Reisekrankenversicherung: Welche Anbieter Verbraucher am liebsten empfehlen

8.9.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion von Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen.

WERBUNG

Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

In der Kategorie Reisekrankenversicherer kletterte der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. auf die Spitzenposition. Die Koblenzer erhielten mit einem Empfehlungsscore von 24,2 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“.

Aufs Siegertreppchen schafften es auch die ADAC Versicherungen (23,7 Prozent) sowie Vorjahressieger (26.6.2024) R+V Versicherungen (23,3 Prozent). Sie erhielten einen branchenüberdurchschnittlichen Empfehlungsscore und dürfen sich mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Das gilt auch für die