht bereits bei den ersten Anzeichen einer möglichen Verhinderung storniert werden, um einen Anspruch auf eine vollständige Erstattung der Stornokosten durch einen Reiserücktrittskosten-Versicherer zu haben. Das hat das Amtsgericht Bergisch-Gladbach mit Urteil vom 5. Oktober 2020 entschieden (66 C 95/20).

Der Kläger hatte für sich und seine Ehefrau eine Flusskreuzfahrt gebucht. Die Reise sollte am 15. September 2018 beginnen. Am Tag der Buchung schloss er eine Reiserücktrittskosten-Versicherung ab. Deren Bedingungen sahen vor, dass eine Fahrt bei einem versicherten Ereignis unverzüglich zu stornieren sei, um einen Anspruch auf Leistungen zu haben.

Fahrradunfall vor der Flusskreuzfahrt

Ende Juli 2018 erlitt die Ehefrau einen Fahrradunfall. Bei einem Sturz prallte sie mit ihrem durch einen Helm geschützten Kopf leicht gegen eine Betonwand. Weil sie zunächst keine Beschwerden hatte, verzichtete sie darauf, sich ärztlich untersuchen zu lassen.

Als sie zu einem späteren Zeitpunkt unter Schwindel litt, begab sie sich am 15. August 2018 in eine Klinik. Dort wurde festgestellt, dass sie bei dem Anprall mit ihrem Kopf trotz des Fahrradhelms ein chronisches subdurales Hämatom erlitten hatte. Für diese Verletzung ist typisch, dass sie sich nicht unmittelbar nach einem Trauma äußert, sondern gegebenenfalls erst mehrere Wochen später.

Drei Tage nach der Behandlung wurde die Verletzte aus dem Krankenhaus entlassen. Dabei wurde ihr versichert, dass sie die geplante Flusskreuzfahrt werde antreten können.

Verspätete Stornierung?

Bei einer knapp einen Monat später durchgeführten Kontrolluntersuchung stellte sich jedoch heraus, dass sich das Hämatom wider Erwarten vergrößert hatte und Anteile frischen Bluts zu erkennen waren.

Die Gestürzte musste sich daher einer Operation unterziehen. Das nahm ihr Mann zum Anlass, die Reise unverzüglich zu stornieren und unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung seinen Reiserücktrittskosten-Versicherer zu informieren.

An den Stornokosten in Höhe von knapp 3.600 Euro wollte der sich jedoch nur mit einem Betrag von 840 Euro beteiligen. Das begründete er damit, dass die Stornierung zu spät erfolgt sei. Der Reiserücktritt hätte schon am Tag des Unfalls, spätestens jedoch anlässlich des ersten Klinikaufenthalts erfolgen müssen. Denn dann wären die Stornokosten deutlich geringer ausgefallen.

Der Fall landete schließlich vor Gericht. Dort erlitt der Versicherer eine Niederlage.

Erheblicher Ermessensspielraum

Nach Ansicht der Richter hatte der Urlauber die Reise unverzüglich im Sinne der Versicherungs-Bedingungen storniert. Denn das Prognoserisiko sei Teil des abgesicherten Schadensszenarios einer Reiserücktrittskosten-Versicherung.

Oftmals könnten nämlich der Heilungsverlauf und die Heilungsgeschwindigkeit nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten für die Zukunft prognostiziert und nicht abschließend sicher festgestellt werden.

Einem Versicherten stehe in so einer Situation daher ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Ihm könne folglich keine Verletzung seiner vertraglichen Obliegenheiten vorgeworfen werden, wenn er nicht bereits bei den ersten Anzeichen der Möglichkeit eines Versicherungsfalls eine Reise storniere.

Versicherer ist zur Leistung verpflichtet

Denn hätte der Kläger in dem entschiedenen Fall entsprechend gehandelt, ohne dass sich das Erkrankungsrisiko realisiert hätte, hätte ihm sein Versicherer berechtigter Weise die Leistung unter Hinweis auf den fehlenden Schadensfall verweigern können.

Der Mann habe die Fahrt daher erst dann stornieren müssen, als mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststand, dass sie nicht angetreten werden konnte. Das habe er jedoch in dem Augenblick getan, als sich gut sechs Wochen nach dem Unglück überraschend die Notwendigkeit einer Operation herausstellte. Der Versicherer sei daher in vollem Umfang zur Leistung verpflichtet.