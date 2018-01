Reformvorschläge zulasten der Autoversicherer

30.1.2018 – Nach einer Unfallflucht im Straßenverkehr sollen die Täter immer eine Chance auf Straffreiheit haben. Unfallflucht soll zwar künftig selbst bei Blechschäden strafbar bleiben. Ein zusätzlicher Führerscheinentzug soll aber nur noch verhängt werden, wenn ein Personen- oder Sachschaden ab 10.000 Euro entstanden ist. Die Versicherer sollen die neuen strafrechtlichen Regeln bei der Schadenregulierung berücksichtigen. Das forderten die Experten des Verkehrsgerichtstags in Goslar.

Wer künftig nach einer Unfallflucht schnell Reue zeigt und den Schaden noch anzeigt, soll straffrei ausgehen und keinen finanziellen Nachteil durch Versicherer erleiden. Das forderten die Experten des 56. Verkehrsgerichtstages in Goslar (VersicherungsJournal 29.1.2018). Die Empfehlung soll für alle Unfallschäden gelten, bei denen ein parkendes Auto angefahren wird und der Schaden nicht mehr als 10.000 Euro beträgt.

Die Experten wollen damit die Meldemoral bei Unfällen verbessern. Die Empfehlung zur Nachmeldung soll sowohl für alle Sach- und Personenschäden gelten.

Immer Recht auf Nachmeldung einräumen

Jost Kärger (Bild: Schmidt-Kasparek)

Zudem sollen Schäden im fließenden Verkehr, wie Streifkollisionen, ergriffen werden. „Die bisherige Nachmelderegelung hat sich nicht bewährt“, sagte Jost Kärger vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club e.V. (ADAC). Denn längst hat sich Unfallflucht nach Sachschäden, vor allem beim Aus- und Einparken, zum Massenphänomen entwickelt.

So schätzt der Autoclub Europa (ACE), dass jährlich über 500.000 Autofahrer nach einem Schaden fliehen. Anwälte, Verkehrsexperten und Autoclubs wollen den Tätern nun eine erweiterte „goldene Brücke“ für die Nachmeldung einräumen. Bisher können nur Taten nachträglich angezeigt werden, wenn parkende Fahrzeuge betroffen sind und der Schaden nicht teurer als 1.500 Euro ausfällt. Künftig sollen die Pflichten für Autofahrer klarer gefasst werden.

So soll die Zeit geregelt werden, die der Schädiger am Unfallort verbleiben muss, um auf den Geschädigten zu warten. Ist diese Zeit verstrichen, sollen alle Angaben zum Schaden einer neutralen Stelle mitgeteilt werden. Der Präsident des Verkehrsgerichtstags, der ehemalige Generalbundesanwalt Kay Nehm, schlägt vor, hierfür den Zentralruf der Autoversicherer der GDV Dienstleistungs-GmbH zu nutzen.

Nicht selbst belasten

Kay Nehm (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Mit der Meldung an die neutrale Stelle hat der Schädiger seine Pflicht der Beweissicherung für das Opfer erfüllt“, erläutert Andreas Krämer, Fachanwalt für Verkehrs- und Versicherungsrecht. Das Gesetz verlange schon heute nicht, dass der Schädiger etwas Negatives über sich preisgeben muss.

Künftig sollen die Kfz-Versicherer, so die Empfehlung, die Regelungen des Strafrechts in ihre Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) aufnehmen.

Das sehen die „AKB-Musterbedingungen 2015“ des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bereits vor. So heißt es dort im Wortlaut: „Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die gesetzlich erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen und die dabei gesetzlich erforderliche Wartezeit zu beachten (Unfallflucht).“

In den AKB auf die Gesetzeslage hinweisen

Diese Bedingungen werden aber nicht von allen Versicherern verwendet. So heißt es etwa bei der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G.: „Sie dürfen den Unfallort nicht verlassen, ohne die erforderlichen Feststellungen (zum Beispiel zum Alkohol- und Drogenkonsum des Unfallfahrers oder zur Unfallursache) zu ermöglichen.“

Nach der Rechtsprechung ist es mittlerweile umstritten, ob die AKB eine eigenständige vertragliche Warte- und Aufklärungspflicht festlegen darf.

Solche Pflichten über das Strafrecht hinaus hat das Oberlandesgericht Saarbrücken vor knapp zwei Jahren verneint (Urteil vom 10. Februar 2016, 5 U 75/14). Daher fordert der Verkehrsgerichtstag in seiner Empfehlung die Kfz-Versicherer auf, in den AKB immer auf die aktuelle strafrechtliche Gesetzeslage hinzuweisen. Die vorgeschlagenen Änderungen des Goslarer Expertengremiums würden dann, wenn sie umgesetzt werden, automatisch auch für die Kfz-Versicherer gelten.

Vollkaskoversicherung muss nicht leisten

Wer eine Unfallflucht begeht, verstößt vorsätzlich gegen seine Aufklärungspflicht. Damit ist der Versicherer leistungsfrei, der Autofahrer bleibt in vollem Umfang auf dem Schaden am eigenen Fahrzeug sitzen. Die Vollkaskoversicherung muss nicht leisten. Demgegenüber geht die Kfz-Haftpflichtversicherung in Vorleistung gegenüber dem Geschädigten.

Sie kann sich aber – je nach Schwere der Pflichtverletzung – zwischen 2.500 und 10.000 Euro vom Unfallflüchtigen zurückholen. Dabei verlangen Gerichte immer öfter eine Einzelfallbewertung, denn nicht in jedem Fall sei ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auch arglistig. Ist dies nicht der Fall, dann müssen die Versicherer nachweisen, dass ihnen durch das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ein Nachteil entstanden ist.

Tätige Reue kein Einfluss auf Regulierungspraxis

Das gilt auch, wenn die Feststellung einer Berauschtheit zum Unfallzeitpunkt vereitelt wird. Auch hier wird ein Generalverdacht von vielen Gerichten mittlerweile abgelehnt. Hinsichtlich der „tätigen Reue“ bewerten Versicherer die Rechtslage aber aktuell meist anders als es die Empfehlung des Verkehrsgerichtstags fordert, wie eine Kurzumfrage des VersicherungsJournals zeigt.

So schreibt ein großer Autoversicherer, der anonym bleiben möchte: „Straffreiheit durch Nachmeldung hat keinen Einfluss auf die Regulierungsentscheidung. Es bleibt bei der Obliegenheitsverletzung und damit bei der Leistungsfreiheit in der Kasko- und einer Regressnahme in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung.“

Deutlich äußert sich zudem die Allianz Versicherung AG zur Unfallflucht. „War der Anstoß für den Versicherungsnehmer wahrnehmbar, versagen wir derzeit in der Kasko- und Kfz-Haftpflichtversicherung im Rahmen der Limits die Deckung“, so das Unternehmen. Die Höhe des Schadens spiele dabei ebenso wenig eine Rolle, wie der Umstand, dass der Versicherungsnehmer den Schaden doch noch innerhalb von 24 Stunden bei der Polizei gemeldet hat.

Einzelfall wird geprüft

Ähnlich erläutert die Versicherungskammer Bayern (VKB) ihre Regulierungspraxis. „Der strafrechtliche Begriff der tätigen Reue hat mit der Regulierung nichts zu tun. Entscheidend ist, ob der Fahrer den Unfallort verlassen hat, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben.“ Die meisten Versicherer verweisen darauf, dass jeweils der Einzelfall genau geprüft wird.

„Nachsichtig sind wir zum Beispiel bei älteren Menschen, die unabsichtlich ein anderes Fahrzeug beschädigt haben, dann wegfahren und sich anschließend melden“, heißt es bei der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. Damit entspricht die DEVK zumindest in diesen Fällen den Forderungen aus Goslar.

Der GDV will die Empfehlungen des Verkehrsgerichtsages zum Thema Unfallflucht erst analysieren und dann mit den zuständigen Gremien diskutieren, bevor er sich öffentlich äußern möchte.