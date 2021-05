Reiserücktritt: Keine Zahlung für verletzten Urlauber?

11.5.2021 – Ein Mann hatte nach einem Sturz auf telefonisches Anraten seines Hausarztes hin eine Reise abgebrochen, ohne sich weder vor Ort noch nach seiner Rückkehr in ärztliche Behandlung zu begeben. In diesem Fall hat er keinen Anspruch auf Leistungen seines Reiserücktrittskosten-Versicherers. Das hat das Amtsgericht München mit einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 29. Oktober 2020 entschieden (174 C 6951/20).

Der Kläger hatte für sich und seine Ehefrau eine Reise gebucht, die das Pärchen ab 1. März 2020 auf geführten Langlauftouren von Hotel zu Hotel bringen sollte. Anschließend war ein einwöchiger Hotelurlaub auf der Seiser Alm geplant.

Fünf Tage nach Reiseantritt stürzte der Mann auf einer stark vereisten Loipe schwer. Er glaubte, dass er den Urlaub wegen erheblicher Schmerzen im Rückenbereich nicht würde fortsetzen können. Das wurde ihm auch durch seinen telefonisch konsultierten Hausarzt bestätigt.

Der riet ihm dazu, ein starkes Schmerzmittel einzunehmen und die Rückreise nach Deutschland anzutreten, zumal das Auswärtige Amt wegen der beginnenden Covid-19-Pandemie eine Reisewarnung für Südtirol ausgesprochen hatte.

Bei einer starken Prellung oder einer einfachen Fraktur würden die Schmerzen mit der Zeit von selbst abnehmen. Falls nicht, riet der Mediziner dem Betroffenen, eine Klinik in Deutschland aufsuchen.

Erhebliche Schmerzen

Dem Rat seines Arztes folgend stornierte der Kläger den Hotelaufenthalt auf der Seiser Alm. Er reiste anschließend zurück nach Deutschland und begab sich in häusliche Quarantäne. Da die Schmerzen binnen zwei Wochen nachließen, ließ er sich auch nicht ärztlich behandeln. Es telefonierte lediglich mit seinem Hausarzt.

Als der Mann wegen des Abbruchs der Reise Leistungen seines Reiserücktrittskosten-Versicherers in Anspruch nehmen wollte, verweigerte ihm dieser die Gefolgschaft.

Der Versicherer bestritt, dass der Versicherte durch seinen Sturz so stark beeinträchtigt worden war, dass er die Reise habe abbrechen müssen. Denn wer nach einem derartigen Vorfall 800 Kilometer zurück nach Deutschland fahren könne, habe auch seinen Urlaub fortsetzen können.

Der Betroffene habe außerdem seine Versicherungs-vertraglichen Obliegenheiten verletzt, indem er vor Ort keinen Arzt aufgesucht habe.

Fehlender Beweis

Dieser Argumentation schloss sich das Münchener Amtsgericht an. Es wies die Klage des Reisenden als unbegründet zurück.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der Urlauber auf der Langlaufloipe auf den Rücken gefallen war und dadurch starke Schmerzen erlitten hatte, welche die Einnahme eines hochdosierten Schmerzmittels erforderlich machten.

Der Mann habe aber nicht bewiesen, dass er durch den Sturz so stark beeinträchtig wurde, dass er die Reise nicht habe fortsetzen können. Denn allein die telefonische Diagnose des Mediziners habe bezüglich der Unzumutbarkeit der Fortführung keinen Aussagewert.

Grobe Fahrlässigkeit

Der Kläger habe sich weder am Ort des Geschehens noch nach seiner Rückkehr in ärztliche Behandlung begeben. Ihm sei daher insbesondere wegen seines Verhaltens in Südtirol grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.

Nach Ansicht des Gerichts sei es auch nicht ersichtlich, dass ein Arztbesuch in Italien wegen der beginnenden Covid-19-Pandemie nicht möglich gewesen sein sollte. Denn in Südtirol würden hinsichtlich des Schutzes und der Hygiene vergleichbare Standards gelten, wie in Deutschland, um bei Untersuchungen eine Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden.

Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.