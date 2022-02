Reifen ersetzt: Versicherer scheitert bei Abzug „neu für alt“

16.2.2022 – Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an, ob der Haftpflichtversicherer eines Unfallverursachers einen Abzug „neu für alt“ vornehmen darf, wenn am Fahrzeug des Geschädigten Reifen ausgetauscht werden müssen. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Rheine vom 6. September 2021 hervor (14 C 101/21). Ein Urteil des Amtsgerichts Ravensburg belegt darüber hinaus, dass der Austausch von Reifen auch aus anderen Gründen zu Streit führen kann.

Der Personenkraftwagen des Klägers war bei einem Verkehrsunfall, der durch einen Versicherten des Beklagten verursacht worden war, beschädigt worden. Dessen alleinige Haftung stand außer Streit.

Ärger gab es jedoch wegen eines von dem Versicherer im Rahmen der Schadenregulierung vorgenommenen Abzugs „neu für alt“ in Höhe von 118,45 Euro. Diesen Betrag wollte der Versicherer nicht zahlen, weil im Rahmen der Reparaturarbeiten die beiden Hinterreifen des beschädigten Fahrzeugs ausgetauscht werden mussten.

Dass der mit der Besichtigung des Autos beauftragte Sachverständige in seinem Gutachten betont hatte, dass durch die schadenbedingten Reparaturarbeiten nicht mit einer Wertverbesserung des Personenkraftwagens zu rechnen sei, focht den Versicherer nicht an.

Keine messbare Vermögensvermehrung

Zu Unrecht, urteilte das Amtsgericht Rheine. Es gab der Klage des Geschädigten, ihm die Kosten für die neuen Reifen in voller Höhe zu ersetzen, statt.

Das Gericht verurteilte den Versicherer außerdem dazu, Kosten in Höhe von 119 Euro, die durch dessen Verweigerungshandlung zusätzlich entstanden waren, zu erstatten. Dieser Betrag war dem Kläger von dem Gutachter wegen einer notwendig gewordenen ergänzenden Stellungnahme in Rechnung gestellt worden.

Abzug „neu für alt“ nicht in jedem Fall gerechtfertigt

Der Versicherer hatte argumentiert, dass er den Abzug habe vornehmen dürfen, weil die durch den Unfall zerstörten Reifen nur noch eine Profiltiefe von 6,5 beziehungsweise 5,5 Millimeter statt der acht Millimeter der Neureifen aufgewiesen hatten. Dem schloss sich das Gericht nicht an.

Ein Abzug „neu für alt“ sei nicht in jedem Fall gerechtfertigt. Zu berücksichtigen seien vielmehr nur Vorteile, die sich wirtschaftlich auswirken, etwa weil einem Geschädigten durch eine Erneuerung von Teilen eine spürbare und zeitnahe eigene Investition erspart bleibe.

In dem entschiedenen Fall habe aber weder der Sachverständige einen Abzug für gerechtfertigt gehalten, noch seien Anhaltspunkte dafür erkennbar gewesen, dass in absehbarer Zeit ein Reifenwechsel erforderlich geworden wäre. Die beiden ausgetauschten Reifen hätten zum Zeitpunkt des Unfalls vielmehr eine ausreichende Profiltiefe aufgewiesen. Daher könne von einer messbaren Vermögensvermehrung keine Rede sein.

Streit um 14,28 Euro

Streit um den Austausch von Fahrzeugreifen gab es auch in einem vom Amtsgericht Ravensburg am 20. September 2021 entschiedenen Fall (1 C 375/21). Dabei ging es um einen Betrag in Höhe von 14,28 Euro, die einem Geschädigten nach dem unfallbedingt notwendigen Austausch von Reifen wegen der Entsorgung der Altreifen in Rechnung gestellt worden waren.

Der Versicherer des Unfallverursachers behauptete, dass Reifenhersteller in derartigen Fällen Altreifen kostenlos entgegennehmen würden. Dass das im Fall des Geschädigten auch so war, konnte er jedoch nicht belegen. Nach Überzeugung des Gerichts gab es dafür auch keine Anhaltspunkte.

Eine kostenlose Entsorgung von Reifen sei im Übrigen weder aus anderen Gerichtsverfahren noch allgemein bekannt. Der Versicherer wurde daher dazu verurteilt, dem Geschädigten den ihm in Rechnung gestellten Betrag zu erstatten.