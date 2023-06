Reise zu spät storniert? Versicherer will nicht zahlen

26.6.2023

Ein Sturz auf der Treppe vor dem Abflug verdirbt einem den Urlaub – so war es bei einem Ehepaar. Die Frau stürzte an einem Sonnabend, 17 Tage vor dem geplanten Reiseantritt nach Fuerteventura. Daraufhin kam sie ins Krankenhaus, wo nach einer zeitnahen Röntgen-Untersuchung am Montag darauf ein MRT durchgeführt wurde.

Am Donnerstag erfuhr sie, dass sie sich einen Wirbelbruch zugezogen hatte. Das Paar stornierte daraufhin die geplante Reise.

Der Reiseversicherer war jedoch nur dazu bereit, die Kosten zu übernehmen, die bei einer Stornierung bis zum Montag angefallen wären. Schließlich sage die Rechtsprechung, dass sie bei einer stationären Behandlung die Stornierung am Folgetag angehen müsse.

Ombudsmann Dr. Wilhelm Schluckebier sah in der erst späteren Stornierung kein Problem, da die Versicherer zum Zeitpunkt der Aufnahme – Sonnabend – noch nicht davon ausgehen mussten, dass eine Stornierung notwendig sei. Schließlich griff die Versicherung und die Stornierungskosten wurden im vollen Umfeld übernommen.

Der oben geschilderte Fall stammt aus dem im Mai erschienenen Jahresbericht 2022 der Schlichtungsstelle (VersicherungsJournal Archiv).